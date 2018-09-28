Сбербанк решил выдавать кредиты без справки о доходах

В банке пояснили, что вместо справок о доходе сотрудники соберут данные из источников, на обработку которых клиент предоставит согласие. Что это за источники, не уточняется. Далее «с помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа» банк примет решение о выдаче кредита.
Сейчас получить кредит без справки о доходе можно не только в Сбербанке — другие кредитные организации уже проверяют доходы клиентов через бюро кредитных историй и базы данных о контрагентах. Это, например, «Хоум Кредит», Московский кредитный банк, Почта Банк, Альфа-банк, Ситибанк. На такие кредиты есть определенные ограничния — либо по сумме, либо по обязательному наличию у клиента карты банка, рассматривающего кредит.