20 апреля
Промышленность Алтая
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Экономика

Санкции о двух концах. Как антироссийские ограничения помогли индустрии Алтая

Западные санкции придали импульс целому ряду производств в Алтайском крае. Об этом заявил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка на совещании по подведению годовых итогов работы промышленного и энергетического комплексов края 18 апреля.

Новоалтайский литейно-механический завод.
Новоалтайский литейно-механический завод.
Фото: Максим Стрелковский.

О пользе экономических рестрикций

По словам министра, санкции, безусловно, оказали негативное воздействие, однако некоторые алтайские предприятия получили и позитивный эффект.

Вячеслав Химочка,
глава минпромэнерго АК:

На внутреннем рынке увеличился спрос на многие виды отечественной промышленной продукции, затруднилась логистика у зарубежных конкурентов, часть европейских производителей просто ушли с российского рынка, освободив его для отечественных предприятий, в том числе из Алтайского края.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова

Он добавил, что игроки, наращивавшие производственные мощности и приобретавшие оборудование, получили в 2022 году значительный объем господдержки, тем более, что в минувшем году суммы поддержки промышленности не просто сохранились, но и были кратно увеличены.

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Справка

В 2021 году на субсидирование инвестиционных затрат предприятий региона было направлено порядка 160 млн рублей, а в 2022 году — почти 312 млн. Плюс, еще 52 млн рублей федеральной поддержки впервые получено Алтайским краем по линии Минпромторга России.

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