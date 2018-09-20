Росстат отчитался о реальных доходах россиян

Реальные располагаемые денежные доходы населения России — по оценке Росстата (. pdf ) — в августе снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это объясняется девальвацией рубля и разгоном инфляции, считает эксперт, пишет РБК.

Это первое сокращение в годовом выражении с начала года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе составила 41,14 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,3%, в январе-августе — на 11%, пишет «Коммерсантъ».

В августе Росстат сообщал, что реальные доходы населения РФ за месяц сократились на 4,7%, а в номинальном выражении доходы (в среднем на душу населения) в годовом выражении выросли на 5,1% — до 32,3 тыс. руб.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.