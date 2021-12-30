Глава алтайского МВД по-мужски пожал руку мальчику, пожелавшему увидеть настоящего генерала

Первоклассник Саша, проживающий в Шипуново, попросил Деда Мороза исполнить необычное желание.

«Хочу по-мужски пожать руку настоящему генералу», — написал в письме мальчик.

Желание исполнил генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. Он встретился с первоклассником незадолго до Нового года.

«Генерал поговорил с Сашей и спросил, кем бы он хотел стать. Мальчик ответил, что полицейским или футболистом. Встреча завершилась крепким рукопожатием, после этого Андрей Анатольевич вручил мальчику подарки и пожелал Саше, его маме и бабушке счастливых новогодних праздников, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — рассказали в ведомстве.

Для первоклассника организовали экскурсию в музей алтайского МВД. Особенно ему понравилось оружие, денежные банкноты старых времен и старая форма сотрудников органов внутренних дел.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил мечту незрячей девочки-пианистки.