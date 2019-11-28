Запрос на бесконфликтность и надежного завхоза: эксперт подвел итоги политсезона в Алтайском крае

Политический год завершается вместе с годом календарным. Об основных тенденциях, действовавших в 2019-м на политическом поле Алтайского края, о первых лицах, а также о том, в каких условиях может оказаться регион и его элита в будущем, мы поговорили с политологом Сергеем Асеевым.

Краткое содержание

Без целенаправленных трансформаций

— Сергей Юрьевич , начать хотелось бы с того , какими , по вашему мнению , главными политическими событиями отметился этот год в Алтайском крае.

— В плане политической активности год выдался не очень насыщенным. Никаких знаковых перестановок не было. Понятно, что на финальную стадию вышел вопрос замены сити-менеджера краевой столицы.

Здесь компонент особого статуса муниципалитета и знаковость данной фигуры, конечно, привлекают внимание. Но, с другой стороны, смена была ожидаема после прихода нового главы региона.

Виктор Томенко и Сергей Дугин. barnaul.org

Все остальное происходит в рамках общего социально-экономического контекста. Надо признать, что глава региона и его администрация выбрали модель ухода от публичных конфликтов и равноудаленного позиционирования от различных заинтересованных групп.

Знаковых же событий в регионе в рамках, скажем так, целенаправленных трансформаций не происходит.

— А кто стал персоной № 1 на политическом поле в Алтайском крае?

— Здесь у нас, по сути дела, продолжается соблюдение статуса паритетов. Понятно, что в рамках исполнительной власти главное освещение событий идет вокруг персоны губернатора.

В рамках законотворческой деятельности — вокруг второго лица в крае, то есть спикера АКЗС Александра Романенко, который пытается себя позиционировать как лидирующую фигуру в своем пространстве.

Виктор Томенко и Александр Романенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Это в общем соответствует административному ресурсу, который имеется у этих персон.

Вообще, нужно отметить, что этот год был проблемным в сфере социально-экономической динамики, поскольку все чаще заявляется отрицательная статистика по тем или иным направлениям.

И здесь с одной стороны играет фактор ответственности за текущую ситуацию, с другой — фактор политического капитала, а его на тех позициях, которые имеет край, заработать достаточно сложно.

У оппозиции же при имеющемся ограниченном ресурсе на сегодня избрана тактика выжидания, так как активность оппонентов власти конвертируется только в рамках предстоящей избирательной кампании. Так что в конфликт ради конфликта в регионе никто не вступает.

Митинг. Оппозиция. Олег Богданов

— Говоря о Викторе Томенко , можно ли констатировать , что за этот год он окончательно интегрировался в Алтайский край и стал своим и для населения , и для элиты?

— В общем и целом — да. Первое его достижение — это итоговое формирование команды. В правительстве края перераспределена ответственность за различные сферы. И здесь для губернатора складывается достаточно благоприятная ситуация, поскольку он не делает региону хуже в рамках своей активности.

Все понимают, что нет открытых конфликтов, нет обострений на перераспределении ресурсной составляющей. В итоге у населения складывается впечатление, что губернатор есть и он что-то делает. Так что в данном случае ситуация благоприятная. Информационный фон такой, что работа идет.

При этом к Томенко как к губернатору вопросов нет, поскольку год пребывания у власти не есть отчетная точка по каким-то длящимся и сложным проектам.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Лицо команды Томенко — сам Томенко

— По поводу команды губернатора. Вы говорите , что она сформирована. У этой команды есть свое лицо. Что ее отличает от команды Александра Карлина?

— Лицо команды Томенко — это сам Томенко. Поэтому мы и имеем достаточно пестрый состав: в ней есть и представители других регионов, и варяги из центра.

В этой команде произошло распределение полномочий. При этом многие замы губернатора и представители управленческих структур рангом пониже выбирают для себя самую безопасную тактику. Они не выходят за рамки своих компетенций, а главе регионе предоставляется возможность делать обобщающие заявления и озвучивать программные тезисы.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко. Дмитрий Лямзин

— Можно ли говорить , что Томенко эволюционировал как политик и управленец?

— В Красноярском крае его ценили за то, что он умел разрешать конфликты и избегать их. Тогдашний его статус (председатель регионального правительства) давал возможность действовать так. Сегодня же должность не позволяет ему быть в тени. Все решения приходится декларировать публично.

