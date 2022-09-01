Бийчанка одолжила ребенка для получения маткапитала

Жительница Алтайского края попросила ребенка у матери из Омска, чтобы подделать документы и получить материнский капитал.

Выяснилось, что в мае 2015 года жительница Алтайского края встретила на вокзале в Омске женщину с ребенком и попросила его одолжить ей для получения медицинского свидетельства. Та согласилась.

Подсудимая с чужим новорожденным пришла в медицинский центр, где заявила, что родила его дома сама. Врач, осмотрев малыша, выдал справку о рождении.

После этого несостоявшаяся мать пришла в омский ЗАГС за получением свидетельства о рождении со справкой от настоящей матери о том, что та якобы присутствовала при родах. Свидетельство ей также выдали.

После всех манипуляций мнимая мать вернулась в Бийск, где подала документы в ПФР с заявлением о получении материнского капитала на сумму более 450 тыс. рублей.

Получив сертификат, женщина решила купить жилье. Но сотрудники пенсионного фонда выявили факт предоставления поддельных документов — денег лжемать так и не получила.

Кроме того, бийчанка по ложным документам незаконно получила пособия и денежные выплаты, гарантированные законодательством при рождении пятого ребенка, получив 95 тыс.рублей.

В Бийском суде женщина полностью признала свою вину. Ей было назначено наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 20 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Приговор не вступил в законную силу.