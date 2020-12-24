«Шире надо смотреть». Губернатор объяснил, почему ему не нравится формулировка «Алтай признали бедным»

Взрывной рост ипотеки и ажиотажный спрос на квартиры в Алтайском крае не позволяет судить об общем экономическом положении его жителей. «Надо смотреть шире», — прокомментировал в ходе пресс-конференции губернатор Виктор Томенко неоднозначные итоги года. Он рассказал о зарплатах и доходах жителей региона и объяснил, почему ему не нравится формулировка «Алтайский край признали бедным регионом».

Смотрите шире

О том, что жители края в 2020 году взяли рекордный объем ипотечных кредитов, а в автосалонах скупили все машины, altapress.ru сообщали эксперты банковского рынка.

«Скуплены практически все доступные по цене квартиры в построенных и только строящихся жилых комплексах», — отмечали и строители. Можно ли из этого сделать вывод, что жители края не так уж бедны, как показывает статистика?

Виктор Томенко к такому выводу отнесся вполне скептически: по этим показателям невозможно определить, каково общее состояние дел в экономике или положение жителей края, сказал он.

«Шире надо смотреть, если мы хотим дать развернутую, глубокую характеристику Алтайскому краю с точки зрения экономической, с точки зрения располагаемых денежных доходов», — прокомментировал губернатор.

Новостройки. Барнаул. Центр. Altapress.ru

Турнирная таблица регионов

Высокий спрос на квартиры губернатор объяснил запуском госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%. А вот роста продаж машин в автосалонах по итогам 2020 года, по сообщению самих автосалонов, не будет — нехватку техники, вероятно, можно объяснить отложенным спросом.

Есть другие показатели, которые лучше характеризуют имущественное положение жителей. Так, абсолютный размер средней зарплаты в крае остается низким — по итогам года она составит, по оценкам правительства края, 29,5 тыс. рублей.

Мы много лет находимся внизу «турнирной таблицы» регионов, — констатировал Виктор Томенко.

Более того, за 9 месяцев 2020 года средние располагаемые доходы граждан в реальном выражении (с учетом инфляции) сократились примерно на 3,5%. Впрочем, сюда пока, возможно, не включены выплаты на детей, проходившие через Пенсионный фонд, предположил глава региона.

Деревня pixabay.com

Растем быстрее , чем в среднем по стране

На показатели уровня жизни влияют, в частности, особенности экономики: высокая доля сельского населения, где объем неучтенных, теневых, доходов, выше, чем в промышленности.

Когда в этом году появились сложности в экономике, этот вопрос прозвучал особо. Были тысячи заявлений от людей, которые работали неофициально и не могли подтвердить трудоустройство и получить поддержку от государства", — напомнил губернатор.

Зарплата. Доходы. Финансы. altapress.ru

Тем не менее, средняя зарплата в крае растет быстрее, чем в целом по стране. средняя зарплата в крае по итогам года будет выше, чем в 2019 году, на 5,5−6%, сообщил губернатор.

Причем для работников бюджетной сферы (а это примерно 200 тыс. человек) — на 10,5%.

И губернатор заверил: разработана система мер по увеличению зарплат.

Среди них, например, реализация майских указов президента РФ 2012 года и новые выплаты — скажем, надбавка за классное руководство педагогам по 5 тысяч рублей в месяц и выплаты медикам. А также взаимодействие с объединениями работодателей и профсоюзами.

Накопления. Доход. Pixabay.com

Не бедный , а недостаточно развитый

Между тем, для Алтайского края, как для региона с низкими социально-экономическими показателями, разработана и утверждена правительством РФ индивидуальная программа на 2020−2024 годы.

Но это не означает, что Алтай «официально признали бедным регионом» (а именно такую формулировку использовал корреспондент altapress.ru).

Кто это нас признал? Есть 10 регионов в РФ, в которых уровень социально-экономического развития принят как недостаточный, низкий, решением правительства Российской Федерации, которое приняло решение оказать помощь и выделить на ближайшую пятилетку по 5 млрд рублей", — объяснил Виктор Томенко.

Виктор Томенко. Антон Федотов , Altapregion22.ru

Губернатор, вообще, призвал не поддаваться излишним эмоциям по поводу этого решения — ведь оно верное и позволяет федеральной власти выстроить работу с недостаточно развитыми территориями. А региону дает возможность получить дополнительные средства.