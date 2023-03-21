Налоги платятся, жизнь в гору катится. Какие новшества нас поджидают в 2023 году

В 2023 году вступил в силу ряд изменений в налоговом законодательстве. Какие новые нормы коснутся жителей Алтайского края, разбирался altapress.ru.

Единый налоговый платеж

Наиболее глобальной новинкой стал переход на Единый налоговый платеж (ЕНП). С 1 января 2023 года у каждого налогоплательщика открылся единый налоговый счет (ЕНС), куда нужно будет перечислять этот платеж.

Он включает почти все налоги, сборы и страховые взносы. ФНС самостоятельно будет распределять поступившие средства. Уведомление об исчисленных суммах необходимо будет предоставлять не позднее 25 числа каждого месяца. Сама уплата будет производиться 28-го числа.

НДС, заявленный налогоплательщиком к возмещению, также будет учитываться на ЕНС. Учтенную сумму, которая образует положительное сальдо, можно заявить к зачету или возврату на расчетный счет.

Физические лица

Налог на имущество

В 2023 году к объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от стоимости инвентаризационной, будет применена формула с понижающим коэффициентом -0,6. Ежегодный рост налога для третьего налогового периода ограничен уровнем 10%.

Транспортный налог

С 1 января 2023 года расширен перечень получателей льгот по уплате транспортного налога на региональном уровне. От уплаты за легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно освобождаются ветераны боевых действий и члены семей погибших ветеранов.

Повышающие коэффициенты 1,1 и 2 для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн рублей отменены. Коэффициент 3 применяется в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, возрастом не более 10 лет, а также машин средней стоимостью от 15 млн рублей, возрастом не более 20 лет.

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Льготы для мобилизованных

Срок уплаты налогов на землю, транспорт и имущество физических лиц для мобилизованных перенесен с 1 декабря 2022 на срок до 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания службы.

Перенесенные суммы будут уплачиваться равными частями в размере 1/6 указанной суммы ежемесячно, не позднее 28-го числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты.

Малый бизнес

Льготы ИТ-отрасли

Законом Алтайского края с 1 января 2023 года для аккредитованных субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере ИТ устанавливается налоговая ставка по УСН в размере:

1% при налоге на «доходы»;

5% при налоге на «доходы минус расходы».

Доля доходов от ИТ-деятельности, необходимая для применения льготы по налогу на прибыль, снижена с 90% до 70%. Требование к среднесписочной численности отменено (ранее минимальная планка составляла семь человек). Налоговая ставка по налогу на прибыль в 2022—2024 годах составит 0%.

Проценты. Фото предоставлено Россельхозбанком.

Индивидуальные предприниматели

Для мобилизованных ИП установлены особенности применения патентной системы налогообложения. Если срок действия патента истекает в период военной службы, предприниматель считается получившим новый патент. После окончания военной службы он вправе уведомить инспекцию:

о ведении предпринимательской деятельности на ПСН;

о ее прекращении до истечения срока действия патента;

об утрате права на ПСН в период мобилизации.

Если в этот срок уведомление о ведении предпринимательской деятельности на ПСН или о ее прекращении не поступит, она считается прекращенной с даты начала мобилизации, при этом налог пересчитывается.

Суммы денежных обязательств погибшего или получившего инвалидность I группы военнослужащего признаются безнадежными долгами.

Вечный огонь. pixabay.com.

Расходы ИП

Дополнен перечень расходов, учитываемых в целях исчисления налога на прибыль, ЕСХН, УСН. В них включены командировочные на поездки в регионы, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры (не более 700 рублей за каждый день).

К внереализационным расходам с 1 января 2022 года отнесены расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств или иного имущества в связи с прохождением военной службы. Преференции действуют, если организация (ИП) передает деньги, иное имущество следующим лицам:

мобилизованным лицам в связи с их военной службой;

лицам , проходящим военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании , в связи с заключенным контрактом;

проходящим военную службу по контракту о пребывании в добровольческом формировании в связи с заключенным контрактом; лицам , проходящим военную службу по контракту , заключенному в порядке п. 7 ст. 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ , в связи с заключенным контрактом;

проходящим военную службу по контракту заключенному в порядке п. 7 ст. 38 Федерального закона № 53-ФЗ в связи с заключенным контрактом; членам семьи любого из перечисленных лиц в связи с военной службой ( заключенным контрактом) последних.

