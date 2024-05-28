Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, с 1 июня 2024 года эта величина составит 18 521 рубль.

Татьяна Голикова отметила, что увеличение пенсий будет соответствовать бюджетным ограничениям.

Для получения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти три основных условия: достичь определенного возраста, иметь необходимый трудовой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Возраст, с которого можно получить право на пенсию, составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако это требование вступит в силу только с 2028 года, так как в данный момент еще действует переходный период.

Например, в 2022 году женщины выходили на пенсию в среднем в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 лет. В 2024, 2025 и 2027 годах никто не сможет выйти на пенсию по достижении определенного возраста.

В этом году на пенсию могут выйти граждане, которые имеют на неё право по возрасту, а также те, кто отложил это решение.

Досрочно могут оформить пенсию инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, работники в особых условиях труда, а также те, кто проработал на Крайнем Севере 15 лет и еще 20 лет — в приравненных к нему местностях.

Второе условие для получения пенсии — стаж работы. В 2024 году он должен составлять минимум 14 лет, а в 2025 году — уже 15 лет.

Третье условие — индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В 2023 году он равен 25,8 баллам, а в 2024 — 28,2 баллам.

Ранее сообщалось, что досрочную пенсию предложили ввести в Госдуме.

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