Рублю предсказали новый обвал

Рубль с начала 2019 году укрепился на 5%. Это связано в первую очередь со стабилизацией геополитической обстановки вокруг и ростом цен на нефть. Но это далеко не полная стабилизация национальной валюты.
По данным аналитиков, главным фактором, который может потащить рубль вниз, станет отток капитала из страны. Согласно статистике Банка России, отмечают эксперты, если раньше от рубля избавлялись в основном при погашении валютного догола, то теперь просто выводят деньги из РФ.
«В прошлом году чистое погашение долга составило всего 32 миллиарда при оттоке капитала в 68 миллиардов. До конца марта, то есть до президентских выборов на Украине, российский рынок, скорее всего, будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста», — говорится в обзоре.
24 января, российская валюта укрепилась по отношению к бивалютной корзине. В ходе торгов курс евро упал на 1,12% до 74,395 руб, доллар упал на 0,37% до 65,828 рублей.
Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что средний курс доллара в 2019 и 2020 году будет равен 65−70 рублям.
По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2019 году составит 63,9 рубля, в 2020 — 63,8 рубля.
В ноябре 2018 года российский рубль впервые с середины мая стал самой рискованной национальной валютой в мире. Это звание уступила турецкая лира