Также есть налоговые послабления при безвозмездной передаче денег или имущества контрактникам и служащим нацгвардии, а также членам их семей. Преференции применяются к расходам, понесенным с 1 января 2022 года.

Онлайн-кассы. Компания ПРОКС

Проверки контрольно-кассовой техники

С января 2023 года не могут сразу обратиться в суд те компании и ИП, которые не согласны с результатами проверок применения онлайн-касс. Сначала им придется пройти досудебное обжалование решений, действий или бездействия проверяющих. Жалобу надо подавать через портал Госуслуг. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Несмотря на пролонгацию моратория на проведение проверок в рамках контрольно-надзорного законодательства, в 2023 году налоговым органам дано право проводить определенный перечень контрольных мероприятий по согласованию с прокуратурой.

Упрощенная система налогообложения

С 1 января 2023 года больше не могут применять упрощенную и патентную системы налогообложения налогоплательщики, которые производят или торгуют оптом и в розницу ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов.

Коэффициент по УСН установлен в размере 1,257. Предельная сумма дохода на 2023 год установлена в размере 251,4 млн рублей.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

Крупный бизнес

Налог на имущество организаций

С 2023 года налогоплательщики-организации не включают в налоговую декларацию за 2022 год сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Если у налогоплательщика в истекшем налоговом периоде имелись только такие объекты, то декларацию подавать не нужно.

С 1 января 2023 года установлены единые сроки уплаты по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество организаций. Сам налог следует уплатить не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи — не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Сокровища. unsplash.com

Консолидированные группы налогоплательщиков ( КГН)

С 2023 года ликвидировали институт консолидированных групп налогоплательщиков. С 2023 до 2027 года вводится переходный период распределения между регионами поступлений налога на прибыль от бывших участников КГН.

В 2023 году 20% от налога на прибыль поступит в бюджет субъекта нахождения плательщика, 80% будет распределено по установленному нормативу, рассчитанному за 3,5 предшествующих года.

На 2023 год норматив распределения в бюджет АК установлен в размере 0,2110 (1,267 млрд рублей). В последующие периоды поступление в бюджет субъекта нахождения плательщика планируется в следующих объемах:

2024 40% 2025 60% 2026 80% 2027 90%

Участником КГН в Алтайском крае является ОАО «Алтай-кокс», входящий в группу компаний с ответственным участником — ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат».

Газированный лимонад. CC0

Акцизы

С 1 июля 2023 года будет уплачиваться акциз на сахаросодержащие напитки по ставке 7 рублей/литр. При этом напитки, произведенные с 1 июля по 30 сентября 2023 года субъектами МСП, включенными в реестр на момент 1 октября 2022 года, от акциза освобождаются.

В Алтайском крае с 1 июля акциз начнут платить Волчихинский, Бочкаревский и Барнаульский пивоваренные заводы. Сумма акциза составит порядка 50 млн рублей в месяц.

Налог на добычу полезных ископаемых

НДПИ теперь распространяется и на щебень. Его сумма в рублях не может превышать величину, рассчитываемую по формуле: количество добытых тонн, умноженное на 16,5. Указанное изменение привело к ограничению для целей налогообложения цены реализации щебня размером 300 рублей за тонну.

Песок. Пустыня. СС0

Реконструкция уплаты страховых взносов

Установлен единый тариф для страховых взносов. Взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование нужно платить по единому тарифу — 30%, если база для исчисления не достигнет единой предельной величины, и 15,1% на сумму свыше. Предельная величина базы для расчета страховых взносов в 2023 году составит 1 917 000 рублей.

Страховые взносы, кроме перечислений на травматизм, будут входить в совокупную обязанность налогоплательщика, то есть в единый налоговый платеж. Взносы на обязательное социальное страхование за работников по ГПД надо будет платить по единому тарифу, как и за работников по трудовому договору.

Земельный налог

Изменения коснутся земельного налога по земельным участкам, предназначенным для обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий. Решением Барнаульской городской Думы ставка земельного налога снижена с 1,5% до 0,3%.