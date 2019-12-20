С предприятия, которому власти отдали проблемную алтайскую ТЭЦ, после ревизии уволился директор

Нашлись необоснованные сделки
По данным altapress.ru, предыдущий директор МУП «ЯТЭК» Сергей Кожин, назначенный на эту должность в апреле 2018 года, не работает с 16 декабря.
Причины его увольнения мэр Ярового Виталий Самобочий не комментирует: он лишь объясняет, что для этого «были объективные обстоятельства» и обещает рассказать о ситуации на станции по окончании отопительного сезона.
Между тем, как стало известно altapress.ru, увольнению Кожина предшествовала внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия за 2019 год, проведенная комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ярового.
Результаты ревизии выявили различные нарушения (копия акта есть в редакции altapress.ru). Например, заключение договоров на поставку угля без торгов, завышение командировочных расходов, заключение необоснованных, нецелесообразных договоров, проведение необоснованных сделок и зачётов, наносящих ущерб предприятию и другие.
Ревизия установила финансовые нарушения, общая сумма которых составила — 28,2 млн рублей, в том числе: отсутствие начислений за отопление за ноябрь (МУП «ЯТЭК» основную часть ноября занимался управлением только теплосетевым комплексом города) и необоснованно принятые к учёту расходы.
Новый директор из электроэнергетики
Директором предприятия уже назначен Сергей Белоуско. Изменения еще не отражены в ЕГРЮЛ, но уже указаны на сайте компании. Ранее человек с такими же ФИО значился как директор филиала краевой компании «Алтайкрайэнерго» «Славгородские межрайонные электросети».
Ясно, что разгребать новичку придется одну проблему за другой. У предприятия арестованы счета, а поставщик угля подал в арбитраж заявление о признании МУП «ЯТЭК» банкротом. В нем угольщик указал, что готов финансировать процедуру банкротства.
Заявление принято, 23 января 2020 года суд будет изучать, насколько оно обосновано.
Не имеет ответа и вопрос, как будет управляться станция в будущем. На сегодня краевые власти финансируют поставки угля на станцию.
В «Сибирской генерирующей компании» о своих планах взять её в управление не говорят ни да, ни нет: у ТЭЦ есть собственник, актив нуждается в крупных инвестициях, а их окупаемость пока не просматривается.
Попросил полпреда разобраться
Тем временем сюжет продолжает закручиваться. Руководитель и соучредитель фирмы-собственника ТЭЦ Константин Вальтер обратился к полпреду президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло, попросив его обратить внимание на ситуацию. Вальтер считает, что произошел рейдерский захват станции, и полпред попросил Генпрокуратуру России проверить это (цитируем по агентству «Банкфакс»).
Напомним, губернатор Виктор Томенко пояснил в интервью 12 декабря, что решение краевой комиссии по ЧС о возврате оперативного управления станцией МУПу было не совсем правильным, но оправданным, так как город замерзал.
Губернатор тогда же сказал, что понимает: собственник будет всеми правдами и неправдами добиваться компенсации. Но глава региона рассчитывает, что компромисс будет найден.