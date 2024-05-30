Пока очень запутано
Анна Галицкая,
директор «Академии спорта», депутат Барнаульской городской думы:
Как предприниматель, я, конечно, всегда за некоторые послабления в налогах и государственную помощь в развитии предпринимательства. Но как депутат, я понимаю, что нашей стране в любом случае нужно изыскивать возможности получения дополнительных средств на финансирование национальных проектов.
На данный момент я социальный предприниматель, и сейчас мое предприятие работает с минимальной прибылью. Тот закон, который планируют принимать, пока очень запутанный, и нам еще предстоит разобраться, коснется он нас или нет.
Как работали, так и будем работать
Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка»:
«Если говорить в целом, по-моему, ни один предприниматель не хлопает в ладоши из-за новых повышений. Если раньше у нас было освобождение и мы работали без НДС, то теперь, согласно сумме доходов, платежи добавятся.
Говорят про градацию по процентам в зависимости от суммы доходов. Но пока точно не известно, каким образом это будет начисляться. Стоит дождаться разъяснений. Все еще настолько сыро, что говорить об отношении к реформе рано.
Что точно могу сказать: во-первых, однозначно прибавится работы нашим бухгалтерам. Во-вторых, что бы там нового не вводилось, мы как работали, так и будем работать. Никуда от этого не деться, это вопрос государственного уровня. Будем заниматься интересными проектами, чтобы повышать посещаемость зоопарка».
Повысятся налоги — повысятся цены
Александр Кононов,
совладелец отеля «Демидов» (Барнаул):
Наверное, повышение НДФЛ для людей с доходами выше 200 тыс. в месяц, справедливо. Но с учетом нашей практики... Повысятся налоги — повысятся цены. Богатый человек всегда сумеет свои затраты переложить на покупателя. Малообеспеченные же и пострадают.
Что касается налога на прибыль организаций. Прямо или косвенно, через рост цен, его повышение коснется всех. При этом малому и среднему бизнесу будет намного сложнее, чем крупному. Крупный выкрутится, воспользуется льготами, получит господдержку.
И самое главное: есть много стран, где налоги выше, чем в России, но там есть прозрачность. Люди знают, куда идут налоги и что конкретно они получают в обмен на свои платежи.
А в федеральном бюджете России есть много закрытых статьей. Понять, куда идет значительная часть того, что заработали и заплатили государству граждане, совершенно невозможно.
Встали в памяти обещания пенсионерам
Александр Атабаев,
компания «Трубопласт-А» (Барнаул):
Нашего бизнеса повышение налогов в следующем году не сильно коснется — мы в 2024 году повысили зарплаты, затраты возросли, налогооблагаемая база уменьшилась. Больше беспокойства у меня вызывает налоговая практика. У нас ФНС всегда права, а если она не права — смотри пункт первый.
Но звучали слова министра финансов, конечно, интересно. Он сказал, что когда мы эти налоги повышенные возьмем, сможем помогать малообеспеченным. Сразу встало в памяти повышение пенсионного возраста.
Тогда тот же министр обещал повысить пенсии сразу на тысячу рублей, чтобы пенсионеры могли отдыхать, путешествовать по всему миру, заниматься собой и внуками.
Отрасль и так работает на пределе рентабельности
Сергей Маслов,
председатель совета директоров «Коротоякского элеватора»:
Повышение налога на прибыль сокращает возможности по дальнейшему инвестированию в развитие, в расширение производства.
Речь ведь идет не о дивидендах — мы изначально не платили дивиденды, чтобы прибыль вкладывать в свое же предприятие. Инвестиционным вычетом, о котором заявил Минфин, думаю, будет невозможно воспользоваться из-за бюрократических процедур.
В какой ситуации зерноперерабатывающая отрасль? Работаем на пределе рентабельности, на 2%. Причина этого — два года подряд в России был небывалый урожай, отсюда перепроизводство, падение цен и жесточайшая конкуренция. Соответственно, уменьшается прибыль.
Мелкие переработчики разоряются, производство муки упало. Плюс огромные трудности с отправкой продукции на Дальний Восток по железной дороге. Вчера на территории элеватора стояло 15 вагонов, их не принимает дорога. Позавчера приняли два вагона, сегодня обещали два-три, а мы каждый день нарабатываем по пять вагонов.
Прибыль у зернопереработчиков и так сократилась в связи с условиями рынка. После повышения налога ее останется еще меньше. Развития отрасли в ближайшие годы не предвидится — дай бог сохранить то, что есть.
Тщательно просчитывать модель бизнеса
Юрий Марков,
директор Центра налоговых решений «КМК»:
История налогового агентства не может быть показательной в этом случае, поскольку налоговые проблемы бизнеса зачастую дают нам работу и наоборот. Однако это не значит, что мы не чувствуем проблем малого и среднего бизнеса, мы ведь вплотную занимаемся реструктуризацией налоговой и бизнес-модели клиентов, видим, как складывается их финансовый результат.
Поговорим об общих тенденциях. Налоги — это значительная статья расходов предприятия, и она будет повышена. Льготы планируют дать только в случае если бизнес инвестирует в развитие значимых отраслей. Однако малый и средний бизнес сейчас испытывает трудности финансирования из-за высоких кредитных ставок.
Самым критичным для МСП является вопрос расширения или снижения порога применения УСН (упрощенных систем налогообложения). Есть две инициативы которые прозвучали в СМИ:
- Порог доходов для применения УСН расширят с 265,8 до 450 млн руб. Это инициатива, которую малый бизнес очень ждет.
- Для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн рублей вводится НДС. Это та новость, которая всех пугает.
По последним данным, готовят некий гибрид УСН с оплатой НДС при доходах свыше 60 млн руб. в год. Ждем. Каковы будут окончательные параметры не понятно, информация из СМИ очень противоречивая.
Ясно одно: просчитывать экономику налоговой модели предприятия придется более тщательно.
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