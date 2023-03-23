Штрафы, тюрьма и золотая курица. Как наказывают за неуплату налогов в России и других странах

Бенджамин Франклин, чей портрет изображен на стодолларовой купюре, сказал: «В этом мире ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, кроме неотвратимости смерти и налогов». Однако от второго нередко пытаются сбежать как компании, так и обычные люди. Рассказываем, что ждет неплательщиков разной степени «злостности» в нашем и других государствах.

Ответственность за неуплату налогов отражена в налоговом, административном и уголовном кодексах РФ. Какой из них будет применен, зависит от конкретного правонарушения и от того, кто его совершил, — физическое или юридическое лицо.

От штрафа — до ареста

С первых и начнем. В России наказать за соответствующие проступки могут с 16 лет. Самые распространенные виды уклонений: несвоевременная или неполная уплата налога и отказ в погашении штрафа по задолженности.

Правда, бывают ситуации, когда человек не внес деньги в государственную казну не специально. Допустим, из-за финансовых проблем или ошибки в расчетах. Но накажут все равно.

За неумышленную неуплату предусмотрен штраф в виде 20% от суммы налога — сказано в статье 122 НК РФ. В случае, если гражданин не оплатил налоги специально, штраф составит уже 40%.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Подобные нарушения считаются административными. Срок давности по ним — три года. Если гражданин не погасит штраф за это время, налоговая вправе подать на него в суд. Период взыскания составит полгода.

Крупным размером задолженности считается сумма от 2,7 млн рублей за три года. Здесь наступает уголовная ответственность В этом случае придется заплатить уже от 100 до 300 тыс. рублей штрафа.

Имеются в законодательстве и другие варианты наказания. Например, принудительные работы (до года), арест (до полугода) и тюремное заключение (не более года).

Колючая проволока СС0.

А теперь о неуплате в особо крупном размере — от 13,5 млн рублей за три года. Штраф в этом случае — от 300 до 500 тыс. рублей. Или принудительные работы (до трех лет), тюремное заключение (тоже до трех лет).

Сроки давности по уголовным преступлениям, связанным с налогами, — два года. Если правоохранители установят, что виновный уклоняется от ответственности, этот срок может быть приостановлен.

«Заключение под стражу собственника компании, как правило, приводит к ее банкротству. И, как следствие, к уменьшению налоговой базы. Никто не убивает курицу, несущую золотые яйца. Поэтому активнее всего в российской и мировой практике используются штрафы», — объясняет Сергей Зайков, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС.

Карман , деньги , зарплата. СС0

Хитрый бизнес

В случае с организациями все несколько сложнее.

Одна из самых распространенных схем налоговых махинаций связана со стоимостью товара или услуги. Занижая цену, предприниматель экономит на НДС и налоге на прибыль. А завышая — увеличивает расходы на производство. Этот вариант махинаций наиболее «популярен» в Алтайском крае, — рассказывают в региональном УФНС.

В ведомстве отмечают, что в 2022 году наибольшая доля доначислений приходилась на крупных представителей промышленности, строительства и торговли. Среднее доначисление за одну проверку составило 86 млн. рублей с учетом пени и штрафных санкций. В 2021 году аналогичный показатель составлял 37 млн. рублей.

Налоги. Деньги. Pixabay.com

«С одной стороны, от недоимки страдает бюджет, а с другой — бизнес, который копил риски, — рассуждает Ольга Ефремова, начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю. — А потом, по итогам выездной проверки, должен оплатить крупные доначисления одномоментно, в установленные сроки. Изъятие из оборота таких значительных сумм или привлечение для этого кредитных ресурсов не всегда проходит для предпринимателей безболезненно».

Добавим, что доначислить налог органы могут только после проверки. Во время нее сотрудники налоговой службы проверяют все документы, кассовые аппараты, а также могут попросить открыть все двери в организации, чтобы осмотреть помещения.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Не платить и сесть

Сергей Зайков говорит: «После оформления акта налоговой проверки в отношении юрлица, сотрудник инспекции должен в течение десяти дней передать данные в правоохранительные органы. Это в случае, если нарушения имеют признаки уголовного преступления».

