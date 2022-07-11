Сибирская компания настаивает на добыче золота в Алтайском крае, несмотря на отказ властей

Новосибирская компания по добыче золота «Артель Солнечная» собирается развернуть работу в Солонешенском районе. Минприроды края и население района против — на участках золотодобычи растут около тысячи краснокнижных растений.

В 2018 году в селе Топольное Солонешенского района с лицензией работала другая фирма из Новосибирска — «Ануй». После себя они оставили глубокие кратеры и грязные реки.

После этого начались судебные тяжба — в итоге добычу золота в этом месте запретили. Ущерб новосибирской конторы оценили в 1 млрд рублей.

Однако появилось новое юрлицо «Артель Солнечная» из Новосибирска, которое переоформило лицензию на федеральном уровне, сообщает «Вести Алтай».

«В отличие от предшественников, „Артель Солнечная“ намерена добывать золото непосредственно вблизи райцентра, по двум притокам Ануя. Ещё год назад, когда новые старатели только заявили о себе, население уже высказалось против», — пишет СМИ.

Минприроды края предоставило фирме участки в Солонешенском районе в аренду, но проекты по освоения лесов не прошли госэкспертизу. В заповедных местах найдены 900 краснокнижных растений, следовательно, добыча золота невозможно.

Но, по словам директора «Артели Солнечной» Сергея Матвеева, фирма собирается вновь подать документы на экспертизу в Минприроды.

Россыпное золото. regionalcenter2.ru

Краснокнижные растения они обещают выкопать и пересадить в другом месте. А еще обещают помогать району — отсыпать дороги и участвовать в «патриотическом воспитании молодёжи».

«На это в краевом Минприроды ответили так: нельзя восстановить девственность природы с помощью бульдозера», — пишут «Вести».

Напомним, в последний раз «Артели Солнечной» было отказано в добыче рассыпного золота еще в конце июня этого года.