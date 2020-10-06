Сегодня начнет работу Алтайский ИТ-форум

Сегодня начинает свою работу XIII Алтайский региональный ИТ-форум. Откроет мероприятие секция, посвященная инфраструктурным решениям. На площадке обсудят, как должна измениться ИТ-инфраструктура компаний, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование бизнес-процессов в условиях гибридной работы сотрудников.

В течение четырех дней будут проходить экспертные дискуссии и круглые столы. Большая часть площадок будет работать в онлайн-формате. Трансляция организована на официальном сайте мероприятия itforumaltai.ru/2020/.

Более 500 участников уже зарегистрировались на мероприятие, регистрация еще открыта.

Заявлено более 60 выступлений. ИТ-лидеры представят свой взгляд на развитие информационных технологий в рамках 7 тематических площадок форума.

6 и 7 октября будут проходить тематические секции, посвященные вопросам построения инфраструктуры, проблемам импортозамещения и информационной безопасности, использованию роботов и искусственного интеллекта для автоматизации компаний.

8 октября обсудят влияние пандемии на динамику ИТ-отрасли и рынок труда в ИТ-сфере, состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве, будут объявлены победители конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае».

9 октября пройдет круглый стол по вопросам цифровизации промышленности. Традиционно мероприятие пройдет на одном из промышленных предприятий края. В этом году площадкой для проведения станет «ЗИАС МАШИНЕРИ» — один из главных в России производителей фасадных систем.

Как принять участие в ИТ-Форуме

Участие бесплатное

Мероприятия проходят в режиме онлайн

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.itforumaltai.ru/2020/

О мероприятии

Региональный ИТ-форум — крупнейшее ежегодное мероприятие Алтайского края в сфере информационных технологий. Организатором выступает комитет АлтТПП по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики, и Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).