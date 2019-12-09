Год завышенных ожиданий. Почему наивно было надеяться на экономическое чудо от новой власти в Алтайском крае

Информационная повестка уходящего года в Алтайском крае изобиловала сообщениями о чрезвычайных происшествиях. Коммунальные аварии и автокатастрофы, пожары и утечки газа, тяжелое приземление самолета Azur Air в аэропорту Барнаула, криминал, ЧП в Яровом — все эти и многие другие инциденты заслонили повседневную жизнь. Власть только и делала, что ликвидировала ЧС в ручном режиме. Хотя многие жители края ждали от нее сообщений об экономических прорывах.

Но таковых не произошло. Открытие за год двух крупных предприятий («Павловский ДОК» и «Русская кожа») — это багаж прежней губернаторской команды. А вот история с инвестпроектом Radisson из-за затянувшегося молчания чиновников превратилась еще в одну скандальную ситуацию.

Справедливости ради надо сказать, что рассчитывать на прорывы за один полный год было бы чрезвычайно оптимистично. Фактически 2019-й был потрачен командой губернатора Виктора Томенко на разработку своего плана развития Алтайского края.

Завод «Русская кожа». Анна Зайкова

В его основе теперь лежат президентские национальные проекты, а также направленный в правительство план борьбы с бедностью и не принятая еще окончательно «Стратегия 2035».

В следующем году уже начнется конкретика, и требования к региональному правительству со стороны населения и бизнеса Алтайского края будут совсем иными.

Особый спрос за результаты

Национальные проекты, сформированные и оцифрованные по итогам майских указов президента от 2018 года, становятся на ближайшие пять лет единственной программной идеологией для всей страны и регионов. От губернаторов и их команд требуется умерить самостоятельность, четко исполнять директивы из Москвы и достигать индикативных показателей. Тех, кто не выполнит, ждет суровое наказание. Вплоть до уголовного, как предупредил в начале ноября премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково. Анна Зайкова.

Все потому, что в целом за шесть лет Кремль планирует направить на нацпроекты 24 трлн рублей и, реализовав их, обеспечить переход страны к экономике нового типа. Для этого сейчас идет процесс концентрации всех ресурсов — федеральных и субъектов РФ. Поэтому региональные программы и стратегии должны быть жестко увязаны с нацпроектами, не противоречить им, следовать в едином фарватере.

2019 год стал первым из числа отведенных на реализацию нацпроектов. Пока их отдача в обществе непонятна, а оценки — чаще всего критичны. Но вместе с тем хорошо известно, что финансирование нац­проектов на старте было достаточно скромное.

В этом году государство поддерживает в основном социальную сферу и уровень зарплат. Главный этап должен идти с 2020 по 2024 год, когда в стране начнется реализация комплексного федерального Плана модернизации инфраструктуры. Ознакомиться с ним в деталях можно, к примеру, на сайте аналитического центра при правительстве РФ.

Новый асфальт , ремонт дорог. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

План подразумевает существенное обновление автомобильных дорог и железнодорожных магистралей, развитие системы аэропортов и морских портов, создание федеральных транспортно-логистических центров и коммуникаций между ними. Недавно принятое решение о модернизации взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула стоимостью 1,9 млрд рублей — из этой серии.

Будут и другие. Какие именно, точно пока неизвестно. Решения скоро объявят. Но в любом случае краевым властям предстоит в 2020 году проделать серьезную работу по разъяснению идеологии нацио­нальных проектов и их эффективности для региона. Причем в двух аспектах.

Первый стереотип восприятия сложился среди самих чиновников, которые считают, что нацпроекты — это всего лишь прежние федеральные целевые программы и майские указы. Просто теперь они называются иначе. Второй — среди населения: считается, что нацпроекты ничего не способны изменить, а Алтайский край так и останется отсталым регионом.

Голубой дом. altapress.ru

Бедный родственник

Впрочем, в группу отстающих регионов мы записались самостоятельно — и это является одним из главных событий уходящего года. Вряд ли прежняя губернаторская команда сделала бы такой шаг. Все-таки Александр Карлин никогда не признал бы себя в числе аутсайдеров, это противоречило всем его внутренним убеждениям.

