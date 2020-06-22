«Сейчас идет борьба за время». Алтайский промышленник Виталий Савинков о том, как пандемия ускоряет модернизацию в машиностроении

14 и 15 июля на altapress.ru пройдет большая отраслевая онлайн-конференция « Алтай Агро 2020 ». В течение двух дней ведущие специалисты в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса расскажут о своих последних достижениях в практическом бизнесе и научных разработках. Тема выступления исполнительного директора барнаульской компании «СиСорт» Виталия Савинкова посвящена сервисным возможностям прогрессивного оборудования на основе фотосепарационной техники. Об этом мы побеседовали с экспертом.

Машина предсказывает износ деталей

— Виталий Владимирович , еще с год назад считалось , что четвертая промышленная революция — это где-то далеко и придет она к нам нескоро.

— Все так, но сегодняшние реалии, связанные с пандемией коронавируса, заставили нас работать на ускорение данного процесса. В связи с этим в сельском машиностроении появляется оборудование, которое не только обеспечивает самоконтроль, но и встраивается в систему управления предприятием. Создаются машины, которые общаются с другими машинами и управляющей их программой.

Нас уже нисколько не удивляют элементы точного земледелия — к примеру, движение по полю комбайнов-беспилотников, картирование из космоса. А наша компания начинает уходить от привычной системы предупредительного ремонта, особенно характерной для крупных предприятий. Суть ее в том, что замена запчастей, выработавших свой ресурс, происходила по плану через определенные промежутки времени. А мы предлагаем систему предиктивного ремонта.

Инновационная компания «СиСорт» собрала предпринимателей Сибири , чтобы провести «Деловой Новый год». Дмитрий Лямзин

— «Предиктивный» — от английского predict «предсказывать», «прогнозировать»?

— Да. Машина сама отслеживает элементы износа деталей оборудования и направляет соответствующую информацию к действию. Объясню на примере наших фотосепараторов. Машина, используя систему Csort Cloud, отсылает информацию, к примеру, о фактическом износе эжектора.

То есть — если эжектор уже совершил 400 млн выстрелов, его надо менять, не дожидаясь установленного срока. Информация эта поступает за месяц до времени «Ч». То есть у вас будет в запасе 30 дней, чтобы спокойно поменять почти изношенный эжектор.

На производстве компании «СиСорт». Анна Зайкова

Причем система не просто выводит информацию на экран или сообщает оператору — она отправляет информацию о том, чтобы мы сформировали резерв данной запчасти у дилера либо на своем складе, и обратившийся к нам клиент не терял бы времени, ожидая поставки.

— Что это дает в результате?

— Такая система ремонта, с одной стороны, позволяет на все 100 процентов использовать ресурсные детали и, соответственно, не переплачивать за них. С другой, сокращается время простоя машины в ремонте. Можно сказать, система следит за надежностью оборудования — не только в широком смысле, но и в конкретном. Отклонение от нормативов использования позволяет следить за работой оборудования.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

У нас в начале года случилась показательная история с новой системой. Мы ее тестировали на одном из предприятий и заметили, что количество выстрелов эжектора в фотосепараторе начинает снижаться. Для оператора это незаметно, но снижение отследил наш сервисный техник. Выяснилось, что из-за недостаточной очистки стекла негодный продукт пропускался в качественный.

Лаборатория отслеживает этот сбой с довольно большим временным интервалом — три-четыре часа. За это время выходит около 10 тонн ядра подсолнечника — по сегодняшним меркам, это порядка 450 тыс. рублей. Напоминаю: техник увидел сбой и позвонил нам. Сейчас мы автоматизировали эту историю.

Если на одной из наших машин случится такой же алгоритм ошибки, система среагирует не через три-четыре часа (то есть, когда технолог заметит), а через 5−10 минут и отправит необходимую информацию. Так что здесь работает и контроль качества продукции, и контроль самой машины.

На барнаульском предприятии «СиСорт». Олег Богданов

Человеческий фактор

— Насколько после внедрения новой системы снизилось количество обращений к вам?

