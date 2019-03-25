«Русская кожа» назвала дату открытия крупного завода в Алтайском крае

По словам председателя совета директор ГК «Русская кожа» Игоря Сурина, запуск завода состоится в середине июня. На проектную мощность рассчитывают выйти в течение года.
«Русская кожа Алтай» обещает перерабатывать в месяц 600 тонн кож крупного рогатого скота: от приемки до выпуска. Работать там смогут около 150 человек.
Отметим, что кожевенные заводы в России не строились уже порядка 30 лет. Как ранее писал altapress.ru, подготовительные работы к запуску алтайского завода затянулись из-за климатических условий региона — оказалось слишком холодно.
Напомним, завод группы «Русская кожа» стал первым резидентом территории особого социально-экономического развития в Заринске. В строительство инвестировали 2 млрд рублей.