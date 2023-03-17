17 марта
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Экономика

Уплатить фиксированные страховые взносы теперь можно через сервис «Уплата налогов и пошлин»

На обновленной платформе «Уплата налогов и пошлин» появились новые функции. Это — «Уплата фиксированных страховых взносов» и «Уплата авансов вместо подачи уведомления».

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

После обновления сервиса можно безошибочно уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по УСН или ПСН, начиная с 1 квартала. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы.

Это исключит необходимость подавать заявление о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих. Важно — к моменту наступления срока уплаты страховых взносов сальдо ЕНС было положительным.

С помощью обновленного сервиса можно внести очередной авансовый платеж, не сдавая уведомление о его начислении. Сервис и автоматизированная система ФНС примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.

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