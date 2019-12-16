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«Посмотрите на цифры: как я скажу, что мы лучше всех?»: большое интервью Виктора Томенко

Губернатор края Виктор Томенко 12 декабря дал традиционное итоговое интервью журналистам краевых СМИ. Он рассказал, почему из его команды ушел один вице-премьер, а другой по-прежнему не назначен, как понимает призыв президента терзать и трясти чиновников и воспринимает ли он митинги как давление на него.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.
Краткое содержание

Почему добровольно назвались бедным

— Виктор Петрович, в предыдущие годы власти края всячески старались поднять самооценку жителей региона, уйти от понятия «депрессивный регион», говорили, что мы достойно выглядим на уровне других. Вы — достаточно неожиданно — констатировали — мы бедный регион. Почему вы сочли это важным?

— Что значит: «Вы согласились с тем, что наш регион бедный?». Мы с вами статистику открываем и смотрим — вот Кемеровская область, вот Новосибирская и Томская, вот Красноярский край — а вот Алтайский край. Мы где? В конце списка. Как я скажу, что мы лучше всех?

Низкий уровень социально-экономического развития по некоторым направлениям — это объективная ситуация, которая сложилась не за один год и даже не за десятилетие. Так формировалась экономика, социальная сфера, общественные явления.

Называть вещи своими именами — это ведь, наверное, правильно? Это дает возможность оценить текущее положение дел, выявить слабые места. И исходя из этого строить планы по улучшению различных направлений нашей жизни.

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Я не думаю при этом, что край наш бесперспективный — как раз нет. Когда в качестве кандидата в губернаторы я шел на выборы, я обещал улучшение своим избирателям, которые поверили мне и поддержали.

И вместе с командой правительства края, руководителями органов исполнительной власти региона, вместе с нашими коллегами из федеральных структур, которые работают в регионе, с местными властями и со всем нашим сообществом мы будем стараться эти вопросы решать. При поддержке, без сомнения, федерального правительства.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Кто в правительстве края курирует промышленность

— До сих пор в правительства региона остается вакантным пост вице-премьера, курирующего промышленность. Когда состоится его назначение и по каким причинам место до сих пор вакантное?

— Когда мы формировали правительство, я произвел серьезные изменения произвел в блоке реального сектора экономики. Мы вновь создали министерство промышленности и энергетики и разделили минстройтранс на два отдельных министерства — транспорта и строительства и ЖКХ.

Надо сказать, что кадровые назначения — всегда работа тонкая. В тот момент надо было оперативно решить вопросы, связанные с обеспечением их работы и назначением руководителей — это я сделал. И немного отложил вопрос, связанный с назначением вице-премьера по промышленности, поскольку очевидной кандидатуры не было.

Деятельность этих трех министерств я пока координирую сам. Некоторые другие заместители мне помогают подрегулировать и вести отдельный функционал. Тем не менее вопрос, конечно же, требует разрешения. Наберитесь немного терпения, в обозримом будущем мы обо всех изменениях объявим.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Почему из команды ушел министр

— В начале декабря в связи с увольнением Павла Дитятева стала вакантной должность еще одного вице-премьера. Будете ли вы сами выполнять его функции или, возможно, у вас уже есть кандидатура?

— В данном случае мы говорим о двойной должности — руководителя министерства экономического развития региона и одновременно — вице-премьера, координирующего деятельность ведомств, которые занимаются развитием. Вице-премьер там нужен для того, чтобы вести работу системно и эффективно.

Напомню, год назад мы договорились согласовывать две позиции в составе правительства края с АКЗС. Министр экономического развития и министр финансов — те должности, которые мы обязаны согласовать. Значит, для того, чтобы назначение произошло, должны состояться все предусмотренные законом процедуры.

Определенный шорт-лист кандидатов есть. Моя задача — побеседовать с ними лично, согласовать свою позицию с Законодательным собранием и провести саму процедуру согласования. Тогда уже мы сможем говорить о конкретных фамилиях.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

— Был ли уход Дитятева для вас неожиданным?

— О том, что Павел Владимирович уходит, он проинформировал меня не так чтобы задолго до подачи заявления. В тот момент это было неожиданно. Через какое-то время стало понятно: это неизбежная ситуация.

Люди, в том числе лица, замещающие государственные должности, это все-таки живые люди. И у них есть свои обстоятельства, которые заставляют их делать иногда очень серьезные шаги, связанные с изменением и места работы, и места жительства. У Павла Владимировича сложилась такая ситуация.

Что ж, я поблагодарил его за работу, которую мы делали вместе, — нам удалось получить достаточно хорошие промежуточные результаты. И пожелал успехов на новом месте. На днях он прислал мне сообщение с фотографией распоряжения мэра Москвы о его назначении в один из органов власти московского правительства.

Готов ли губернатор к критике

— На съезде партии «Единая России» президент Владимир Путин призвал терзать чиновников, трясти их и добиваться решений. Готовы ли вы к таким «кровожадным» взаимоотношениям с партией власти?

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

— Тут ведь надо воспринимать эту часть выступления президента в контексте. Речь шла о призыве к членам партии не руководствоваться ложным чувством солидарности, что мы, дескать, в одной партии, и раз уж это наш губернатор, мэр, министр или другое лицо, принимающее властные решения, значит, он вне зоны критики.

Я неоднократно говорил, что это очень важно — слушать людей, разговаривать с ними, что-то объяснять, на что-то отвечать, выслушивать критику.

Иногда, может быть, за неприемлемой формой стоит здоровое содержание — надо стараться это зерно извлечь. Это, вообще говоря, позиция — политическая, управленческая, гражданская. И каждый выбирает сам, какую позицию занять.

Если ты думаешь о своем политическом будущем и твоя главная цель — сделать так, чтобы твой регион лучше жил, достигал новых показателей — так и работай. И будь готов к тому, что тебя будут и терзать и трясти.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Как губернатор решил изменить локацию Radisson

— Было ли ваше решение не строить отель Radisson на месте сквера на площади Сахарова в Барнауле вынесено под давлением общественности?

— На одной из предыдущих встреч я обращал особое внимание на то, что не от губернатора зависит, где в городе разрешить строительство. Конечно, позиция должна быть высказана, когда ситуации сложные, кризисные или когда дело касается краевой земли в муниципалитете. Но повторюсь: должны работать регламенты, порядок, процедуры.

Что касается строительства отеля. С чего все началось? Руководители блока развития сообщили мне, что инвестор — компания «Премиум-Строй» — довольно давно провел предварительную работу по изучению места размещения в Барнауле отеля, и остановился на этом участке. Как была проведена эта работа с инвесторами, не знаю — да и не мог бы знать.

Мои переговоры с представителями Radisson в Москве подтвердили, что расположение участка соответствует требованиям к строительству отеля такого уровня.

К этому времени я достаточно глубоко погрузился в дела края и Барнаула и высказал сомнения, что проект одобрят жители. Я попросил инвестора при поддержке правительства края и городской администрации лучше изучить вопрос.

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Однако у него не нашлось правильных слов рассказать, что вопрос только изучается.

Люди поняли, что решение принято. Когда я увидел, что ситуация зашла не в то русло и готова превратиться в публичный конфликт, я политически вмешался. Для меня отношение жителей Барнаула к этой части города стало понятным: место воспринимается как какое-то сакральное. На среднесрочную, а, может, и на далекую перспективу в этой части города, похоже, вообще ничего нельзя делать.

Тут ведь знаете как? Если против только 30 процентов, а 70 не против — вот что в этой ситуации делать? Те, кто против, ни жить, ни работать этому объекту спокойно не дадут, это будет всегдашней точкой конфликта.

Это надо принять — если только к зданию правительства края не придет нескольких сотен человек, которые потребуют там что-нибудь построить. Вот только в этом случае можно думать о том, чтобы возобновить рассмотрение использования этих участков.

По поводу давления или не давления. Избиратель обращается к своему губернатору и о чем-то просит — это давление или нет? Думаю, мы приняли правильное решение. Я попросил городскую администрацию создать рабочую группу и вместе с инвестором и краевыми управлениями еще раз изучить площадки в Барнауле, которые могли бы заинтересовать потенциального инвестора.

Мы должны стараться привлекать к нам в край инвесторов, очередь из инвесторов к нам не стоит. Но интересы жителей первичны.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Нужно ли строить в парке имени Ленина

— Алтайский край получил средства на создание ФОК, место названо горожанам — парк им. Ленина. Но это единственное зеленое место в огромном густонаселенном районе Барнаула, там всегда очень много народу. Градостроительный совет против строительства на этом месте, администрация Барнаула тоже. Понимаю, что, скорее всего, вопрос приходилось решать экстренно — конец года. Но общественность же не спросили. Можете ли вы в это вмешаться?

— Насколько мне известно, эта территория была определена еще несколько лет назад. И вроде бы все процедуры общественного обсуждения и публичного рассмотрения проекта тоже состоялись. Но как именно это происходило? Это сегодня не очень понятно, в частности, мне и многим моим коллегам по правительству, которые тогда здесь не работали.

Я с вами согласен: если такие убедительные аргументы звучат за то, чтобы не занимать эту площадку, сохранить парк или зеленую зону, к этому вопросу надо отнестись внимательно. То, что сейчас формируется определенное общественное мнение по поводу строительства на территории парка, я уже понимаю. По моему поручению заместители и министерство спорта всесторонне разберут ситуацию, чтобы мне доложить.

Может быть, действительно где-то имел место цейтнот, связанный с использованием денег этого года. Но деньги приходят и уходят. А если мы там парк уберем, вряд ли он появится в ближайшие лет 100.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Как вывести сельскую коммуналку из порочного круга

— Год назад были проблемы с теплоснабжением Камня-на-Оби, в этом году проблемы случились в Яровом. Но теплоснабжение в селах тоже в тяжелом состоянии. А инвесторам сельская коммуналка неинтересна. Может быть, минстрой края как-то не так выстраивает свою работу? Каковы системные решения?

— Состояние этой сферы сложное, но я бы не стал здесь нагонять жути. В этом году паспорта готовности должны были получить 139 муниципалитетов — получили 127, то есть более 92%. В Алтайском крае такого высокого уровня готовности не было никогда. А паспорт готовности — это не просто бумага на бланке. Это документ о состоянии конкретных объектов, анализ выполнения всех регламентов.

У остальных 12 муниципалитетов есть возможность до 15 декабря устранить замечания Ростехнадзора и других организаций. Если это получится, то вопрос к ним будет закрыт. Я допускаю, что к отдельным муниципалитетам останутся претензии — они быстро не снимаются, но и не приводят к опасным или аварийным ситуациям. Этот момент мы учтем. Но там, где кто-то провалился, я сделаю, как и обещал, серьезные выводы, в том числе кадрового плана.

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Когда мы говорим о сложном состоянии теплоснабжения, речь идет, в первую очередь, о сетевом хозяйстве, но кое-где и о генерирующих мощностях. Оборудование и сети старые, средняя степень износа — 63%. Естественно, где-то совсем все плохо, где-то вполне хорошо.

Наш минстрой выявляет самые сложные объекты и проводит работу по их замене и реконструкции. Средства на это — сотни миллионов рублей ежегодно — краевой бюджет регулярно выделяет и будет выделять.

Чтобы ситуацию поменять кардинально, надо, чтобы здесь работал полноценный экономический механизм. Потребители должны оплачивать все. Что у нас происходило годами? Государство сказало: я не буду увеличивать тарифы — не хочу бледно выглядеть перед людьми. Что получали в результате? Из примерно 200 предприятий теплоснабжения примерно треть ежегодно банкротилась. Это просто нездоровая модель.

Формирование здорового экономического механизма — это залог того, что эта сфера будет стабильной и надежной в течение многих лет. В этом направлении мы и продолжим работать, отслеживая, когда происходит непомерный рост расходов потребителей.

Здесь есть сдерживающие механизмы — от предоставления субсидий на частичную компенсацию стоимости услуг ЖКХ до возможности помогать хозяйствующим субъектам, чтобы у них экономика «срасталась».

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Правильно ли решать проблемы в ручном режиме

— Ситуация в селе Санниково обнажила проблемы изношенности муниципальной инфраструктуры, и вам пришлось на глазах у премьера России Дмитрия Медведева решать проблемы в ручном режиме (жительница Санниково Татьяна Кадукина прорвалась к премьеру и попросила его помочь подать в три дома горячую воду. — Прим. Altapress.ru). Как вы считаете, правильно ли таким способом решать проблемы?

— Должны или не должны руководители, облеченные большой властью, решать вопросы в ручном режиме? Если есть проблема, и ты с ней столкнулся, естественно, их надо решать. Может быть, и для того, чтобы на этом примере показать и подчиненным, и окружающим, что вопросы имеют разрешение. Может ли это быть главным и единственным методом работы? Конечно, не может. Край огромный, и это ни физически, ни психологически невозможно. Должна быть выстроена система.

Что произошло в Санниково? Обратилась женщина к председателю правительства, обратилась достаточно эмоционально, со своей проблемой — отсутствием горячей воды в ее многоквартирном доме и двух соседних, 140 человек.

Я, к сожалению, был не в курсе — и это отдельный вопрос взаимодействия краевых и местных властей, которые о проблемы давно знали, у него своя природа и свои причины, и выводы предстоит сделать мне самому.

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Я вник в ситуацию. Оказалось, с 2003 года, после того, как на котельной произошли какие-то технологические изменения, горячую воду в эти дома стали подавать только на время отопительного сезона. Люди купили бойлеры. А в 2016 году, после очередной реконструкции, горячую воду вообще перестали подавать.

Татьяна Андреевна, заявительница, постоянно требовала от местных властей восстановить централизованную подачу горячей воды и в эмоциональной форме, и в официальной — писала заявления. Но те решили: требуют только трое. Остальные говорят: у нас электроприборы, а если вы для восстановления снова сделаете реконструкцию котельной и сетей, у нас будет такой невыгодный тариф. Руководство успокоилось: пусть так и остается.

Но трое жителей пошли в суд и получили решение: именем Российской Федерации восстановить горячее водоснабжение. Была вода в этих домах? Была. Верните. У нас есть решение суда, вступившее в законную силу — будьте добры, местные власти, исполните. Да, восстановление будет стоить 25 млн. Но других вариантов нет. Мы ведь тратим сотни миллионов рублей на то, чтобы подправить какие-то коммунальные проблемы в крае.

Делайте проект вместе с ресурсоснабжающей организаций Санниково. Обсчитывайте его, начинаете выполнять работы. Если денег в местном бюджете не хватит — подойдете к краевым властям — мы поможем. Вот в этом направлении мы будем двигаться.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Надо ли барнаульцам напрямую выбирать мэра

— Более 10 лет назад в Барнауле отменили прямые выборы главы города. С тех пор менялись созывы АКЗС, поменялся губернатор, но норма регионального закона остается незыблемой, мэра выбирают депутаты по конкурсу. Как вы полагаете, барнаульцы созрели к тому, чтобы самим определять свою судьбу?

— Вопрос о том, созрели барнаульцы или не созрели, думаю, неправомерен. Если выборы предусматривают прямое голосование — приходи да голосуй. Для этого не надо созревать — губернатора же края мы выбираем напрямую.

А в вашем вопросе кроется, наверное, и ответ на него. Вот смотрите: 10 лет разные люди из разных составов Законодательного собрания приходили к одному и тому же выводу: будем сохранять существующую систему выборов градоначальника. Эта модель работает. И работает нормально.

Как губернатор оценивает итоги 2019 года

— Подводя итоги года, назовите три своих наибольших успеха и три самые большие неудачи.

— Это из серии три ваших любимых книги и три ваших любимых фильма? Чтобы их назвать, надо сесть, выдохнуть, проанализировать, прокрутить в памяти все, что происходило в этом году. У меня пока такой возможности не было. Может быть, задать этот вопрос всем, кто следит за нашей работой, кто представляет то, как работают власти и самим сделать такой анализ?

Я затрудняюсь сказать. Начну перечислять — что-то упущу важное. Я бы обошелся просто общим заключением: год получился интересный, насыщенный, во многом успешный для края, многие наши планы были выполнены и перевыполнены. И это нас настраивает на то, что мы на правильном пути.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

Что сказал Томенко, отвечая на другие вопросы

1. Какие средства направят в крае на развитие сельских территорий в 2020 году?

Коротко: по предварительным данным, 1,3 млрд рублей, в том числе 700 млн из федерального бюджета, 500 млн из краевого, остальное — средства граждан и организаций.

2. Что происходит с «Иткульским спиртзаводом»?

Коротко: на предприятии вновь начали разливать спирт и водку, но завод работает на минимальных объемах. В 2019 году уволили 100 человек, работает 300, из них половина заняты на производстве, половина в простое и получает две трети зарплаты. Собственник заявил о сокращении персонала после нового года, но Томенко полагает, что этого не случится, так как завод намерена приобрести компания «Маруся бевереджис».

3. Как власти намерены решить проблемы дефицита медицинских кадров?

Коротко: медицинским учреждения края не хватает несколько тысяч врачей, из-за этого многие доктора работают по совместительству, в среднем каждый — на 1,7 ставок. Но проблема назревала годами и не может быть решена сразу. Краевыми программами предусмотрено около десятка мер по закреплению и привлечению кадров.

Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Виктор Томенко дает интервью. 12 декабря 2019 года.
Предоставлено правительством Алтайского края.

4. Почему отстранили от управления ТЭЦ Ярового компанию, созданную собственником актива?

Коротко: отстранить от управления предыдущую компанию-оператора ТЭЦ и установить на станции жесткое управление (в том числе с краевого уровня) решила комиссия по ЧС, так как она не смогла обеспечил город теплом. Губернатор не считает это решение полностью правильным, но в тех условиях оправданным. Он предполагает, что собственник будет стараться защитить свои права, но рассчитывает найти с ним взаимопонимание.

В ходе встречи Виктор Томенко ответил на 19 вопросов, беседа длилась 2,5 часа и происходила в здании на ул. Мало-Тобольской, 19 (бывший бизнес-инкубатор).

Вопросы задавали Татьяна Гладкова («Толк»), Виктория Крахмалёва («Банкфакс»), Артём Кузнецов («Политсибру»), Елена Кузовкина («Наши Новости»), Кристина Ливер («Алтайская правда»), Глеб Полянский («Катунь24»), Надежда Скалон («Алтапресс») и Александра Черданцева («Амител»).

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