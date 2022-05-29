29 мая
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Жизнь

Первоклассник открыл точку в торговом центре и привлек внимание властей

В Свердловской области семилетний мальчик открыл торговую точку и продает свои картины, чтобы заработать на мечту, сообщает E1.RU.

Первоклассник продает свои картины в ТЦ в Свердловской области.
Первоклассник продает свои картины в ТЦ в Свердловской области.
кадр из видео E1.RU

Дима — первоклассник из Березовского. Уже месяц он продает картины на первом этаже большого ТЦ.

«Я решил, что пойду в торговый центр. Немного переживал, что не пустят, но потом подумал и с охранниками договорился. Здесь же торгуют вещами, я тоже торгую, меня не выгонят. Я здесь не то что стою целыми днями, бываю примерно по часу в день», — рассказал мальчик изданию.

Свои картины Дима продает по 300 рублей, при этом в цену входят рамки. Он уже два года занимается в художественной школе, поэтому рисовать умеет.

«Я считаю, сколько трачу на карандаши, на бумагу. Считаю, сколько картин у меня купили. Но это просто. Покупают две-три штуки в день. Это 600 или 900 рублей», — отметил юный бизнесмен.

За месяц Дима заработал 8000 рублей и купил на эти деньги игровую приставку и умную колонку. Сейчас у него новая цель — купить щенка золотистого ретривера.

Слухи о предпринимательских успехах первоклассника разошлись по всему городу. Одноклассники мальчика тоже решили подзаработать и ходят в ТЦ со своими рисунками.

В администрации Березовского планируют устроить предприимчивым школьникам городскую выставку-продажу.

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