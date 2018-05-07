Самый богатый алтайский депутат получил доход в 100 миллионов за год

7 мая депутаты Алтайского краевого законодательного собрания обнародовали данные о доходах за 2017 год. Altapress.ru составил топ-5 народных избранников с самым высоким доходом. Все они члены фракции "Единая Россия".
Самый большой годовой доход показал индивидуальный предприниматель Дмитрий Аганов — 98,1 млн рублей. У него 4 земельных участка, две квартиры в собственности и одна в пользовании. Депутат также является собственником девяти нежилых помещений, еще шесть таких же объектов находятся в пользовании. Из движимого имущества у депутата есть только катер CRUISERS SPORT SERIES.
На втором месте идет золотодобытчик Валерий Гуминский с 14,3 млн рублей. У депутата нет ни домов, ни квартир, зато есть гараж. Среди недвижимости заявлены три земельных участка, один из которых 1 592 996 кв. м. Также у избранника имеется шестикилометровая линия электропередач и здание мараловодческой фермы. Депутат владеет авомобилем BMW 525X1, двумя автоприцепами, мотовездеходом и двумя снегоходами.
Третье место у директора Барнаульского ДСУ №4 Николая Данилина: 12,3 млн рублей. Депутат владеет квартирой и машиноместом в гараже. Также в пользовании у него три квартиры. Он также является собственником автомобиля BMW X5.
Четвертую стройку занимает гендиректор Бочкаревского пивзавода Вадим Смагин, задекларировавший 11,5 млн рублей. У него в собственности есть квартира, дом и земельный участок. Еще один участок у депутата в пользовании. Смагин имеет машину LEXUS LX 570 и снегоход.
Замыкает пятерку энергетик Сергей Приб с 10,6 млн рублей. Он задекларировал четыре земельных участка, три квартиры и дом; гараж и два гаражных бокса и два нежилых объекта.
В пользовании у депутата есть земельные участки, квартиры и другая недвижимость, находящиеся в с собственности его жены и несовершеннолетнего сына. У депутата есть автомобиль LEXUS ES 350, грузовик, самодельный прицеп и снегоболотоход. Также легковая машина имеется у жены депутата, а у несовершеннолетнего сына — мотоцикл.
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Среди депутатских супругов наибольший доход показала жена руководителя Алтайского топливного союза Юрия Матвейко — 37,7 млн руб. При этом сам депутат задекларировал почти 8,7 млн руб. У супругов Матвейко есть 15 земельных участков, а также дом и квартира. Из транспортных средств депутат указал лишь легковой прицеп.
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