На треть увеличилось количество миллиардеров в Алтайском крае – граждан, заявивших в налоговых декларациях о получении в 2023 году дохода более 1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам руководитель алтайского управления ФНС Алексей Легостаев. Он также отметил, что уже в июле ФНС отправит уведомления 14 тысячам забывчивых жителей региона, не подавших декларацию о доходах, а осенью предъявит к уплате налог на проценты нескольким тысячам банковских вкладчиков. Руководитель также прокомментировал заявленные правительством России налоговые новшества.

Кто и зачем подал декларации

Итак, для начала – о декларациях. В налоговую службу поступило 154 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ.

Часть из них подали индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. А также те, кто получил доход от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения (3-5 лет).

Но большинство - 87,6% деклараций - поданы для получения налоговых вычетов: имущественных (при покупке жилья), социальных (обучение, лечение и др.) или, скажем, инвестиционных. Уже подсчитано: этим людям вернут из бюджета 4,1 млрд рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Алексей Легостаев. УФНС по АК.

Кто не подал декларации и что его ждет

Однако сдают декларации в ФНС не все, кто обязан это сделать. «Особенно проблемная категория - граждане, получившие доходы от продажи объектов недвижимости», - сказал Алексей Легостаев (кто должен платить НДФЛ при продаже недвижимости, altapress.ru рассказывал здесь).

Срок уплаты этого налога - 15 июля. И уже 16 июля налоговики начнут рассылать таким забывчивым людям уведомления. По оценкам УФНС, в Алтайском крае «письма счастья» от ФНС получат около 14 тыс. жителей.

Не все эти 14 тысяч обязаны будут заплатить налог. Поэтому в налоговой службе советуют: если пришло уведомление - принесите в ФНС необходимые документы.

«Нередко люди игнорируют требования. И тогда мы выносим решение и начинаем процедуру принудительного взыскания. Появляются жалобы и обращения – а как же так? Часто получается, что, рассмотрев материалы, мы сумму налога обнуляем, но штраф за несвоевременное представление декларации остается», - объяснил налоговик.

Штраф за опоздание с подачей декларации - 5% от суммы налога, подлежащего к уплате, за каждый месяц просрочки ее предоставления. Это не менее 1 тыс. рублей и не более 30%.

В налоговой службе. Налоги. УФНС по Алтайскому краю.

Какие доходы получили заявители в 2020 году

Руководитель УФНС рассказал и о декларациях с заявленным доходом больше 1 млн рублей: их подано 21 тыс., что на 11% больше, чем годом раньше. Большинство заявили о доходе в диапазоне 1-10 млн рублей.

Алексей Легостаев при этом уточнил: это, так сказать, валовый доход – без учета расходов. А вот статистика.

Доход в 1-10 млн рублей указан в 20 тыс. декларациях (+10% к прошлому году).

10-100 млн рублей - в 782 декларациях (+22%).

100-500 млн рублей - в 97 декларациях.

500 млн – 1 млрд рублей - в 15 декларациях (+25%).

1-10 млрд рублей – в 12 декларациях (плюс 33%).

По словам Алексея Легостаева, среди тех, кто заявил доход в диапазоне 100-500 млн рублей, значатся, в основном, индивидуальные предприниматели или физлица, заработавшие на операциях с ценными бумагами. А миллиардеры - это представители оптовой торговли и производства строительных конструкций.

ФНС. www.nalog.ru

Что нового увидят жители Алтайского края в уведомлениях

Параллельно с декларационной кампанией ФНС занималась расчетом НДФЛ, который предъявят физлицам в сводных налоговых уведомлениях осенью - до 1 декабря.

Требование доплатить НДФЛ на общую сумму 642 млн рублей предъявят 31,5 тысячам граждан. По сумме это в 4,5 раза больше, чем годом раньше. Из чего складывается эта сумма?

Около 60%, или 412 млн рублей, впервые должны будут доплатить банковские вкладчики, чьи процентные доходы в 2023 году превысили 150 тыс. рублей. Таких будет около 7,4 тыс.(кто должен платить этот налог, мы писали здесь).

Еще 1 200 физлиц предъявят налог к уплате в связи с тем, что их доходы превысили 5 млн рублей (общая сумма доплаты – 45 млн рублей). И еще 85 человек доплатят за выигрыши в казино.

Налоговые уведомления. nalog.ru

Как коснутся жителей Алтайского края изменения налогообложения

Алексей Легостаев также прокомментировал предложенные правительством налоговые новшества. Напомним, предполагается, что в 2025 году ставка НДФЛ повысится до 15% при доходе 200–416,7 тыс. рублей в месяц и до 22% - при доходах более 4,17 млн в месяц.

По оценкам ФНС, прогрессивная шкала налогообложения коснется небольшого количества жителей Алтайского края. Так, по самой высокой ставке (22%) НДФЛ должны будут заплатить только 15 человек.

В целом же налоги по более высоким ставкам заплатят несколько тысяч жителей, получающих доходы более 2,4 млн рублей в год. При этом многодетные семьи с небольшими доходами получат право на пособие от Социального фонда в размере 7% ранее уплаченного НДФЛ. И их намного больше, считает налоговик.

"При этом эффективная ставка налогообложения для таких граждан снизится до 6%. Вот таких, я думаю, что в нашем крае все-таки будет побольше, чем тех, кто уйдет на прогрессивную шкалу налогообложения", - сказал Алексей Легостаев.

Что касается предполагаемого увеличения налога на прибыль с 20 до 25%, то руководитель напомнил, что государство одновременно намерено ввести ряд новых льгот, включая инвестиционные. Их смогут получить предприятия, занимающемся развитием.

Мнение алтайских предпринимателей о налоговой реформе правительства мы публиковали чуть раньше.

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