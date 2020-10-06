Сегодня начнет работу Алтайский ИТ-форум

В течение четырех дней будут проходить экспертные дискуссии и круглые столы. Большая часть площадок будет работать в онлайн-формате. Трансляция организована на официальном сайте мероприятия itforumaltai.ru/2020/.
Более 500 участников уже зарегистрировались на мероприятие, регистрация еще открыта.
Заявлено более 60 выступлений. ИТ-лидеры представят свой взгляд на развитие информационных технологий в рамках 7 тематических площадок форума.
6 и 7 октября будут проходить тематические секции, посвященные вопросам построения инфраструктуры, проблемам импортозамещения и информационной безопасности, использованию роботов и искусственного интеллекта для автоматизации компаний.
8 октября обсудят влияние пандемии на динамику ИТ-отрасли и рынок труда в ИТ-сфере, состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве, будут объявлены победители конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».
9 октября пройдет круглый стол по вопросам цифровизации промышленности. Традиционно мероприятие пройдет на одном из промышленных предприятий края. В этом году площадкой для проведения станет «ЗИАС МАШИНЕРИ» — один из главных в России производителей фасадных систем.
Как принять участие в ИТ-Форуме
- Участие бесплатное
- Мероприятия проходят в режиме онлайн
- Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020/
О мероприятии
Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
Генеральный партнер — Dell Technologies.
Партнеры секции — Yealink, Xerox, Microsoft, «Базальт СПО», «Конфидент», Postgres Professional, «Акронис Инфозащита», Positive Technologies, Huawei, Astra Linux, «ИнфоТеКС», Центр информационной безопасности, «Р7-Офис», Movavi, «НТЦ ИТ Роса», РЕД СОФТ, Merlion.
Партнеры экспозоны — Yealink, Xerox, Центр информационной безопасности, «Сибирское техническое бюро»
Партнеры круглого стола — Huawei, «Русьтелетех»
Технические партнеры — Галэкс, «MEM Групп»
Официальный оператор — Алтайский филиал ПАО «Ростелеком»
Генеральный информационный партнер — «Алтапресс»
Информационные партнеры — HeadHunter, деловое издание «Бизнес-журнал.Сибирь», «Катунь 24».