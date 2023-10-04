Ряды участников нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае могут пополнить еще пять компаний

Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года. За это время 82 предприятия получили статус его участников. При этом до конца 2024 года участниками нацпроекта могут стать 87 алтайских предприятий. Таким образом, всего пять региональных компаний еще имеют возможность повысить эффективность своей деятельности при помощи экспертов по бережливому производству.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется на территории Алтайского края с 2019 года.

Отметим, что 70 компаний уже завершили мероприятия по оптимизации производственных процессов на пилотных участках, а теперь перестраивают работу остальных цехов и поточных линий по данному образцу.

Важно, что участие в национальном проекте позволило без значительных финансовых затрат повысить эффективность производства, в среднем сократив время протекания процесса в 2,1 раза и увеличив выработку на одного рабочего в 1,5 раза.

Непосредственно для предприятия участие в национальном проекте является бесплатным, финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета. Компания получает доступ к консалтинговым услугам Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, льготным займам Фонда развития промышленности под 1 % годовых по программе «Повышение производительности труда», обучению у ведущих экспертов по программам «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста» и другим мерам поддержки в рамках национального проекта.

Говоря о том, что к нацпроекту еще могут присоединиться краевые компании, руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер подчеркнул:

Мы продолжаем принимать заявки от предприятий Алтайского края, которые стремятся к совершенствованию своей хозяйственной деятельности и экономической устойчивости на рынке. К сожалению, данный ресурс исчерпаем, поэтому призываю тех, кто еще раздумывает над участием, не затягивать этот процесс, поскольку мест для бесплатного участия остается все меньше.