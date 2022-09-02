2 сентября
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Экономика

Сельский рыбзавод на Алтае из-за нехватки сырья готов сам взяться за удочки

Компания «Алтай рыба», занимающаяся переработкой покупного сырья в Тальменском районе, сама готова заниматься рыбоводством. Об этом 30 августа руководство фирмы сообщило депутатам АКЗС, посетившим предприятие. Теперь все дело за квотами.

На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе.
На производстве "Алтай рыба" в Тальменском районе.
Анна Зайкова

По словам исполнительного директора «Алтай рыба» Павла Цымбала, речь идет о промысловом рыбоводстве на двух водоемах в Бийском районе. Здесь предприятие хотело бы разводить, а потом вылавливать пелядь и щуку.

К слову, с последней в этом году есть определенные проблемы.

«Сейчас у нас стоит вопрос по квотам. Хотел бы отметить, что многие занимаются рыболовством и просто продают сырую рыбу, мы же будем ее перерабатывать на собственных мощностях», — отметил Цымбал.

Краевые депутаты приняли это к сведению.

Предприятие «Алтай рыба» существует в Тальменском районе с 2006 года. В настоящий момент оно занимается переарботкой как речной, так и морской рыбы, поставки которой осуществляют в основном через Санкт-Петербург.

Ежемесячно «Алтай рыба» отгружает по 60−70 тонн готовой продукции. Отправляют ее в районы и города Алтайского края, а также в Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

На предприятии в зависимости от сезона трудятся 60−70 человек.

На производстве &quot;Алтай рыба&quot; в Тальменском районе.
На производстве «Алтай рыба» в Тальменском районе.
Анна Зайкова

Ранее о своих амбициях в вопросах рыбоводства заявлял другой крупный переработчик — «Диаф». В 2019 году руководитель предприятия Светлана Шустова объясняла, что готова увеличить поставки продукции на экспорт.

Для этого она решила самостоятельно заняться добычей сырья в Завьяловском районе.

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