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Экономика

«Русская кожа» назвала дату открытия крупного завода в Алтайском крае

Запуск кожевенного завод в Заринске должен был состояться еще в декабре 2018 года. Теперь, по словам инвесторов, ждать открытия стоит летом 2019 года, сообщают «Вести 22».

Строительство заринского кожевенного завода.
Строительство заринского кожевенного завода.
admzarinsk.ru

По словам председателя совета директор ГК «Русская кожа» Игоря Сурина, запуск завода состоится в середине июня. На проектную мощность рассчитывают выйти в течение года.

«Русская кожа Алтай» обещает перерабатывать в месяц 600 тонн кож крупного рогатого скота: от приемки до выпуска. Работать там смогут около 150 человек.

Отметим, что кожевенные заводы в России не строились уже порядка 30 лет. Как ранее писал altapress.ru, подготовительные работы к запуску алтайского завода затянулись из-за климатических условий региона — оказалось слишком холодно.

Напомним, завод группы «Русская кожа» стал первым резидентом территории особого социально-экономического развития в Заринске. В строительство инвестировали 2 млрд рублей.

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