Алтайские депутаты оказались в числе самых "бедных" парламентариев России

Депутаты с самыми высокими доходами — выше 50 млн рублей — в Камчатском крае, Магаданской, Челябинской и Курганской областях. Средний доход камчатских депутатов составил 121,3 млн рублей.

В числе самых бедных парламентариев оказались депутаты Ингушетии (1 млн рублей средний доход), Калмыкии (1,3 млн рублей) и Республики Алтай (1,6 млн рублей). В числе регионов с доходами депутатов до 5 млн рублей числится и Алтайский край.

РБК отмечает, что некоторые из российских парламентариев указали нулевые доходы, а некоторые, согласно отчету, и вовсе живут за порогом бедности, хотя в собственнности их или их жен дорогие автомобили и недвижимость.

Напомним, среди алтайских парламентариев самый большой годовой доход показал индивидуальный предприниматель Дмитрий Аганов — 98,1 млн рублей. У него 4 земельных участка, две квартиры в собственности и одна в пользовании. На втором месте — Сергей Лямин, у него 35,2 млн рублей. В собственности у Лямина квартира, а в пользовании еще две квартиры. У депутата есть автомобиль Volkswagen Tiguan.

Среди самых "бедных" депутатов — Дмитрий Степурко с доходом в 264,6 тысячи рублей, и Андрей Сартаков (317 тысяч рублей).