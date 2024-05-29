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Что такое НДФЛ?

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог) — основной налог для граждан РФ, который взимается с трудовых доходов. Например, с зарплаты или вознаграждения, выплаченного по договору гражданско-правового характера.

Плательщики налога — все физлица, получающие какой-либо доход. В России их делят на две категории:

налоговые резиденты — те, кто фактически находятся на территории России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд;

— те, кто фактически находятся на территории России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд; налоговые нерезиденты — те, кто находятся на территории страны меньше 183 дней, но при этом получают доход на территории РФ.

Для резидентов ставка НДФЛ — 13%. Если доходы превысят 5 млн рублей, то за все, что свыше этой суммы, нужно платить по ставке 15%.

Для нерезидентов ставка составляет 30%. Они платят по ней налог и с зарплаты, и с продажи имущества.



Плательщиками НДФЛ выступают сами граждане. Однако на практике суммы налога с трудовых договоров рассчитывает и перечисляет государству работодатель, а граждане получают на руки сумму уже после вычета НДФЛ. Так, если в трудовом договоре будет указана сумма 50 тыс. рублей в месяц, то на руки человек получит 43,5 тыс. рублей. 6,5 тыс. рублей работодатель переведет в налоговую в качестве НДФЛ.