«С любовью о бизнесе»: в Барнауле пройдет масштабный женский бизнес-форум

Можно знать о женщинах все, но не знать ничего об одной единственной. Она всегда тайна, муза и вдохновение. А женщина в бизнесе — это не только непредсказуемый «огненный» лидер, но и «воздух» для семейного очага. Как наслаждаться каждым шагом на этом пути и делать то, что любишь? Баланс стихий будем искать 26 марта в концертном зале «Сибирь». Здесь соберутся женщины, которые знают чего хотят, женщины — «достигаторы» и женщины, уже ставшие брендами.

В программе форума, организованного Центром «Мой бизнес» Алтайского края, амбассадоры женского лидерства раскроют секреты того, как синхронность помогает в своем деле и семейной жизни. Эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье. Вместе будем ставить правильно цели на 2024 год, не мечтать об успехе, а работать на это. Узнаем, как оставаться гибкими в современном мире и масштабировать бизнес с помощью личного бренда.

У тебя есть свое дело и ты — представительница прекрасной половины приглашаем принять участие в форуме. Записывай: 26 марта с 10:00 до 18:00 в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7) настанет время инноваций, творчества и женских бизнес — стратегий.

Обязательна регистрация на сайте: женскийбизнес22.рф. Участие бесплатное.

Форум реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Для участия необходимо:

1. Заполнить заявку по ссылке на сайте женскийбизнес22.рф

Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.

2. Авторизоваться как ИП/ООО на Цифровой платформе http://МСП.РФ

Количество мест ограничено! Участие в форуме бесплатное!

Заявку на участие в форуме могут подать:

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

самозанятые.

Горячая линия для любых Ваших вопросов: 8-800-222-83-22

Место и время проведения форума:

г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»

26 марта, с 10:00 до 18:00

16+

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