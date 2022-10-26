26 октября
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Экономика

Российского производителя Gallina Blanca купил холдинг по выпуску «Доширака»

Холдинг HYSG Group — выпускает продукцию «Доширак» — приобрел российское предприятие «Юроп фудс ГБ», где производится Gallina Blanca.

Кубик приправы.
Кубик приправы.
pure-t.ru

Новым гендиректором предприятия стал южнокорейский бизнесмен Рю Тэджун, сделка состоялась накануне, пишут «Ведомости».

О холдинге

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group. Это производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США.

Бульонные кубики

«Юроп фудс ГБ» принадлежала испанской структуре GBFoods.

В России компания работает с 1998 года, ей принадлежит фабрика в Нижегородской области по выпуску бульонных кубиков, сухих бульонов, приправ и макаронных изделий.

Ранее алтайский бизнесмен купил угольную компанию в Кузбассе.

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