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6 декабря 0°C

Угольщик требует банкротства предприятия, которому передали ТЭЦ Ярового после введения ЧС

4 декабря поставщик угля «Сибуглетрейд» подал в арбитраж заявление о признании банкротом МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (МУП «ЯТЭК»), которому краевой комиссией ЧС переданы функции оператора ТЭЦ Ярового. Основанием для подачи заявления стал долг муниципального предприятия за поставки угля в марте 2019 года.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

Банкротство из-за угольного долга

Краевая комиссия ЧС назначила МУП «ЯТЭК» оператором ТЭЦ Ярового 21 ноября — после того, как предыдущий оператор — «дочка» собственника станции, работавшая здесь с 1 октября, — не справился с теплоснабжением города.

Между тем, до 1 октября станцию готовило к зиме муниципальное предприятие, и за время работы с 2012 года оно накопило задолженность, в частности, за уголь.

Поставщик угля «Сибуглетрейд», зарегистрированный в Новосибирской области, заключил контракт на поставку топлива для ТЭЦ Ярового с МУП ЯТЭК в июне 2018 года. Однако муниципальное предприятие не оплатило две поставки в марте 2019 года.

Угольщик подал иск в арбитраж о взыскании этого долга, и суд вынес решение в сентябре 2019 года: МУП обязан вернуть «Сибуглетрейду» 2,9 млн рублей (долг плюс неустойка). Вероятно, именно этот долг стал основанием для подачи угольной компанией заявления в арбитраж Алтайского края о признании МУПа банкротом.

Заявление поступило в суд 4 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена, следует из картотеки арбитража.

На ТЭЦ Ярового.
На ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

Временная мера

Что является истинным намерением поставщика угля — «выбить» деньги или обанкротить — пока неясно. Ясно лишь, что и без этого долга финансовое положение МУП «ЯТЭК» сложное.

Сервис Kartoteka.ru информирует, что у предприятия приостановлены операции по счетам в Сбербанке, «Россельхозбанке» и «Алтайкапиталбанке», и что в 2017—2018 годах его деятельность была убыточной.

В базе службы судебных приставов указана задолженность МУПа по налогам и сборам — около 6,5 млн рублей. Впрочем, с 1 июля предприятию существенно повысили тариф на тепло — с 1768,38 рублей за гигакалорию до 2290,07 рублей (или на 29,5%), по данным управления края по тарифам. И это могло бы поправить экономику предприятия.

Как бы там ни было, из заявлений чиновников правительства края можно сделать вывод, что возврат ТЭЦ муниципальному предприятию был временной мерой.

Так, вице-премьер правительства края по делам ЧС Игорь Степаненко сообщал, что власти намерены подключить к исправлению ситуации «компании, уже зарекомендовавшие себя на рынке теплоэнергетики в крае», которые «имеют опыт частно-государственного партнерства и достаточные финансовые возможности».

Скорее всего, речь шла о «Сибирской генерирующей компании», которая обеспечивает теплом жителей Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Уголь в Яровом.
Уголь в Яровом.
Instagram altai_government_open

10 фактов о конфликте вокруг ТЭЦ Ярового

  1. В 2016 году компания «ТПК Ресурс» купила ТЭЦ Ярового за 160 млн рублей по согласованию с вице-премьером правительства края Виктором Мещеряковым.
  2. Совладелец «ТПК Ресурс» Константин Вальтер в тот момент был директором угольного разреза «Ангренсор» в Казахстане, рассказал он altapress.ru.
  3. Новый собственник заключил договор аренды с МУП «ЯТЭК» до 30 апреля 2019 года, до покупки им станции МУП также был ее оператором.
  4. В июне 2019 года власти Ярового заявили, что собственник довел станцию «до ручки» и не выполняет обязательства.
  5. В ответ Вальтер обвинил власти города в том, что его дискредитируют как собственника, принуждают отдать станцию бесплатно, а «до ручки» объект довел арендатор — МУП «ЯТЭК».
  6. В августе при посредничестве краевых властей конфликт был исчерпан: станцию решили передать «дочке» «ТПК Ресурс», а МУПу отдали теплосети.
  7. С 1 октября работать на станции начал новый оператор — «дочка» «ТПК Ресурс». Однако тарифы были утверждены только для МУПа, а не для «дочки» собственника.
  8. За 1,5 месяца теплоснабжение города налажено так и не было, котлы выходили из строя, в квартирах жителей было 14−17 градусов.
  9. 21 ноября краевая комиссия по ЧС отстранила нового оператора от работы и вернула станцию МУПу. На заседание собственник приглашен не был.
  10. Поставки угля в Яровое были организованы краевыми властями, губернатор распорядился выделить Яровому 40 млн рублей на топливо, в квартирах жителей стало тепло. Деятельность предыдущего оператора проверяет следственный комитет.

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