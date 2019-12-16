«Посмотрите на цифры: как я скажу, что мы лучше всех?»: большое интервью Виктора Томенко

Губернатор края Виктор Томенко 12 декабря дал традиционное итоговое интервью журналистам краевых СМИ. Он рассказал, почему из его команды ушел один вице-премьер, а другой по-прежнему не назначен, как понимает призыв президента терзать и трясти чиновников и воспринимает ли он митинги как давление на него.

Краткое содержание

Почему добровольно назвались бедным

— Виктор Петрович , в предыдущие годы власти края всячески старались поднять самооценку жителей региона , уйти от понятия «депрессивный регион», говорили , что мы достойно выглядим на уровне других. Вы — достаточно неожиданно — констатировали — мы бедный регион. Почему вы сочли это важным?

— Что значит: «Вы согласились с тем, что наш регион бедный?». Мы с вами статистику открываем и смотрим — вот Кемеровская область, вот Новосибирская и Томская, вот Красноярский край — а вот Алтайский край. Мы где? В конце списка. Как я скажу, что мы лучше всех?

Низкий уровень социально-экономического развития по некоторым направлениям — это объективная ситуация, которая сложилась не за один год и даже не за десятилетие. Так формировалась экономика, социальная сфера, общественные явления.

Называть вещи своими именами — это ведь, наверное, правильно? Это дает возможность оценить текущее положение дел, выявить слабые места. И исходя из этого строить планы по улучшению различных направлений нашей жизни.

Читать далее Я не думаю при этом, что край наш бесперспективный — как раз нет. Когда в качестве кандидата в губернаторы я шел на выборы, я обещал улучшение своим избирателям, которые поверили мне и поддержали. И вместе с командой правительства края, руководителями органов исполнительной власти региона, вместе с нашими коллегами из федеральных структур, которые работают в регионе, с местными властями и со всем нашим сообществом мы будем стараться эти вопросы решать. При поддержке, без сомнения, федерального правительства.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Кто в правительстве края курирует промышленность

— До сих пор в правительства региона остается вакантным пост вице-премьера , курирующего промышленность. Когда состоится его назначение и по каким причинам место до сих пор вакантное?

— Когда мы формировали правительство, я произвел серьезные изменения произвел в блоке реального сектора экономики. Мы вновь создали министерство промышленности и энергетики и разделили минстройтранс на два отдельных министерства — транспорта и строительства и ЖКХ.

Надо сказать, что кадровые назначения — всегда работа тонкая. В тот момент надо было оперативно решить вопросы, связанные с обеспечением их работы и назначением руководителей — это я сделал. И немного отложил вопрос, связанный с назначением вице-премьера по промышленности, поскольку очевидной кандидатуры не было.

Деятельность этих трех министерств я пока координирую сам. Некоторые другие заместители мне помогают подрегулировать и вести отдельный функционал. Тем не менее вопрос, конечно же, требует разрешения. Наберитесь немного терпения, в обозримом будущем мы обо всех изменениях объявим.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Почему из команды ушел министр

— В начале декабря в связи с увольнением Павла Дитятева стала вакантной должность еще одного вице-премьера. Будете ли вы сами выполнять его функции или , возможно , у вас уже есть кандидатура?

— В данном случае мы говорим о двойной должности — руководителя министерства экономического развития региона и одновременно — вице-премьера, координирующего деятельность ведомств, которые занимаются развитием. Вице-премьер там нужен для того, чтобы вести работу системно и эффективно.

Напомню, год назад мы договорились согласовывать две позиции в составе правительства края с АКЗС. Министр экономического развития и министр финансов — те должности, которые мы обязаны согласовать. Значит, для того, чтобы назначение произошло, должны состояться все предусмотренные законом процедуры.

Определенный шорт-лист кандидатов есть. Моя задача — побеседовать с ними лично, согласовать свою позицию с Законодательным собранием и провести саму процедуру согласования. Тогда уже мы сможем говорить о конкретных фамилиях.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

— Был ли уход Дитятева для вас неожиданным?

— О том, что Павел Владимирович уходит, он проинформировал меня не так чтобы задолго до подачи заявления. В тот момент это было неожиданно. Через какое-то время стало понятно: это неизбежная ситуация.

Люди, в том числе лица, замещающие государственные должности, это все-таки живые люди. И у них есть свои обстоятельства, которые заставляют их делать иногда очень серьезные шаги, связанные с изменением и места работы, и места жительства. У Павла Владимировича сложилась такая ситуация.

Что ж, я поблагодарил его за работу, которую мы делали вместе, — нам удалось получить достаточно хорошие промежуточные результаты. И пожелал успехов на новом месте. На днях он прислал мне сообщение с фотографией распоряжения мэра Москвы о его назначении в один из органов власти московского правительства.

