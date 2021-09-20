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Экономика

Рубль усилил снижение к доллару и евро

Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне «бегства инвесторов» с глобальных рынков.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Обе иновалюты выросли на Мосбирже сразу на 52 копейки. Курс доллара составил 73,37 руб., а евро — 85,93 руб.

Отечественный фондовый рынок рухнул на открытии первого торгового дня на неделе, пишет «Росбалт».

Торги на Западе прошли в негативе, также подешевела нефть.

Между тем крах мировому господству доллара предрек российский финансист.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников назвал лучшее время для покупки долларов. Чтобы выбрать оптимальный момент для покупки долларов, нужно следить за риторикой Федрезерва США.

Если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов по сворачиванию поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам.

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