2 января
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Экономика

10 000 рублей получат кузбассцы за детей, родившихся 1 января

По 10 тыс. рублей за каждого ребенка, появившегося на свет 1 января, будут выплачивать их родителям власти Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.

Малыш. Новорожденный.
Малыш. Новорожденный.
https://unsplash.com/

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской области:

В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых на Новый год появились новорожденные, получат материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка и памятные медальоны «Рожденному на земле кузнецкой.

Выплаты получат 36 семей, в которых родилось 17 мальчиков и 19 девочек. 1 января 2022 года детей родилось всего 30. Аналогичные акции в Кузбассе будут проводить на Рождество Христово, 8 марта, 1 июня (день защиты детей) и День матери.

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