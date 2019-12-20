С предприятия, которому власти отдали проблемную алтайскую ТЭЦ, после ревизии уволился директор

Назначен новый директор муниципального предприятия «Яровской теплоэлектрокомплекс», которому 23 ноября после введения в Яровом режима ЧС была передана проблемная ТЭЦ. Прежний уволился после проведения ревизии.

Нашлись необоснованные сделки

По данным altapress.ru, предыдущий директор МУП «ЯТЭК» Сергей Кожин, назначенный на эту должность в апреле 2018 года, не работает с 16 декабря.

Причины его увольнения мэр Ярового Виталий Самобочий не комментирует: он лишь объясняет, что для этого «были объективные обстоятельства» и обещает рассказать о ситуации на станции по окончании отопительного сезона.

Между тем, как стало известно altapress.ru, увольнению Кожина предшествовала внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия за 2019 год, проведенная комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ярового.

Результаты ревизии выявили различные нарушения (копия акта есть в редакции altapress.ru). Например, заключение договоров на поставку угля без торгов, завышение командировочных расходов, заключение необоснованных, нецелесообразных договоров, проведение необоснованных сделок и зачётов, наносящих ущерб предприятию и другие.

Ревизия установила финансовые нарушения, общая сумма которых составила — 28,2 млн рублей, в том числе: отсутствие начислений за отопление за ноябрь (МУП «ЯТЭК» основную часть ноября занимался управлением только теплосетевым комплексом города) и необоснованно принятые к учёту расходы.

ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Новый директор из электроэнергетики

Директором предприятия уже назначен Сергей Белоуско. Изменения еще не отражены в ЕГРЮЛ, но уже указаны на сайте компании. Ранее человек с такими же ФИО значился как директор филиала краевой компании «Алтайкрайэнерго» «Славгородские межрайонные электросети».

Ясно, что разгребать новичку придется одну проблему за другой. У предприятия арестованы счета, а поставщик угля подал в арбитраж заявление о признании МУП «ЯТЭК» банкротом. В нем угольщик указал, что готов финансировать процедуру банкротства.

Заявление принято, 23 января 2020 года суд будет изучать, насколько оно обосновано.

Не имеет ответа и вопрос, как будет управляться станция в будущем. На сегодня краевые власти финансируют поставки угля на станцию.

В «Сибирской генерирующей компании» о своих планах взять её в управление не говорят ни да, ни нет: у ТЭЦ есть собственник, актив нуждается в крупных инвестициях, а их окупаемость пока не просматривается.

На ТЭЦ Ярового. Скиншот видео youtube.com / Информационный центр Яровое

Попросил полпреда разобраться

Тем временем сюжет продолжает закручиваться. Руководитель и соучредитель фирмы-собственника ТЭЦ Константин Вальтер обратился к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, попросив его обратить внимание на ситуацию. Вальтер считает, что произошел рейдерский захват станции, и полпред попросил Генпрокуратуру России проверить это (цитируем по агентству «Банкфакс»).

Напомним, губернатор Виктор Томенко пояснил в интервью 12 декабря, что решение краевой комиссии по ЧС о возврате оперативного управления станцией МУПу было не совсем правильным, но оправданным, так как город замерзал.

Губернатор тогда же сказал, что понимает: собственник будет всеми правдами и неправдами добиваться компенсации. Но глава региона рассчитывает, что компромисс будет найден.