Готов ли губернатор к критике

— На съезде партии «Единая России» президент Владимир Путин призвал терзать чиновников , трясти их и добиваться решений. Готовы ли вы к таким «кровожадным» взаимоотношениям с партией власти?

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

— Тут ведь надо воспринимать эту часть выступления президента в контексте. Речь шла о призыве к членам партии не руководствоваться ложным чувством солидарности, что мы, дескать, в одной партии, и раз уж это наш губернатор, мэр, министр или другое лицо, принимающее властные решения, значит, он вне зоны критики.

Я неоднократно говорил, что это очень важно — слушать людей, разговаривать с ними, что-то объяснять, на что-то отвечать, выслушивать критику.

Иногда, может быть, за неприемлемой формой стоит здоровое содержание — надо стараться это зерно извлечь. Это, вообще говоря, позиция — политическая, управленческая, гражданская. И каждый выбирает сам, какую позицию занять.

Если ты думаешь о своем политическом будущем и твоя главная цель — сделать так, чтобы твой регион лучше жил, достигал новых показателей — так и работай. И будь готов к тому, что тебя будут и терзать и трясти.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Как губернатор решил изменить локацию Radisson

— Было ли ваше решение не строить отель Radisson на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле вынесено под давлением общественности?

— На одной из предыдущих встреч я обращал особое внимание на то, что не от губернатора зависит, где в городе разрешить строительство. Конечно, позиция должна быть высказана, когда ситуации сложные, кризисные или когда дело касается краевой земли в муниципалитете. Но повторюсь: должны работать регламенты, порядок, процедуры.

Что касается строительства отеля. С чего все началось? Руководители блока развития сообщили мне, что инвестор — компания «Премиум-Строй» — довольно давно провел предварительную работу по изучению места размещения в Барнауле отеля, и остановился на этом участке. Как была проведена эта работа с инвесторами, не знаю — да и не мог бы знать.

Мои переговоры с представителями Radisson в Москве подтвердили, что расположение участка соответствует требованиям к строительству отеля такого уровня.

К этому времени я достаточно глубоко погрузился в дела края и Барнаула и высказал сомнения, что проект одобрят жители. Я попросил инвестора при поддержке правительства края и городской администрации лучше изучить вопрос.

Читать далее Однако у него не нашлось правильных слов рассказать, что вопрос только изучается. Люди поняли, что решение принято. Когда я увидел, что ситуация зашла не в то русло и готова превратиться в публичный конфликт, я политически вмешался. Для меня отношение жителей Барнаула к этой части города стало понятным: место воспринимается как какое-то сакральное. На среднесрочную, а, может, и на далекую перспективу в этой части города, похоже, вообще ничего нельзя делать. Тут ведь знаете как? Если против только 30 процентов, а 70 не против — вот что в этой ситуации делать? Те, кто против, ни жить, ни работать этому объекту спокойно не дадут, это будет всегдашней точкой конфликта. Это надо принять — если только к зданию правительства края не придет нескольких сотен человек, которые потребуют там что-нибудь построить. Вот только в этом случае можно думать о том, чтобы возобновить рассмотрение использования этих участков. По поводу давления или не давления. Избиратель обращается к своему губернатору и о чем-то просит — это давление или нет? Думаю, мы приняли правильное решение. Я попросил городскую администрацию создать рабочую группу и вместе с инвестором и краевыми управлениями еще раз изучить площадки в Барнауле, которые могли бы заинтересовать потенциального инвестора.

Мы должны стараться привлекать к нам в край инвесторов, очередь из инвесторов к нам не стоит. Но интересы жителей первичны.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Нужно ли строить в парке имени Ленина

— Алтайский край получил средства на создание ФОК , место названо горожанам — парк им. Ленина. Но это единственное зеленое место в огромном густонаселенном районе Барнаула , там всегда очень много народу. Градостроительный совет против строительства на этом месте , администрация Барнаула тоже. Понимаю , что , скорее всего , вопрос приходилось решать экстренно — конец года. Но общественность же не спросили. Можете ли вы в это вмешаться?

— Насколько мне известно, эта территория была определена еще несколько лет назад. И вроде бы все процедуры общественного обсуждения и публичного рассмотрения проекта тоже состоялись. Но как именно это происходило? Это сегодня не очень понятно, в частности, мне и многим моим коллегам по правительству, которые тогда здесь не работали.

Я с вами согласен: если такие убедительные аргументы звучат за то, чтобы не занимать эту площадку, сохранить парк или зеленую зону, к этому вопросу надо отнестись внимательно. То, что сейчас формируется определенное общественное мнение по поводу строительства на территории парка, я уже понимаю. По моему поручению заместители и министерство спорта всесторонне разберут ситуацию, чтобы мне доложить.

Может быть, действительно где-то имел место цейтнот, связанный с использованием денег этого года. Но деньги приходят и уходят. А если мы там парк уберем, вряд ли он появится в ближайшие лет 100.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Как вывести сельскую коммуналку из порочного круга

— Год назад были проблемы с теплоснабжением Камня-на-Оби , в этом году проблемы случились в Яровом. Но теплоснабжение в селах тоже в тяжелом состоянии. А инвесторам сельская коммуналка неинтересна. Может быть , минстрой края как-то не так выстраивает свою работу? Каковы системные решения?

— Состояние этой сферы сложное, но я бы не стал здесь нагонять жути. В этом году паспорта готовности должны были получить 139 муниципалитетов — получили 127, то есть более 92%. В Алтайском крае такого высокого уровня готовности не было никогда. А паспорт готовности — это не просто бумага на бланке. Это документ о состоянии конкретных объектов, анализ выполнения всех регламентов.

У остальных 12 муниципалитетов есть возможность до 15 декабря устранить замечания Ростехнадзора и других организаций. Если это получится, то вопрос к ним будет закрыт. Я допускаю, что к отдельным муниципалитетам останутся претензии — они быстро не снимаются, но и не приводят к опасным или аварийным ситуациям. Этот момент мы учтем. Но там, где кто-то провалился, я сделаю, как и обещал, серьезные выводы, в том числе кадрового плана.

Читать далее Когда мы говорим о сложном состоянии теплоснабжения, речь идет, в первую очередь, о сетевом хозяйстве, но кое-где и о генерирующих мощностях. Оборудование и сети старые, средняя степень износа — 63%. Естественно, где-то совсем все плохо, где-то вполне хорошо. Наш минстрой выявляет самые сложные объекты и проводит работу по их замене и реконструкции. Средства на это — сотни миллионов рублей ежегодно — краевой бюджет регулярно выделяет и будет выделять. Чтобы ситуацию поменять кардинально, надо, чтобы здесь работал полноценный экономический механизм. Потребители должны оплачивать все. Что у нас происходило годами? Государство сказало: я не буду увеличивать тарифы — не хочу бледно выглядеть перед людьми. Что получали в результате? Из примерно 200 предприятий теплоснабжения примерно треть ежегодно банкротилась. Это просто нездоровая модель. Формирование здорового экономического механизма — это залог того, что эта сфера будет стабильной и надежной в течение многих лет. В этом направлении мы и продолжим работать, отслеживая, когда происходит непомерный рост расходов потребителей. Здесь есть сдерживающие механизмы — от предоставления субсидий на частичную компенсацию стоимости услуг ЖКХ до возможности помогать хозяйствующим субъектам, чтобы у них экономика «срасталась».

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Правильно ли решать проблемы в ручном режиме

— Ситуация в селе Санниково обнажила проблемы изношенности муниципальной инфраструктуры , и вам пришлось на глазах у премьера России Дмитрия Медведева решать проблемы в ручном режиме ( жительница Санниково Татьяна Кадукина прорвалась к премьеру и попросила его помочь подать в три дома горячую воду. — Прим. Altapress.ru). Как вы считаете , правильно ли таким способом решать проблемы?

— Должны или не должны руководители, облеченные большой властью, решать вопросы в ручном режиме? Если есть проблема, и ты с ней столкнулся, естественно, их надо решать. Может быть, и для того, чтобы на этом примере показать и подчиненным, и окружающим, что вопросы имеют разрешение. Может ли это быть главным и единственным методом работы? Конечно, не может. Край огромный, и это ни физически, ни психологически невозможно. Должна быть выстроена система.

Что произошло в Санниково? Обратилась женщина к председателю правительства, обратилась достаточно эмоционально, со своей проблемой — отсутствием горячей воды в ее многоквартирном доме и двух соседних, 140 человек.

Я, к сожалению, был не в курсе — и это отдельный вопрос взаимодействия краевых и местных властей, которые о проблемы давно знали, у него своя природа и свои причины, и выводы предстоит сделать мне самому.

