«Рубцовский мясокомбинат» выставили на продажу, как действующее предприятие, сообщила сайту «вРубцовске.ру» представитель комбината. Покупателей пока нет.

Собеседница портала подчеркнула, что предприятие не распродает имущество, а выставлено на продажу как действующее. О закрытии речь не идет, производство работает в штатном режиме.

«Собственники приняли решение о продаже, но покупателей пока нет», — добавила она.

Что случилось на «Рубцовском мясокомбинате»

В феврале altapress.ru писал, что на мясоперерабатывающих предприятиях Алтайского края сложилось тяжелое положение. Из-за финансовых проблем они вынуждены переходить на укороченную рабочую неделю и сокращать людей. Наиболее сложная ситуация в Рубцовске.

Одна из бывших сотрудниц «Рубцовского мясокомбината» рассказывала, что проблемы на прежней работе у нее начались в конце 2018 года. Сначала женщину отправили на месяц в отпуск без содержания, затем вызвали и настойчиво порекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Она также отметила, что качество продукции мясокомбината в последнее время снизилось, отсюда и спад продаж.

«Работа предприятия переведена на укороченную рабочую неделю по 2−3 дня. Численность работников в сравнении с 2017 годом действительно снизилась на 22 человека, есть уволившиеся и в текущем году. Принудительных увольнений на мясокомбинате не происходит», — комментировал заместитель начальника Алтайпищепрома Александр Кондыков.

10 февраля в Рубцовске прошел митинг за сохранение Рубцовского хлебокомбината и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации.

Рубцовский мясокомбинат — одно из старейших предприятий Рубцовска и Алтайского края. На протяжении 83 лет предприятие выпускает мясную продукцию, которая стала известна не только в Рубцовске, но и далеко за его пределами. Сегодня Рубцовский мясокомбинат изготавливает более 300 наименований мясной продукции.