Угольщик требует банкротства предприятия, которому передали ТЭЦ Ярового после введения ЧС

Банкротство из-за угольного долга
Краевая комиссия ЧС назначила МУП «ЯТЭК» оператором ТЭЦ Ярового 21 ноября — после того, как предыдущий оператор — «дочка» собственника станции, работавшая здесь с 1 октября, — не справился с теплоснабжением города.
Между тем, до 1 октября станцию готовило к зиме муниципальное предприятие, и за время работы с 2012 года оно накопило задолженность, в частности, за уголь.
Поставщик угля «Сибуглетрейд», зарегистрированный в Новосибирской области, заключил контракт на поставку топлива для ТЭЦ Ярового с МУП ЯТЭК в июне 2018 года. Однако муниципальное предприятие не оплатило две поставки в марте 2019 года.
Угольщик подал иск в арбитраж о взыскании этого долга, и суд вынес решение в сентябре 2019 года: МУП обязан вернуть «Сибуглетрейду» 2,9 млн рублей (долг плюс неустойка). Вероятно, именно этот долг стал основанием для подачи угольной компанией заявления в арбитраж Алтайского края о признании МУПа банкротом.
Заявление поступило в суд 4 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки арбитража.
Временная мера
Что является истинным намерением поставщика угля — «выбить» деньги или обанкротить — пока неясно. Ясно лишь, что и без этого долга финансовое положение МУП «ЯТЭК» сложное.
Сервис Kartoteka.ru информирует, что у предприятия приостановлены операции по счетам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и «Алтайкапиталбанке», и что в 2017—2018 годах его деятельность была убыточной.
В базе службы судебных приставов указана задолженность МУПа по налогам и сборам — около 6,5 млн рублей. Впрочем, с 1 июля предприятию существенно повысили тариф на тепло — с 1768,38 рублей за гигакалорию до 2290,07 рублей (или на 29,5%), по данным управления края по тарифам. И это могло бы поправить экономику предприятия.
Как бы там ни было, из заявлений чиновников правительства края можно сделать вывод, что возврат ТЭЦ муниципальному предприятию был временной мерой.
Так, вице-премьер правительства края по делам ЧС Игорь Степаненко сообщал, что власти намерены подключить к исправлению ситуации «компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в крае», которые «имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности».
Скорее всего, речь шла о «Сибирской генерирующей компании», которая обеспечивает теплом жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.
10 фактов о конфликте вокруг ТЭЦ Ярового
- В 2016 году компания «ТПК Ресурс» купила ТЭЦ Ярового за 160 млн рублей по согласованию с вице-премьером правительства края Виктором Мещеряковым.
- Совладелец «ТПК Ресурс» Константин Вальтер в тот момент был директором угольного разреза «Ангренсор» в Казахстане, рассказал он altapress.ru.
- Новый собственник заключил договор аренды с МУП «ЯТЭК» до 30 апреля 2019 года, до покупки им станции МУП также был ее оператором.
- В июне 2019 года власти Ярового заявили, что собственник довел станцию «до ручки» и не выполняет обязательства.
- В ответ Вальтер обвинил власти города в том, что его дискредитируют как собственника, принуждают отдать станцию бесплатно, а «до ручки» объект довел арендатор — МУП «ЯТЭК».
- В августе при посредничестве краевых властей конфликт был исчерпан: станцию решили передать «дочке» «ТПК Ресурс», а МУПу отдали теплосети.
- С 1 октября работать на станции начал новый оператор — «дочка» «ТПК Ресурс». Однако тарифы были утверждены только для МУПа, а не для «дочки» собственника.
- За 1,5 месяца теплоснабжение города налажено так и не было, котлы выходили из строя, в квартирах жителей было 14−17 градусов.
- 21 ноября краевая комиссия по ЧС отстранила нового оператора от работы и вернула станцию МУПу. На заседание собственник приглашен не был.
- Поставки угля в Яровое были организованы краевыми властями, губернатор распорядился выделить Яровому 40 млн рублей на топливо, в квартирах жителей стало тепло. Деятельность предыдущего оператора проверяет следственный комитет.