При этом его попытка быть именно менеджером, а не политиком, прослеживалась, например, в вопросе строительства гостиницы на площади Сахарова.

Изначально он пытался рассматривать ситуацию через призму гражданско-правовых норм, так как это вопросы бизнеса и рычаги влияния власти здесь только косвенные.

Голубой дом. altapress.ru

Но вскоре кто-то скорректировал его отношение к этому вопросу и дал понять, что нужно показать именно политическую позицию, исходя из мотивов сохранения города, исторической и социальной составляющей краевой столицы.

В итоге губернатор пошел на коммуникацию с разными группами. И мы видим, как сейчас рассматривается вопрос предоставления других участков под потенциальное строительство крупной гостиницы.

То есть получается, что этот вопрос как бы не рубится сплеча, не ставится модель прессинга, характерная для предшествующей команды. Здесь видна модель управленца, который конструктивно пытается разрешать возникающие конфликты.

Совещание в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru

— То есть разность в подходах действующего и предыдущего губернатора — налицо. Мы сейчас можем говорить , что у нас началась «посткарлинская» эпоха. Или в данном случае во главе угла стоит преемственность?

— Если бы в настоящее время действительно была модель «посткарлинская», то гораздо жестче звучали бы последствия каких бы то ни было проверок — счетных, ревизионных, контрольных, аудиторских и так далее.

К сожалению для самого Виктора Томенко, он вынужден многие углы сглаживать, поскольку ему досталась во многом нарисованная, сюрреалистическая модель статистики и отчетности о ситуации в крае.

Виктор Томенко и Александр Карлин. Анна Зайкова

— Получается , что действительная смена вех начнется тогда , когда будет сделана ревизия каких-то решений , которые принимались при Карлине?

— Да. На самом деле это просто необходимо делать. Берем ситуацию с демографией и миграцией. Ранее многие статистические выкладки по сути замалчивались. Томенко же, приняв должность, столкнулся с отрицательными данными, исходя из динамики рынка труда, заработных плат, рабочих мест.

Он оказался заложником ситуации еще и в статусе преемника. А объективно говорить о недоработках карлинской команды смог только Сан Саныч Суриков, который с высоты своего возраста, статуса и отсутствия угроз очень жестко оценил ситуацию, к которой привела наш регион команда прошлого губернатора.

Александр Суриков Анна Зайкова

— А как первое лицо влияет на свое окружение и тех , кто попадает под категорию элиты? Политическая элита в регионе изменилась? Или все та же?

— Влияние Томенко — это более взвешенный и более конструктивный подход к наличию вообще какой-то модели альтернативы и другого мнения. Он предпочитает выслушивать и искать рациональное зерно.

Этому весьма успешно подыгрывает его вице-губернатор — господин Губин, который говорит: «Давайте какие-то конструктивные предложения, мы будем рассматривать и искать алгоритмы взаимодействия».

То есть власть в лице Томенко демонстрирует готовность к диалогу. Другой вопрос, как эта модель предполагает наличие реальных действий, ведь это проблема ресурсов, изыскивать которые очень сложно.

Максим Топилин и Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru.

Но многие надеются, что как бывший менеджер новый губернатор может маневрировать в рамках ресурсной базы, искать возможности объединения усилий и так далее.

Отмашки из центра

— Поговорим об избирательных кампаниях. В этом году в крае они были не очень статусными , носили локальный характер. Понятно , что самые интересные выборы у нас пройдут в 2021 году , когда будет формироваться новый созыв Госдумы и новый состав краевого Заксобрания. Как по-вашему , подходы к грядущим выборам формируются в крае уже сейчас или политические силы действуют рефлекторно и отталкиваются от сиюминутной конъюнктуры?

— Начну с того, что в партийных структурах ресурсы и кадровый потенциал имеют в регионе небольшую динамику. Все силы являются заложниками трансформации правил игры на федеральном уровне.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России» Дмитрий Лямзин

Сейчас никто не возьмется называть параметры ни избирательной, ни партийной системы, которую мы получим к 2021 году. Так, стоит вопрос о том, что могут изменить одномандатные округа, рассматривается инициатива вернуть избирательные блоки.

