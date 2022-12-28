Вперед, при любых обстоятельствах. Сергей Ферапонтов об итогах уходящего года

Уходящий год выдался непростым для всех отраслей экономики, и промышленности в том числе. Но Барнаульскому заводу мехпрессов удалось достойно ответить на его многочисленные вызовы: производственные темпы не снижались, появлялись новые заказчики, продолжалась модернизация цехов. А в конце года мехпресса получили премию «Народный знак качества-2022» в номинации «Промышленное предприятие года» .

Об итогах года и планах на будущее рассказал руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов.

— Сергей Геральдович , каким выдался 2022 год? Удалось ли адаптироваться к новым условиям в бизнесе?

— Этот год был непростым для всех участников рынка. Но, если подумать, бывают ли вообще простые годы? Бизнес постоянно сталкивается с трудностями. В том числе благодаря их преодолению рос и развивался наш легендарный завод.

В уходящем году мы воплотили в жизнь важные проекты. Над одним из них работали несколько лет: речь о производстве колесных дисков для тяжелой и сельскохозяйственной техники. Это полноценный «завод в заводе». Наши диски пользуются высоким спросом, так как мы единственные в России, кто выпускает подобную продукцию. Ее покупают крупнейшие производители и дилеры сельхозтехники нашей страны и ближнего зарубежья. У нас отлажены серийные поставки для Петербургского тракторного завода и белорусского «Гомсельмаша». На очереди — выполнение заказа для «Ростсельмаш». И есть еще целый ряд компаний, желающих заказывать колесные диски барнаульского производства.

Развивались и другие наши направления. В частности, кузнечное производство: запустили в работу новый мощный молот, расширили номенклатуру поковок. Возросли объемы их продаж. Стабильные серийные заказы были весь год у производств, специализирующихся на механообработке и лазерной резке металла, а также деревообрабатывающего производства. И, конечно, мы продолжали выпускать традиционную для предприятия продукцию — кузнечно-прессовое оборудование.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: «Барнаульский завод мехпрессов».

— Как обстоят дела со спросом на прессы?

— Спрос на них значительно возрос. Это во многом обусловлено тем, что повысилась потребность российских предприятий в отечественном оборудовании: станках, комплектующих и т.п. Жесткие санкции привели к разрыву привычных логистических цепочек, закуп оборудования за границей усложнился в разы. И многие промышленные предприятия теперь заинтересованы в приобретении отечественного оборудования.

Потому и наша традиционная продукция, прессы, сейчас на подъеме. Уже на сегодняшний день заказов на будущий год поступило втрое больше, чем за весь 2022 год.

Разворот в сторону отечественного производства налагает на российских производителей большую ответственность. Считаю, что всем нам нужно стремиться выпускать продукцию, не уступающую по качеству иностранной.

— Какие трудности в работе приходилось преодолевать в связи с внешними обстоятельствами, в том числе санкциями?

— Были сложности с поставкой комплектующих для оборудования. В частности, для станков японского и немецкого производства. В связи с этим принято стратегическое решение — в 2023 году закупать станки у государств, которые санкции не поддерживают, а, напротив, стремятся расширить взаимодействие с предприятиями России.

Острым является и кадровый вопрос — как и для любого промышленного предприятия. Но мы решаем эту задачу: обучаем имеющихся работников второй и смежной профессиям, закрепляем новых сотрудников и передаем им знания через систему наставничества. Сотрудничаем с учебными заведениями: у нас регулярно практикуются учащиеся вузов и колледжей. С перспективными студентами колледжей заключаем целевые договоры, потому как заинтересованы в подготовке квалифицированных рабочих кадров, нужных для промышленности города и края.

Работы у нас много, поэтому мы всегда рады новым кадрам. Желаете стать частью стабильного и современного предприятия, выполняющего широкий спектр производственных задач — добро пожаловать.

Барнаульский завод мехпрессов. Фото: «Барнаульский завод мехпрессов».

— Какие перспективные направления на следующий год выделили для себя?

— Планов немало. Хотим развивать новые направления в производстве кузнечно-прессового оборудования: гидравлических прессов, гильотин, листогибов, пресс-ножниц. Продолжим в новом году модернизировать наши производственные подразделения, оснащать их новыми станками. В начале 2023 года завершим наладку линий покраски и катафореза на колесном производстве: это автоматизирует процесс и приведет к повышению объемов выпуска продукции.

Сегодня непростое время, и впереди нас ждет еще немало испытаний. Уходящий год показал всем нам: ждать помощи со стороны не приходится, нужно рассчитывать на себя. Возрождать свое производство, развивать новые направления, искать перспективные ниши. Ведь кризисные периоды приносят не только потери, но и открывают возможности. При любых обстоятельствах — идем вперед.

Хочу поздравить всех наших работников и их близких с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!