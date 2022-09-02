Сельский рыбзавод на Алтае из-за нехватки сырья готов сам взяться за удочки

По словам исполнительного директора «Алтай рыба» Павла Цымбала, речь идет о промысловом рыбоводстве на двух водоемах в Бийском районе. Здесь предприятие хотело бы разводить, а потом вылавливать пелядь и щуку.
К слову, с последней в этом году есть определенные проблемы.
«Сейчас у нас стоит вопрос по квотам. Хотел бы отметить, что многие занимаются рыболовством и просто продают сырую рыбу, мы же будем ее перерабатывать на собственных мощностях», — отметил Цымбал.
Краевые депутаты приняли это к сведению.
Предприятие «Алтай рыба» существует в Тальменском районе с 2006 года. В настоящий момент оно занимается переарботкой как речной, так и морской рыбы, поставки которой осуществляют в основном через Санкт-Петербург.
Ежемесячно «Алтай рыба» отгружает по 60−70 тонн готовой продукции. Отправляют ее в районы и города Алтайского края, а также в Новосибирскую, Кемеровскую области и Красноярский край.
На предприятии в зависимости от сезона трудятся 60−70 человек.
Ранее о своих амбициях в вопросах рыбоводства заявлял другой крупный переработчик — «Диаф». В 2019 году руководитель предприятия Светлана Шустова объясняла, что готова увеличить поставки продукции на экспорт.
Для этого она решила самостоятельно заняться добычей сырья в Завьяловском районе.