— В три раза! Расскажу другую показательную историю. Звонит клиент, глава КФХ, работающего со льном: «У меня проблемы с вашим аппаратом — плохое качество сортировки». Раньше как было: мы посылали специалиста разбираться на месте. А теперь этого не понадобилось.

Клиент эксплуатировал фотосепаратор «СмартСорт В» с системой СSort Cloud. Выяснили, что плохое качество сортировки приходится на ночную смену, днем все в порядке. Начинаем изучать, как наш фотосепаратор работал по ночам. И что мы видим — на машине была завышена производительность. Из положенных восьми часов система работала четыре.

На производстве компании «СиСорт». Анна Зайкова

— Человеческий фактор?

— Конечно! Оператор, дабы выполнить норму за смену, завышал производительность, спокойно делал норму за четыре часа и шел спать. Качество сортировки продукции его не волновало. Мы рассказали об этом нашему клиенту, он вызвал оператора, тот признался в своих комбинациях с нормами.

К августу мы готовим другую автоматизированную историю, когда машина будет сама показывать: что-то идет не так. Это что касается момента соблюдения качества. Есть и другой момент. Меня, как руководителя машиностроительного предприятия, всегда интересует, какая на заводе загрузка оборудования, сколько времени из 24 часов в сутки оно работает?

Если оборудование не загружено на полную смену, то у предприятия есть резерв, который можно продать. На нашем предприятии есть, например, отдельное направление, на котором можно заказать металлообработку. И вот в такие свободные от обычной загрузки окна будут вставляться сторонние заказы.

На производстве компании «СиСорт». Анна Зайкова

Здесь заложен очень важный момент — машины нельзя равнять с человеком, они могут и должны работать круглосуточно. Сейчас вообще появляются системы, которые могут управлять резервным временем. Они уже работают на зерновозах. Такие моменты быстрее дошли до других отраслей — в сельском хозяйстве все это происходит медленнее.

Избавиться от простоя

— Наверное потому , что сельское хозяйство издавна довольно консервативное дело.

— С другой стороны, благодаря консерватизму и инерционности сельское хозяйство берет себе только самое лучшее из того, чтобы было попробовано в других сферах. Стоит отметить: сейчас можно делать не только дистанционную диагностику оборудования, но и дистанционный ремонт.

На барнаульском предприятии «СиСорт». Олег Богданов

Наше оборудование — это, грубо говоря, наполовину компьютер, который управляет механическими узлами. И для компьютера часто возможен дистанционный ремонт. Поэтому мы, находясь в Барнауле, можем выйти на свою машину в Германии, Чехии, Молдавии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане — наши аппараты работают уже в 26 странах — и устранить неполадку.

— Но ведь запчасть вы дистанционно не замените?

— Здесь помогают несколько моментов. Первый — видео- или печатные инструкции по замене. Они находятся в общем доступе или же идут в комплекте с машиной. Это дает большое сокращение по времени ремонта, поскольку клиенту не нужно дожидаться приезда техника.

Компания «СиСорт» презентовала в Европе новый фотосепаратор. Архив компании «СиСорт»

Другой момент связан с переходом наиболее продвинутых предприятий на технологии VR (виртуальная реальность), когда через специальные интернет-соединения тебе показывают как снять и заменить ту или иную деталь. В условиях пандемии эти процедуры делаются и без VR, довольно дорогостоящей технологии — для этого создаются обычные онлайн-конференции.

Так или иначе, но нынешняя ситуация подтолкнула к дистанционной работе, поскольку другого выхода не было. Ведь тем же переработчикам нельзя останавливаться и создавать тем самым дефицит пищевой продукции. Борьба сейчас идет за сокращение времени, надежность и качество. За то, чтобы предприятие простаивало как можно меньше. Даже день простоя приносит бизнесу огромные убытки.

Беседу вел Сергей Зюзин, специальный корреспондент «РГ» в Барнауле