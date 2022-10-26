Российского производителя Gallina Blanca купил холдинг по выпуску «Доширака»

Новым гендиректором предприятия стал южнокорейский бизнесмен Рю Тэджун, сделка состоялась накануне, пишут «Ведомости».

О холдинге

HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group. Это производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США.

Бульонные кубики

«Юроп фудс ГБ» принадлежала испанской структуре GBFoods.

В России компания работает с 1998 года, ей принадлежит фабрика в Нижегородской области по выпуску бульонных кубиков, сухих бульонов, приправ и макаронных изделий.

Ранее алтайский бизнесмен купил угольную компанию в Кузбассе.