С экс-директора скандально известной фирмы требуют четверть миллиарда - ранее ее взяли под стражу

Почти 250 млн рублей надлежит заплатить Людмиле Комаровой, экс-директору скандально известных барнаульских юрлиц - «Агро С+» и кооператива «Юнона». Решение о привлечении ее к субсидиарной ответственности на эту сумму вынес арбитраж в деле о банкротстве фирмы. Но самой Комаровой в зале суда не было. В решении указано: она была помещена под стражу после вынесения ей райсудом обвинительного приговора по уголовному делу.

С чего все началось

Скандал, случившийся при участии Людмилы Комаровой больше 10 лет назад, связан с двумя юрлицами, которые она возглавляла: «Агро С+» и кооператив «Юнона».

Первое было регоператором федерального лизинга техники для АПК по договору с госкомпанией «Росагролизинг». Второе принимало машины на хранение.

В начале 2011 года правительство РФ решило распродать за полцены всю скопившуюся на площадках «Росагролизинга» технику. Распределением «КамАЗов», тракторов и прицепов занялись комиссии в регионах.

Когда в Алтайском крае члены комиссии отобрали счастливчиков, которым достанется подешевевшая техника, и выплыл наружу неприглядный факт: оплаченные товары на площадке «Юноны» отсутствуют. Аграрии заплатили за то, чего нет.

На "Алтае проходи самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Работа по лизингу была построена так. «Росагролизинг» передавал региональному оператору - фирме «Агро С+» - технику по договору финансовой аренды. Фирма заключала договоры субилизинга с непосредственными получателями техники. Деньги за технику поступали в фирму, та расплачивалась с федералами и вела работу с должниками. За работу фирма получала 2,5% от суммы заключенного договора лизинга.

Женщина работает с документами Фото: freepik, автор drobotdean.

Скандал длинною 10 лет

Впрочем, вскоре следы техники нашлись (все же тракторы - не иголки в стоге сена). Как выяснилось, 67 из почти 100 единиц, за которые отвечали «Агро С+» и «Юнона», еще до заседания комиссии передали в другие хозяйства.

Комарова подавала дело так, что инцидент возник из-за бюрократических проволочек в "Росагролизинге". Якобы от этих хозяйств задолго до распродажи поступили заявки на получение техники в лизинг.

В «Агро С+» оформили договоры, но в Москве, в госкомпании, из-за смены руководства подписание затянулось на месяцы.

Документ. Одобрение. Pixabay.com

Поэтому технику в хозяйства передали на ответственное хранение. Кто мог знать, что когда-нибудь ее решат распродать?

Однако в самой госкомпании представили другую версию: передав технику третьим лицам, «Юнона» грубо нарушила договор - то есть дело не в бюрократии, а в нарушении обязательств. При этом многие "хранители" успели попользоваться машинами, хотя права на это не имели.

В том же 2011 году госкомпания расторгла договоры с «Агро С+» и «Юноной». А технику начали изымать с приставами, иногда - прямо в поле.

Комарова в первые месяцы писала много обращений в разные инстанции, намекала, что «Росагролизинг» развязал крестьянскую войну, просила помочь разрулить проблему.

Сельхозтехника. Анна Зайкова

Ничего не помогло. Позиция госкомпании не изменилась: технику надо передать тем, кого определила комиссия - вариантов нет.

Приговор спустя 12 лет

В тот момент, казалось, возбуждение уголовных дел неизбежно и вряд ли правоохранители закроют глаза на манипуляции с техникой госкомпании. И действительно, еще в 2011 году такое дело появилось.

Инициатором его был «Росагролизинг» - в тот момент госкомпания оценила свой ущерб в 36 млн рублей. Правда, статус Комаровой в этом уголовном деле никто так и не уточнил.

Причем в первое десятилетие (!) после скандала о завершении расследования не было слышно ни звука. Лишь в марте 2021-го материалы уголовного дела на Комарову поступили в Октябрьский райсуд Барнаула.

Уголовное дело. открытые источники (CC0)

Обвинили Комарову в преступлениях по четырем статьям Уголовного кодекса. О событии коротко поведала прокуратура.

Следствие полагало: общий ущерб от действий экс-директора составил 100 млн рублей. Из них около 20 млн она похитила во время официального сотрудничества с «Росагролизингом».

Из карточки дела в Октябрьском райсуде видно: 6 марта 2023 года суд огласил обвинительный приговор. Правда, в законную силу он еще не вступил.

Октябрьский районный суд Барнаула. Анастасия Корягина, altapress.ru

По каким статьям обвинили Людмилу Комарову статья 160 (части 3 и 4: присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере);

статья 165 (части 1 и 2: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием);

статья 159 (части 3 и 4: мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах);

статья 174.1 (часть 4: легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере и/или организованной группой).

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Версия следствия: "умышленно умолчала"

Какое наказание вынес суд Людмиле Комаровой, пока неясно. В деле о банкротстве «Агро С+» приводится выписка из обвинительного заключения - она довольно любопытная.

По версии следствия, лизинговые платежи по договору сублизинга - то есть за владение и пользование имуществом «Росагролизинга» - продолжали поступать от аграриев на счет «Агро С+» (вероятно, они не знали, что «Росагролизинг» расторг с ней договор).

А Комарова, пользуясь служебным положением, их присвоила. Она «умышленно умолчала о поступлении от сублизингополучателей денежных средств в размере 81 775 703,82 рублей». И тем самым причинила «Росагролизингу» особо крупный имущественный ущерб на эту сумму.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Впоследствии эти деньги перечислялись «в пользу аффилированных третьих лиц (ИП Курашов В.В., ИП Курашова В.В. и др.) с целью придания им правомерного вида владения, пользования и дальнейшего распоряжения по своему усмотрению, без фактического проведения сделок, послуживших основанием для перечислений».

По информации того же арбитража, 20 марта Комарова подала жалобу на приговор в Алтайский краевой суд.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Дело на четверть миллиарда

Что касается субсидиарной ответственности Людмилы Комаровой, то решение об этом арбитражный суд вынес 14 апреля в деле о банкротстве фирмы «Агро С+».

Самой Комаровой на суде не было - в решении упоминается, что после вынесения приговора по уголовному делу ее взяли под стражу. Расскажем, чем руководствовалась арбитражная судья Елена Смотрова, привлекая экс-директора к ответственности.

Во-первых, Комарова не исполнила обязанность по передаче бухгалтерских и прочих документов фирмы «Агро С+» после возбуждения дела о ее банкротстве.

Из-за этого у конкурсного управляющего не было сведений о должниках фирмы, он не смог сформировать конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.

В этом здании (Барнаул, ул. Пролетарская, 90) зарегистрировано несколько фирм Людмилы Комаровой. Altapress.ru

Во-вторых, совершив незаконные финансовые операции, она присвоила денежные средства фирмы «Агро С+» и тем самым причинила существенный вред и фирме, и ее кредиторам.

В-третьих, в 2019 году Комарова совершила «существенно убыточные сделки по выводу активов» фирмы, «повлекшие резкое ухудшение финансового положения», утверждалось на суде.

Словом, связь между действиями бывшего руководителя фирмы и банкротством (со всеми его проблемами) суд счел доказанной. Сама Комарова мотивированный отзыв на иск по «субсидиарке» не представила.

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула. Altapress.ru

Поскольку общая сумма не погашенных долгов кредиторам составляет 249,37 млн рублей, эту сумму с нее и взыскали. Комарова должна выплатить ее в конкурсную массу фирмы "Агро С+".