Читать далее Я вник в ситуацию. Оказалось, с 2003 года, после того, как на котельной произошли какие-то технологические изменения, горячую воду в эти дома стали подавать только на время отопительного сезона. Люди купили бойлеры. А в 2016 году, после очередной реконструкции, горячую воду вообще перестали подавать. Татьяна Андреевна, заявительница, постоянно требовала от местных властей восстановить централизованную подачу горячей воды и в эмоциональной форме, и в официальной — писала заявления. Но те решили: требуют только трое. Остальные говорят: у нас электроприборы, а если вы для восстановления снова сделаете реконструкцию котельной и сетей, у нас будет такой невыгодный тариф. Руководство успокоилось: пусть так и остается. Но трое жителей пошли в суд и получили решение: именем Российской Федерации восстановить горячее водоснабжение. Была вода в этих домах? Была. Верните. У нас есть решение суда, вступившее в законную силу — будьте добры, местные власти, исполните. Да, восстановление будет стоить 25 млн. Но других вариантов нет. Мы ведь тратим сотни миллионов рублей на то, чтобы подправить какие-то коммунальные проблемы в крае. Делайте проект вместе с ресурсоснабжающей организаций Санниково. Обсчитывайте его, начинаете выполнять работы. Если денег в местном бюджете не хватит — подойдете к краевым властям — мы поможем. Вот в этом направлении мы будем двигаться.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Надо ли барнаульцам напрямую выбирать мэра

— Более 10 лет назад в Барнауле отменили прямые выборы главы города. С тех пор менялись созывы АКЗС , поменялся губернатор , но норма регионального закона остается незыблемой , мэра выбирают депутаты по конкурсу. Как вы полагаете , барнаульцы созрели к тому , чтобы самим определять свою судьбу?

— Вопрос о том, созрели барнаульцы или не созрели, думаю, неправомерен. Если выборы предусматривают прямое голосование — приходи да голосуй. Для этого не надо созревать — губернатора же края мы выбираем напрямую.

А в вашем вопросе кроется, наверное, и ответ на него. Вот смотрите: 10 лет разные люди из разных составов Законодательного собрания приходили к одному и тому же выводу: будем сохранять существующую систему выборов градоначальника. Эта модель работает. И работает нормально.

Как губернатор оценивает итоги 2019 года

— Подводя итоги года , назовите три своих наибольших успеха и три самые большие неудачи.

— Это из серии три ваших любимых книги и три ваших любимых фильма? Чтобы их назвать, надо сесть, выдохнуть, проанализировать, прокрутить в памяти все, что происходило в этом году. У меня пока такой возможности не было. Может быть, задать этот вопрос всем, кто следит за нашей работой, кто представляет то, как работают власти и самим сделать такой анализ?

Я затрудняюсь сказать. Начну перечислять — что-то упущу важное. Я бы обошелся просто общим заключением: год получился интересный, насыщенный, во многом успешный для края, многие наши планы были выполнены и перевыполнены. И это нас настраивает на то, что мы на правильном пути.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

Что сказал Томенко , отвечая на другие вопросы

1. Какие средства направят в крае на развитие сельских территорий в 2020 году?

Коротко: по предварительным данным, 1,3 млрд рублей, в том числе 700 млн из федерального бюджета, 500 млн из краевого, остальное — средства граждан и организаций.

2. Что происходит с «Иткульским спиртзаводом»?

Коротко: на предприятии вновь начали разливать спирт и водку, но завод работает на минимальных объемах. В 2019 году уволили 100 человек, работает 300, из них половина заняты на производстве, половина в простое и получает две трети зарплаты. Собственник заявил о сокращении персонала после нового года, но Томенко полагает, что этого не случится, так как завод намерена приобрести компания «Маруся бевереджис».

3. Как власти намерены решить проблемы дефицита медицинских кадров?

Коротко: медицинским учреждения края не хватает несколько тысяч врачей, из-за этого многие доктора работают по совместительству, в среднем каждый — на 1,7 ставок. Но проблема назревала годами и не может быть решена сразу. Краевыми программами предусмотрено около десятка мер по закреплению и привлечению кадров.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года. Предоставлено правительством Алтайского края.

4. Почему отстранили от управления ТЭЦ Ярового компанию , созданную собственником актива?

Коротко: отстранить от управления предыдущую компанию-оператора ТЭЦ и установить на станции жесткое управление (в том числе с краевого уровня) решила комиссия по ЧС, так как она не смогла обеспечил город теплом. Губернатор не считает это решение полностью правильным, но в тех условиях оправданным. Он предполагает, что собственник будет стараться защитить свои права, но рассчитывает найти с ним взаимопонимание.

В ходе встречи Виктор Томенко ответил на 19 вопросов, беседа длилась 2,5 часа и происходила в здании на ул. Мало-Тобольской, 19 (бывший бизнес-инкубатор).

Вопросы задавали Татьяна Гладкова («Толк»), Виктория Крахмалёва («Банкфакс»), Артём Кузнецов («Политсибру»), Елена Кузовкина («Наши Новости»), Кристина Ливер («Алтайская правда»), Глеб Полянский («Катунь24»), Надежда Скалон («Алтапресс») и Александра Черданцева («Амител»).