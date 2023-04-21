РСХБ на 2,5 млрд рублей профинансировал посевную кампанию на Алтае с начала года.

Современное ведение и развитие аграрного бизнеса невозможно без заемных средств. Копить на новую технику и оборудование, например, небольшим производителям без ущерба для текущей деятельности придется несколько лет, а кредит по льготной ставке позволит купить необходимое сейчас, увеличить производительность, нарастить обороты производства и, соответственно, увеличить прибыль. Год от года спрос на льготные кредиты уверенно растет. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально оперативно, — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко .

В этом году будем сеять классические культуры, районированные для нашей зоны: пшеницу, подсолнечник, гречиху, лен и чечевицу. Еще несколько лет назад при помощи кредитов РСХБ ставку сделали на российскую технику, и не прогадали, поэтому сейчас с запчастями проблем нет. Нам хочется дальше развиваться, построить сушильный комплекс, и зерноочистку не помешало бы. Нашим помощником в реализации всех планов давно уже является Россельхозбанк — это один из тех инструментов, который помогает крестьянину эффективно работать. Сегодня в РСХБ уже много цифровых технологий, электронного документооборота, современные требования, когда почти все можно сделать в электронном виде, дистанционно, — отмечает клиент РСХБ, руководитель КФХ из Егорьевского района Алтайского края Владимир Егоров.