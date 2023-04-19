19 апреля
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Недвижимость

Алтайские налоговики — о нюансе, без которого продажа недвижимости может дорого обойтись

Если вы в 2022 году продали недвижимость, которой владели меньше 3−5 лет, и к 2 мая не сдали декларацию, ФНС предъявит к уплате налог на доходы и без нее. Поделиться с государством все равно придется, но сумма, которую вам предъявят, может оказаться намного больше. В УФНС по Алтайскому краю рассказали в ходе пресс-конференции, откуда налоговая служба узнает о том, что мы продали имущество, и как поступить, если пришлют уведомление.

Налоги. Недвижимость.
Налоги. Недвижимость.
Pixabay.com
1 Кто обязан подать декларацию о получении дохода от продажи недвижимости?

Налог с дохода при продаже квартир и домов, комнат, садовых домов или участков платят не все — только те, кто владеет недвижимостью меньше 3−5 лет (в зависимости от времени и оснований ее приобретения).

Кроме того, налог обязаны платить и те, кто получили недвижимость в дар НЕ от близкого родственника. Эти категории, в частности, и обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

«В этом году представить в налоговые органы декларацию в связи с продажей или дарением имущества обязаны в Алтайском крае около 16 тыс. человек, списки уже сформированы», — сказал Сергей Сметанников, замруководителя УФНС.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.
2 Что будет, если я не подам декларацию?

Это не спасет от уплаты налога — воленс-ноленс вам придется поделиться с государством. Но к сумме налога добавятся штрафы и пени.

За опоздание с подачей декларации штраф составляет 5% от суммы налога, подлежащего к уплате, за каждый месяц просрочки предоставления декларации. Это не менее 1 тыс. рублей и не более 30%, объяснил Сергей Сметанников.

Если вовремя не уплатите налог, вам также предъявят к оплате пеню.

Важно и то, что налоговики рассчитают вам налог, исходя из тех сведений, которые у них есть — кадастровой стоимости имущества, без учета ваших расходов на его покупку.

Между тем, можно существенно снизить налогооблагаемую базу — для этого надо принести в инспекцию документы, подтверждающие расходы на приобретение имущества.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com
3 Каков крайний срок подачи декларации и уплаты налога?

Подать декларацию надо не позднее 2 мая. Уплатить налог — не позднее 15 июля. Если вы этого не сделаете, с 16 июля налоговая инспекция начнет проводить камеральную проверку.

Сначала вам вышлют уведомление в личный кабинет или — если у вас его нет — обычной почтой.

Вам предложат в течение пяти дней дать пояснения (почему вы, получив доход от продажи, не задекларировали его, за сколько продали, является ли даритель вашим близким родственником) и принести необходимые документы.

Декларацию можно подать и в ходе этой камеральной проверки, но от штрафных санкций это уже тоже не спасет.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com
4 Что произойдет, если я не отреагирую на уведомление?

Если на уведомление вы не отреагируете, пояснения не дадите, налоговики составят акт, направят его вам. Начисление будут делать, начиная со второй половины 2023 года, пояснили в УФНС.

Кончиться все это может процедурой принудительного взыскания долга.

«К сожалению, налогоплательщики не всегда реагируют на первом этапе, получив уведомление. А обращаются в налоговый орган, уже когда начинается взыскание, что влечет не очень приятные последствия для граждан», — объяснил Сметанников.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru
5 Откуда налоговики узнают, что я продал недвижимость или получил ее в дар?

Сведения о купле-продаже имущества дает налоговикам управление Росреестра, которое регистрирует все сделки с недвижимостью. Сведения о дарении также поступают от нотариусов.

6 Какие суммы могут предъявить к оплате?

По результатам контрольной работы 2022 года алтайские налоговики предъявили к оплате 101 млн рублей, из этой суммы около 6 млн — штрафные санкции.

Но это, конечно, общая по всем неплательщикам региона сумма. По словам Сергея Сметанникова, их количество — около 2 тыс. человек.

К слову, при первоначальных расчетах общая сумма доначислений была как минимум в три раза больше. Но получив уведомления, люди принесли документы, которые привели к снижению сумм.

По опыту работы с налогоплательщиками, которые не подают декларацию, налоговики пришли к выводу: люди не делают этого просто потому, что не знают.

Налоги. Бизнес. Расчеты.
Налоги. Бизнес. Расчеты.
Pixabay.com
7 Почему бы налоговикам заранее не выслать уведомление?

Считается, что человек должен сам знать свои обязанности. Ведь есть Налоговый кодекс.

И он указывает: физлица, получившие доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее предельного срока, обязаны самостоятельно исчислить сумму НДФЛ и представить декларацию в налоговый орган по месту жительства в установленный срок.

Но в будущем, с развитием электронных сервисов, возможно, какое-то дополнительное информирование будет реализовано — например, в «госуслугах» появится галочка, предположил Сергей Сметанников.

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