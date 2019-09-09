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9 сентября 17°C

«Рубцовский мясокомбинат» выставили на продажу

«Рубцовский мясокомбинат» выставили на продажу, как действующее предприятие, сообщила сайту «вРубцовске.ру» представитель комбината. Покупателей пока нет.

Мясо.
Мясо.
Михаил Хаустов

Собеседница портала подчеркнула, что предприятие не распродает имущество, а выставлено на продажу как действующее. О закрытии речь не идет, производство работает в штатном режиме.

«Собственники приняли решение о продаже, но покупателей пока нет», — добавила она.

Что случилось на «Рубцовском мясокомбинате»

В феврале altapress.ru писал, что на мясоперерабатывающих предприятиях Алтайского края сложилось тяжелое положение. Из-за финансовых проблем они вынуждены переходить на укороченную рабочую неделю и сокращать людей. Наиболее сложная ситуация в Рубцовске.

Одна из бывших сотрудниц «Рубцовского мясокомбината» рассказывала, что проблемы на прежней работе у нее начались в конце 2018 года. Сначала женщину отправили на месяц в отпуск без содержания, затем вызвали и настойчиво порекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Она также отметила, что качество продукции мясокомбината в последнее время снизилось, отсюда и спад продаж.

«Работа предприятия переведена на укороченную рабочую неделю по 2−3 дня. Численность работников в сравнении с 2017 годом действительно снизилась на 22 человека, есть уволившиеся и в текущем году. Принудительных увольнений на мясокомбинате не происходит», — комментировал заместитель начальника Алтайпищепрома Александр Кондыков.

10 февраля в Рубцовске прошел митинг за сохранение Рубцовского хлебокомбината и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации.

Рубцовский мясокомбинат — одно из старейших предприятий Рубцовска и Алтайского края. На протяжении 83 лет предприятие выпускает мясную продукцию, которая стала известна не только в Рубцовске, но и далеко за его пределами. Сегодня Рубцовский мясокомбинат изготавливает более 300 наименований мясной продукции.

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