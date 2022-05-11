Рубцовского мальчика-рецидивиста вновь перевоспитают после нападения с пистолетом на мужчину

Инцидент произошел ночью в январе 2022 года на одной из улиц Рубцовска.
«16-летний осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на мужчину», — рассказали в ведомстве.
Мальчик, угрожая пневматическим пистолетом, похитил у рубцовчанина имущество на сумму более 2 тыс. рублей.
Подростка отправили в воспитательную колонию на 2,5 года за «разбой с использованием предмета в качестве оружия, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия».
Ранее в Бийске подростки с автоматом напали на мужчин и забрали имущество.