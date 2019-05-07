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7 мая
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Экономика

Самый богатый алтайский депутат увеличил свой доход за год

Богатейший депутат АКЗС Дмитрий Аганов не только сохранил свою позицию по итогам публикации деклараций о доходах, но и повысил свой заработок. В 2017 году он заработал 98,1 млн рублей, а в 2018 году уже 109,9 млн рублей.

Дмитрий Аганов.
Дмитрий Аганов.
Фото предоставлено пресс-службой Правительства.

Дмитрий Аганов — индивидуальный предприниматель. Именно этим в прошлом году объясняли размер его доходов.

Депутат сохранил две квартиры в собственности и одну в пользовании (записана на супругу). У него есть 5 земельных участков (в прошлом году он декларировал 4), самый большой из которых имеет площадь 3,7 тыс. кв. метров. Вся земля находится в общей долевой собственности.

Аганов является собственником 8 нежилых помещений и одного объекта незавершенного строительства (в прошлом году было задекларировано 9 нежилых помещений). В пользовании у депутата появился земельный участок, и по-прежнему остались шесть нежилых помещений.

Из движимого имущества у Аганова сохранился катер CRUISERS SPORT SERIES и добавилась «специальная автомашина» Isuzu Elf. Доход жены Аганова за 2018 год оценили в 191,7 тыс. рублей.

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