Понятно, что любое из этих решений полностью трансформирует правила игры. Никто не знает, какие партийные проекты сохранятся. У некоторых политических объединений наблюдаются проблемы с точки зрения сохранения позиций их лидеров или остро стоит вопрос структурного кризиса.

Таким образом, сегодня больше вопросов, чем уже сформированных параметров предстоящей игры. И поэтому все стараются просто сохранить ресурсы и какие-никакие, но имеющиеся возможности.

Выборы. Михаил Хаустов

— А интриги на крупных выборах в Алтайском крае ждать?

— Тут опять же все будет зависеть от установки федералов и того, насколько они готовы переформатировать политическое поле. Пока до конца не ясно, какая модель взаимодействия с различными силами будет избрана кремлевской администрацией.

— То есть попросту над краем довлеют федеральные тренды и установки?

— Да. И, к сожалению, необходимо признать, что по ресурсной базе мы на подчиненных ролях. Да и новые губернаторы в целом по всей стране ориентированы именно на такие правила игры.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко. kremlin.ru

Завхоз всея Барнаула

— К положению дел в краевой столице. Формально сейчас мы живем без главы города. Есть исполняющий обязанности ( Вячеслав Франк), но жители этого особо не замечают. Это нормальная ситуация или ее нужно воспринимать как дискомфортную?

— Реформа, когда избранный мэр был заменен на конкурсного сити-менеджера, имела логическую подводку, что политика — это дело представительной власти, а исполнительной необходимо заниматься ЖКХ, обеспечением потребности населения в бесперебойном комплексе услуг и так далее.

Де-факто мы получили то, что из сити-менеджера сформировали образ некоего главного завхоза. Даже если он отсутствует, нам говорят: будьте, граждане, спокойны, есть первый, второй и третий замы. У населения уровень запроса к этой должности сведен к тому, чтобы безаварийно пройти отопительный сезон, иметь дороги, тепло и воду.

Вячеслав Франк. Анна Зайкова , altapress.ru

В принципе, реформа управления прошла без сопротивления населения, поскольку для обывателей важнее вопросы административно-технические, нежели политические.

— То есть вопрос о возвращении выборов мэра в широких слоях населения не стоит?

— Не стоит. Пока работает тезис, что люди ничего не потеряли в поставляемых услугах и качестве жизни. Тем более эта должность не влияла на публичное перераспределение ресурсов.

— Все попытки вернуть выборы — это…

— Это игра вокруг темы с непонятным финалом, которая не интересует население.

Выборы. Олег Богданов

Управляемость и бесконф­ликтность

— В этом году Алтайский край официально признали отстающим регионом , назначили куратора в лице министра Топилина. Этот тренд о чем говорит? Что региону нужно быстро решить эту задачу? Или мы теперь в числе отстающих всерьез и надолго?

— Это сложный вопрос. Объективно ситуацию нужно было ставить на повестку дня. Замалчивание ни к чему хорошему бы не привело. Структура экономики региона, положение промышленного сектора пред­определило эту ситуацию.

Чем больше ставится вопрос о проблемах, тем больше есть шансов, что федеральный центр будет учитывать наш регион при распределении финансовых бюджетных потоков. Без помощи сверху у региона нет ресурсов на прорывные проекты. Инвесторы сюда сами не зайдут без федеральных гарантий.

Это одна из заслуг Томенко, что он не прячет статистические характеристики. У населения сформирован запрос на повышение внимания к проблемам.

Правительство Алтайского края. Анна Зайкова.

— Если так получается , что Алтайский край рефлексирует над федеральными трендами , то какие тенденции определит следующий год?

— Тут алгоритм достаточно последовательный. Исходя из задач, которые ставит федеральный центр, это сохранение управляемости региона и отсутствие каких бы то ни было катаклизмов.

Губернатор, по сути, заложник такого положения дел, поскольку перед регионом ставится вопрос бюджетной дисциплины и жизни по средствам. Политическая повестка внутри региона будет привязана к социально-экономическим ощущениям населения.

И если не возникнет эксцессов в виде банкротства предприятий, срывов отопительного сезона, то тренд на отсутствие публичных конфликтов будет продолжен. Губернаторская команда должна обеспечить управляемость, бесконфликтность и при этом найти ресурсы хотя бы на декларирование каких-то прорывных проектов.