2 Что будет , если я не подам декларацию?

Это не спасет от уплаты налога — воленс-ноленс вам придется поделиться с государством. Но к сумме налога добавятся штрафы и пени.

За опоздание с подачей декларации штраф составляет 5% от суммы налога, подлежащего к уплате, за каждый месяц просрочки предоставления декларации. Это не менее 1 тыс. рублей и не более 30%, объяснил Сергей Сметанников.

Если вовремя не уплатите налог, вам также предъявят к оплате пеню.

Важно и то, что налоговики рассчитают вам налог, исходя из тех сведений, которые у них есть — кадастровой стоимости имущества, без учета ваших расходов на его покупку.

Между тем, можно существенно снизить налогооблагаемую базу — для этого надо принести в инспекцию документы, подтверждающие расходы на приобретение имущества.