Минфин уже внес законопроект об изменениях в налоговой системе в правительство, сообщает РБК . Размер НДФЛ теперь предполагается вычислять по пятиступенчатой шкале, а налог на прибыль вырастет до 25%. Что об этом думают алтайские предприниматели — в опросе altapress.ru.

Пока очень запутано

Анна Галицкая,

директор «Академии спорта», депутат Барнаульской городской думы:

Анна Галицкая. politsib.ru

Как предприниматель, я, конечно, всегда за некоторые послабления в налогах и государственную помощь в развитии предпринимательства. Но как депутат, я понимаю, что нашей стране в любом случае нужно изыскивать возможности получения дополнительных средств на финансирование национальных проектов. На данный момент я социальный предприниматель, и сейчас мое предприятие работает с минимальной прибылью. Тот закон, который планируют принимать, пока очень запутанный, и нам еще предстоит разобраться, коснется он нас или нет.

Как работали, так и будем работать

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:

Сергей Писарев со львенком. vk.com/zoo_22

«Если говорить в целом, по-моему, ни один предприниматель не хлопает в ладоши из-за новых повышений. Если раньше у нас было освобождение и мы работали без НДС, то теперь, согласно сумме доходов, платежи добавятся. Говорят про градацию по процентам в зависимости от суммы доходов. Но пока точно не известно, каким образом это будет начисляться. Стоит дождаться разъяснений. Все еще настолько сыро, что говорить об отношении к реформе рано. Что точно могу сказать: во-первых, однозначно прибавится работы нашим бухгалтерам. Во-вторых, что бы там нового не вводилось, мы как работали, так и будем работать. Никуда от этого не деться, это вопрос государственного уровня. Будем заниматься интересными проектами, чтобы повышать посещаемость зоопарка».

Повысятся налоги — повысятся цены

Александр Кононов,

совладелец отеля «Демидов» (Барнаул):

Александр Деринг и Александр Кононов. Елизавета Кононова.

Наверное, повышение НДФЛ для людей с доходами выше 200 тыс. в месяц, справедливо. Но с учетом нашей практики... Повысятся налоги — повысятся цены. Богатый человек всегда сумеет свои затраты переложить на покупателя. Малообеспеченные же и пострадают. Что касается налога на прибыль организаций. Прямо или косвенно, через рост цен, его повышение коснется всех. При этом малому и среднему бизнесу будет намного сложнее, чем крупному. Крупный выкрутится, воспользуется льготами, получит господдержку. И самое главное: есть много стран, где налоги выше, чем в России, но там есть прозрачность. Люди знают, куда идут налоги и что конкретно они получают в обмен на свои платежи. А в федеральном бюджете России есть много закрытых статьей. Понять, куда идет значительная часть того, что заработали и заплатили государству граждане, совершенно невозможно.

Встали в памяти обещания пенсионерам

Александр Атабаев,

компания «Трубопласт-А» (Барнаул):

Александр Атабаев, директор предприятия – производителя пластиковых труб "Трубопласт-А". Олег Богданов

Нашего бизнеса повышение налогов в следующем году не сильно коснется — мы в 2024 году повысили зарплаты, затраты возросли, налогооблагаемая база уменьшилась. Больше беспокойства у меня вызывает налоговая практика. У нас ФНС всегда права, а если она не права — смотри пункт первый. Но звучали слова министра финансов, конечно, интересно. Он сказал, что когда мы эти налоги повышенные возьмем, сможем помогать малообеспеченным. Сразу встало в памяти повышение пенсионного возраста. Тогда тот же министр обещал повысить пенсии сразу на тысячу рублей, чтобы пенсионеры могли отдыхать, путешествовать по всему миру, заниматься собой и внуками.

Отрасль и так работает на пределе рентабельности

Сергей Маслов,

председатель совета директоров «Коротоякского элеватора»:

Сергей Маслов, председатель совета директоров "Коротоякского элеватора". Союз промышленников Алтайского края.

Повышение налога на прибыль сокращает возможности по дальнейшему инвестированию в развитие, в расширение производства. Речь ведь идет не о дивидендах — мы изначально не платили дивиденды, чтобы прибыль вкладывать в свое же предприятие. Инвестиционным вычетом, о котором заявил Минфин, думаю, будет невозможно воспользоваться из-за бюрократических процедур. В какой ситуации зерноперерабатывающая отрасль? Работаем на пределе рентабельности, на 2%. Причина этого — два года подряд в России был небывалый урожай, отсюда перепроизводство, падение цен и жесточайшая конкуренция. Соответственно, уменьшается прибыль. Мелкие переработчики разоряются, производство муки упало. Плюс огромные трудности с отправкой продукции на Дальний Восток по железной дороге. Вчера на территории элеватора стояло 15 вагонов, их не принимает дорога. Позавчера приняли два вагона, сегодня обещали два-три, а мы каждый день нарабатываем по пять вагонов. Прибыль у зернопереработчиков и так сократилась в связи с условиями рынка. После повышения налога ее останется еще меньше. Развития отрасли в ближайшие годы не предвидится — дай бог сохранить то, что есть.

Тщательно просчитывать модель бизнеса

Юрий Марков,

директор Центра налоговых решений «КМК»:

Юрий Марков, директор Центра налоговых решений "КМК". nalog100.ru.

История налогового агентства не может быть показательной в этом случае, поскольку налоговые проблемы бизнеса зачастую дают нам работу и наоборот. Однако это не значит, что мы не чувствуем проблем малого и среднего бизнеса, мы ведь вплотную занимаемся реструктуризацией налоговой и бизнес-модели клиентов, видим, как складывается их финансовый результат. Поговорим об общих тенденциях. Налоги — это значительная статья расходов предприятия, и она будет повышена. Льготы планируют дать только в случае если бизнес инвестирует в развитие значимых отраслей. Однако малый и средний бизнес сейчас испытывает трудности финансирования из-за высоких кредитных ставок. Самым критичным для МСП является вопрос расширения или снижения порога применения УСН (упрощенных систем налогообложения). Есть две инициативы которые прозвучали в СМИ: Порог доходов для применения УСН расширят с 265,8 до 450 млн руб. Это инициатива, которую малый бизнес очень ждет. Для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн рублей вводится НДС. Это та новость, которая всех пугает. По последним данным, готовят некий гибрид УСН с оплатой НДС при доходах свыше 60 млн руб. в год. Ждем. Каковы будут окончательные параметры не понятно, информация из СМИ очень противоречивая. Ясно одно: просчитывать экономику налоговой модели предприятия придется более тщательно.

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