Этот вариант предусматривает статья 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов».

Так, уголовная ответственность для представителя бизнеса наступает в случае, если невнесенная в казну сумма составляет более 15 млн рублей за три года. Что является уклонением в крупном размере.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

Фигурантом дела может стать непосредственно сам плательщик или его налоговый агент.

По итогам разбирательств суд назначит наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты осужденного за период до двух лет.

Другие варианты наказания: принудительные работы (до двух лет) с запретом на работу в определенных должностях (до трех лет). Арест (до полугода), либо лишение свободы (до двух лет).

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Уклонение в особо крупном размере начинается от суммы в 45 млн рублей за три года. Ответственность такая: штраф — от 200 до 500 тыс. рублей. Или в размере зарплаты виновного за период до трех лет. Принудительные работы — до пяти лет с тем же запретом на должности. Лишение свободы — до шести лет.

Иностранный опыт

Посмотрим, что в других странах с налогами и наказаниями на примере подоходного сбора для физлиц.

Германия

В Германии действует прогрессивная налоговая система. Это значит, что чем выше доход гражданина, тем больше денег он отдает в государственную казну.

Немцы, заработок которых превышает 265 тыс. евро в год (20 млн 670 тыс. рублей), обязаны платить подоходный налог в размере 45%. А те, кто ежегодно получает не более 14 тыс. евро (примерно 1 млн рублей) вовсе освобождаются от него.

Но это — крайние точки. «Среднячки», которые получают более 62 тыс. евро (4 млн 836 тыс. рублей) в год, платят так называемый «солидарный взнос». Эти деньги государство направляет, в частности, на здравоохранение и образование.

По части наказаний в Германии все значительно строже, чем в России. Так, за налоговые преступления, из-за которых в казну гражданин не доложил 100 тыс. евро (7 млн 800 тыс. рублей) и более, ему грозит тюремный срок. Однако каждый случай рассматривается судом индивидуально.

Неуплата на сумму до 50 тыс. евро (3 млн 900 тыс. рублей) карается штрафом.

Польша

В Польше похожая система. Согласно ей, если человек получает ежегодно не более 5 тыс. злотых (около 80 тыс. рублей), то налог на прибыль ему платить не нужно. В стране такой доход считается минимальным.

Польша. CC0

Если же заработок составляет не более 120 тыс. злотых (около 2 млн рублей), в казну следует отправить 18% от этой суммы. Еще более обеспеченные поляки «отщипывают» государству 32% своего богатства.

Наказание за неуплату подразумевает сначала штраф — от 300 до 60 тыс. злотых (примерно от 5 до 960 тыс. рублей). В случае, когда гражданин не уплатил налоги на сумму более 60 тыс. злотых нарушителя ждет либо арест, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Италия

И тут действует прогрессивный налог на доход. Так, самая высокая ставка — 43% - для тех граждан, которые зарабатывают от 75 тыс. евро в год (5 млн 875 тыс. рублей). А самая низкая — 23%. Она касается итальянцев, получающих не более 15 тыс. евро (1 млн 170 тыс. рублей).

Флоренция , Италия. CC0

Интересный факт: если итальянец нашел подработку, то с полученной от нее суммы, он должен отдать стране аж 20%.

Есть на родине пасты и пиццы еще один любопытный сбор — для богатых иностранцев. Он действует с 2017 года и составляет 100 тыс. евро в год (7 млн 800 тыс. рублей). Кроме того, за каждого члена семьи такой богач тоже должен уплатить налог в размере 25 тыс. евро (около 2 млн рублей).

За правонарушения грозит как «административка», так и «уголовка». Тюремный срок будет, если плательщик не выплатил налоги на сумму от 200 тыс. евро. Другие виды ответственности помягче: взыскание задолженности или изъятие имущества для последующей продажи.