То, что на статус «бедного региона» быстро согласилась новая управленческая команда, фактически означает: она не знает и не видит, как преодолеть все проблемы без крупной финансовой поддержки из Москвы.

«К сегодняшнему дню Алтайский край показывает низкие результаты социально-экономического развития, — комментировал решение Виктор Томенко в июне. — Мы и кричали, и писали, и показывали — нам нужна федеральная поддержка. Просто обычные меры — дотации, участие в государственных программах и нацпроектах — не спасают ситуацию. Не выводят нас на нужный, ускоренный темп развития».

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

К решению Томенко можно относиться по-разному. Но, безусловно, он прав как губернатор, стремящийся выбить из Минфина как можно больше денег для региона, ели такая возможность предоставлена — в этом и заключается лоббистская работа любого руководителя из провинции.

В итоге Алтайский край получил куратора из правительства — министра труда и социальной защиты Максима Топилина. Нас пообещали включить и включили дополнительно в три федеральные программы, которые курирует Минтруд.

Но самое, вероятно, главное достижение на этом этапе в том, что краевые власти сформулировали около 100 проектов и инициатив, которые могут получить в Москве допфинансирование. Сейчас они находятся на рассмотрении в правительстве, а касаются самых различных сфер жизнедеятельности — промышленности, туризма, транспорта, АПК, ЖКХ и т. д.

Посмотрим, какие предложения будут в итоге приняты. Но в любом случае все они станут отдельной региональной программой ускоренного развития. Тем самым пресловутым «Планом Томенко», над которым так часто недоумевали, ерничали и подшучивали наблюдатели во время и после выборов.

Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Новая старая стратегия

Другого плана пока нет. По крайней мере, до принятия в регионе так называемой «Стратегии социально-экономического развития 2035». Она слишком широко не обсуждалась, хотя проект программы размещен на сайте регионального минэкономразвития. Позволим краткий комментарий.

В центр этого документа поставлен человеческий капитал, что логично, поскольку регион сегодня катастрофически теряет трудоспособное, квалифицированное население. Только за девять месяцев текущего года из края уехали 60 тысяч человек (данные Алтайкрайстата).

По прогнозу из этой же стратегии, население Алтайского края дальше будет только таять: к 2035 году в лучшем случае оно сократится с 2,3 до 2,1 млн человек, а в худшем — до 1,9 млн. человек. Как этому намерены противостоять в правительстве (и намерены ли?), пока не очень понятно.

Чемодан. СС0.

Власть предлагает бороться с оттоком человеческого капитала тремя стратегическими методами. Но здесь ничего выдающегося нет: создание комфортной среды для проживания, повышение уровня благосостояния и повышение качества жизни как системы институтов.

Все это так или иначе укладывается в национальные проекты. По крайней мере, подавляющее большинство пунктов. А где же прорывные отрасли и технологии?

Благосостояние населения целиком и полностью зависит от роста экономики в регионе, создания новых драйверов, открытия современных предприятий. И здесь в стратегии пока больше общих слов, чем конкретики.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

К примеру, власть по-прежнему видит Алтайский край центром агропромышленного развития Сибири, принимая все его отраслевые проблемы. Так, в числе перспективных направлений называются свеклосахарное и масложировое производство, глубокая молочная переработка, изготовление мясных продуктов.

Это все хорошо. Но! Хотелось бы определить еще перспективные рынки сбыта всей этой продукции.

В промышленности лидеры также остаются прежними: «Алтай-Кокс», «Алтайвагон», бийская оборонка, ряд других предприятий. Появление новых заводов не прогнозируется. Возможно, чтобы не сглазить.

И, наконец, также непонятно, какая роль в стратегии отводится Барнаулу. Это региональная столица чего? Какого региона? С какими перспективами? В чем уникальность Барнаула? Ответы пока четко не сформулированы. Будет лучше, если их найдет городская общественность, а не только новый мэр Барнаула и его подчиненные.

Буквы «Барнаул». Анна Зайкова , altapress.ru

Как Алтайский край участвует в нацпроектах с 2019 по 2024 год

При подготовке материала нами была использована информация с сайта правительства Алтайского края из раздела «Нацпроекты». Там же вы сможете узнать, чем наполнены конкретные программы министерств и управлений, какие объекты будут созданы в регионе и каких показателей краю необходимо добиться через пять лет.