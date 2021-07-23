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Экономика

Крах мировому господству доллара предрек российский финансист

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предрек конец господству доллара в мире, пишет «Прайм».

Доллар.
Доллар.
СС0

По его словам, доллар все меньше фигурирует в операциях между странами — многие государства предпочитают осуществлять сделки в других валютах.

На господствующее положение американской национальной валюты сильно повлияли появление евро и закрепление юаня в качестве второй или третьей резервной валюты в международных резервах, пояснил Коган.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшие 50 лет евро и юань могут сместить доллар с лидирующих позиций в мировом обороте, пишет Lenta.ru.

Скорее всего, ключевой мировой валютой станет юань, считает эксперт.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников назвал лучшее время для покупки долларов. Чтобы выбрать оптимальный момент для покупки долларов, нужно следить за риторикой Федрезерва США.

Если к концу года ФРС приступит к обсуждению планов по сворачиванию поддержки экономики, то доллар может окрепнуть ко всем валютам.

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