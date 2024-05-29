Налог на доходы физических лиц (НДФЛ, подоходный налог) — основной налог для граждан РФ, который взимается с трудовых доходов. Например, с зарплаты или вознаграждения, выплаченного по договору гражданско-правового характера.
Плательщики налога — все физлица, получающие какой-либо доход. В России их делят на две категории:
- налоговые резиденты — те, кто фактически находятся на территории России не меньше 183 дней в течение 12 месяцев подряд;
- налоговые нерезиденты — те, кто находятся на территории страны меньше 183 дней, но при этом получают доход на территории РФ.
Для резидентов ставка НДФЛ — 13%. Если доходы превысят 5 млн рублей, то за все, что свыше этой суммы, нужно платить по ставке 15%.
Для нерезидентов ставка составляет 30%. Они платят по ней налог и с зарплаты, и с продажи имущества.
Плательщиками НДФЛ выступают сами граждане. Однако на практике суммы налога с трудовых договоров рассчитывает и перечисляет государству работодатель, а граждане получают на руки сумму уже после вычета НДФЛ. Так, если в трудовом договоре будет указана сумма 50 тыс. рублей в месяц, то на руки человек получит 43,5 тыс. рублей. 6,5 тыс. рублей работодатель переведет в налоговую в качестве НДФЛ.
По подсчетам министерства финансов, повышение налогов затронет около 2 млн человек. Это примерно 3,2% от общего числа работающих граждан страны.
Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физлиц. Вместо двух действующих ступеней (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тыс. руб. в месяц, или 5 млн руб. в год) придет пять:
- 13% при доходах до 200 тыс. рублей в месяц;
- 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. рублей в месяц;
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц;
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн рублей в месяц;
- 22% при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц.
Размер налога на доходы физических лиц не изменится и составит 13%, если сумма доходов не превышает 200 тыс. рублей в месяц.
Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России с 1992 до 2001 годы. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%. Затем власти ввели плоскую шкалу по этому налогу с общей ставкой в 13%, она действовала в течение 20 лет.
В 2021 году для россиян с доходами менее 5 млн рублей в год ставка осталась на прежнем уровне в 13%, а для остальных выросла до 15%. Реформа увеличила поступления по НДФЛ в бюджет: за 2022 год, второй год ее действия, от состоятельных граждан туда поступил 1 трлн рублей (почти на 60% больше, чем в 2021 году).
У налоговых систем стран СНГ (кроме Азербайджана), а также Грузии и Украины — плоская шкала налогообложения, при которой все граждане платят подоходный налог по одной ставке.
Самый низкий НДФЛ в Казахстане, Киргизии и Туркмении —10%. В Молдавии, Таджикистане и Узбекистане — 12%, в Белоруссии — 13%, в Армении — 20%.
В большинстве стран мира действует прогрессивная шкала подоходного налога с физических лиц. Здесь процентная ставка увязана с величиной дохода.
- В Великобритании не облагают налогом годовой доход до £12 570 (примерно $15 тыс.). На заработок от 12 571 до £50 270 ставка составляет 20%, от £50 271 до £125 140 — 40%, на более £125 140 — 45%.
- В Германии НДФЛ не взимается при доходе менее €11 604 в год ($12,5 тыс.). Сумма от €11 604 до €17 005 облагается налогом по ставке от 14% до 24%, от €17 006 до €66 760 — от 24% до 42%, от €66 761 до €277 825 — 42%, свыше €277 826 — 45%.
- Во Франции не облагают налогом годовой доход меньше €11 294. При доходе от этой суммы до €28 797 налог составляет 11%, до €82 341 действует ставка 30%, до €177 106 — 41%, свыше этой суммы — 45%. Кроме того, за доход более €250 тыс. налогоплательщику придется заплатить дополнительный налог в 3%, а свыше €500 тыс. — 4%. Налогооблагаемую базу считают не на каждого члена семьи отдельно, а на семью целиком по коэффициентам: взрослый — 1; ребенок — 0,5; родитель-одиночка — 2.
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