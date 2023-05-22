Руководитель «Алтайэнерго» получил золотую медаль конкурса «Директор года»

Этот конкурс проводится уже 20 лет при поддержке Правительства Алтайского края и завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни региона.

В конкурсе участвуют промышленники, аграрии, строители, врачи, банкиры, энергетики. Они эффективно управляют крупнейшими предприятиями региона, решают важнейшие задачи, обеспечивают стабильную работу коллективов. Всего такую награду по итогам работы в минувшем году завоевали 52 руководителя.



Филиал «Алтайэнерго» — крупнейшая электросетевая компания Алтайского края и Республики Алтай. Коллектив, численность которого почти 4 тысячи человек, ежедневно выполняет задачи по обеспечению качественного и надежного электроснабжения территории обслуживания. Энергетики работают в любых условиях и находятся на посту круглосуточно. Пандемия, ураганы и метели, паводок, пожары — всегда и в любой ситуации персонал филиала проявляет выдержку, профессионализм, высокую работоспособность.



Николай Пантелеев руководит филиалом с 2016 года. Его стаж в энергетике — более 20 лет. За это время в «Алтайэнерго» реализовано множество проектов, направленных на развитие региона. Например, строительство электросетевого комплекса «Белокуриха-2», подстанции «Сибирская монета», реконструкция подстанции «Северная» в Рубцовске, «Санниковская» в пригороде Барнаула. А с прошлого года под его руководством выполняются масштабные задачи по повышению качества и надежности электроснабжения Республики Алтай.



Филиал является постоянным участником различных благотворительных проектов, общественных инициатив. «Алтайэнерго» имеет статус «Социально ответственный работодатель». В 2021 и 2022 годах становился победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».