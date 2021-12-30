1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Глава алтайского МВД по-мужски пожал руку мальчику, пожелавшему увидеть настоящего генерала

Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян исполнил новогоднее желание первоклассника из сельской школы, сообщает ведомство.

Андрей Подолян исполнил новогоднее желание первоклассника. Алтайский край.
Андрей Подолян исполнил новогоднее желание первоклассника. Алтайский край.
22.мвд.рф.

Первоклассник Саша, проживающий в Шипуново, попросил Деда Мороза исполнить необычное желание.

«Хочу по-мужски пожать руку настоящему генералу», — написал в письме мальчик.

Желание исполнил генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. Он встретился с первоклассником незадолго до Нового года.

«Генерал поговорил с Сашей и спросил, кем бы он хотел стать. Мальчик ответил, что полицейским или футболистом. Встреча завершилась крепким рукопожатием, после этого Андрей Анатольевич вручил мальчику подарки и пожелал Саше, его маме и бабушке счастливых новогодних праздников, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — рассказали в ведомстве.

Для первоклассника организовали экскурсию в музей алтайского МВД. Особенно ему понравилось оружие, денежные банкноты старых времен и старая форма сотрудников органов внутренних дел.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил мечту незрячей девочки-пианистки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость