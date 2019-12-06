Угольщик требует банкротства предприятия, которому передали ТЭЦ Ярового после введения ЧС

4 декабря поставщик угля «Сибуглетрейд» подал в арбитраж заявление о признании банкротом МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (МУП «ЯТЭК»), которому краевой комиссией ЧС переданы функции оператора ТЭЦ Ярового. Основанием для подачи заявления стал долг муниципального предприятия за поставки угля в марте 2019 года.

Банкротство из-за угольного долга

Краевая комиссия ЧС назначила МУП «ЯТЭК» оператором ТЭЦ Ярового 21 ноября — после того, как предыдущий оператор — «дочка» собственника станции, работавшая здесь с 1 октября, — не справился с теплоснабжением города.

Между тем, до 1 октября станцию готовило к зиме муниципальное предприятие, и за время работы с 2012 года оно накопило задолженность, в частности, за уголь.

Поставщик угля «Сибуглетрейд», зарегистрированный в Новосибирской области, заключил контракт на поставку топлива для ТЭЦ Ярового с МУП ЯТЭК в июне 2018 года. Однако муниципальное предприятие не оплатило две поставки в марте 2019 года.

Угольщик подал иск в арбитраж о взыскании этого долга, и суд вынес решение в сентябре 2019 года: МУП обязан вернуть «Сибуглетрейду» 2,9 млн рублей (долг плюс неустойка). Вероятно, именно этот долг стал основанием для подачи угольной компанией заявления в арбитраж Алтайского края о признании МУПа банкротом.

Заявление поступило в суд 4 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки арбитража.

На ТЭЦ Ярового. Instagram altai_government_open

Временная мера

Что является истинным намерением поставщика угля — «выбить» деньги или обанкротить — пока неясно. Ясно лишь, что и без этого долга финансовое положение МУП «ЯТЭК» сложное.

Сервис Kartoteka.ru информирует, что у предприятия приостановлены операции по счетам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и «Алтайкапиталбанке», и что в 2017—2018 годах его деятельность была убыточной.

В базе службы судебных приставов указана задолженность МУПа по налогам и сборам — около 6,5 млн рублей. Впрочем, с 1 июля предприятию существенно повысили тариф на тепло — с 1768,38 рублей за гигакалорию до 2290,07 рублей (или на 29,5%), по данным управления края по тарифам. И это могло бы поправить экономику предприятия.

Как бы там ни было, из заявлений чиновников правительства края можно сделать вывод, что возврат ТЭЦ муниципальному предприятию был временной мерой.

Так, вице-премьер правительства края по делам ЧС Игорь Степаненко сообщал, что власти намерены подключить к исправлению ситуации «компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в крае», которые «имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности».

Скорее всего, речь шла о «Сибирской генерирующей компании», которая обеспечивает теплом жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Уголь в Яровом. Instagram altai_government_open

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