Рублю предсказали новый обвал

Рубль с начала 2019 году укрепился на 5%. Это связано в первую очередь со стабилизацией геополитической обстановки вокруг и ростом цен на нефть. Но это далеко не полная стабилизация национальной валюты.

По данным аналитиков, главным фактором, который может потащить рубль вниз, станет отток капитала из страны. Согласно статистике Банка России, отмечают эксперты, если раньше от рубля избавлялись в основном при погашении валютного догола, то теперь просто выводят деньги из РФ.

«В прошлом году чистое погашение долга составило всего 32 миллиарда при оттоке капитала в 68 миллиардов. До конца марта, то есть до президентских выборов на Украине, российский рынок, скорее всего, будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста», — говорится в обзоре.