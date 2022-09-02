Сельский рыбзавод на Алтае из-за нехватки сырья готов сам взяться за удочки

Компания «Алтай рыба», занимающаяся переработкой покупного сырья в Тальменском районе, сама готова заниматься рыбоводством. Об этом 30 августа руководство фирмы сообщило депутатам АКЗС, посетившим предприятие. Теперь все дело за квотами.

По словам исполнительного директора «Алтай рыба» Павла Цымбала, речь идет о промысловом рыбоводстве на двух водоемах в Бийском районе. Здесь предприятие хотело бы разводить, а потом вылавливать пелядь и щуку.

К слову, с последней в этом году есть определенные проблемы.

«Сейчас у нас стоит вопрос по квотам. Хотел бы отметить, что многие занимаются рыболовством и просто продают сырую рыбу, мы же будем ее перерабатывать на собственных мощностях», — отметил Цымбал.

Краевые депутаты приняли это к сведению.

Предприятие «Алтай рыба» существует в Тальменском районе с 2006 года. В настоящий момент оно занимается переарботкой как речной, так и морской рыбы, поставки которой осуществляют в основном через Санкт-Петербург.

Ежемесячно «Алтай рыба» отгружает по 60−70 тонн готовой продукции. Отправляют ее в районы и города Алтайского края, а также в Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.

На предприятии в зависимости от сезона трудятся 60−70 человек.

На производстве «Алтай рыба» в Тальменском районе. Анна Зайкова

Ранее о своих амбициях в вопросах рыбоводства заявлял другой крупный переработчик — «Диаф». В 2019 году руководитель предприятия Светлана Шустова объясняла, что готова увеличить поставки продукции на экспорт.

Для этого она решила самостоятельно заняться добычей сырья в Завьяловском районе.