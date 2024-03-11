«С любовью о бизнесе»: в Барнауле пройдет масштабный женский бизнес-форум

В программе форума, организованного Центром «Мой бизнес» Алтайского края, амбассадоры женского лидерства раскроют секреты того, как синхронность помогает в своем деле и семейной жизни. Эксперты поделятся опытом и знаниями о структуре в бизнесе, инвестициях, творчестве и креативе, а также о страсти к любимому делу, рисках, спорте, семье, физическом и ментальном здоровье. Вместе будем ставить правильно цели на 2024 год, не мечтать об успехе, а работать на это. Узнаем, как оставаться гибкими в современном мире и масштабировать бизнес с помощью личного бренда.
У тебя есть свое дело и ты — представительница прекрасной половины приглашаем принять участие в форуме. Записывай: 26 марта с 10:00 до 18:00 в концертном зале «Сибирь» (пр. Ленина, 7) настанет время инноваций, творчества и женских бизнес — стратегий.
Обязательна регистрация на сайте: женскийбизнес22.рф. Участие бесплатное.
Форум реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Для участия необходимо:
1. Заполнить заявку по ссылке на сайте женскийбизнес22.рф
Здесь же можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.
2. Авторизоваться как ИП/ООО на Цифровой платформе http://МСП.РФ
Количество мест ограничено! Участие в форуме бесплатное!
Заявку на участие в форуме могут подать:
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели;
- самозанятые.
Горячая линия для любых Ваших вопросов: 8-800-222-83-22
Место и время проведения форума:
г. Барнаул, пр. Ленина, 7, концертный зал «Сибирь»
26 марта, с 10:00 до 18:00
16+
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