1 декабря
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Экономика

Сибирские предприниматели оформили в Сбере почти 50 млрд рублей онлайн-кредитов

В Сибири с начала года общая сумма кредитов, выданных в Сбере онлайн, составила почти 50 млрд рублей. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, подготовка решения и кредитной документации занимает всего семь минут. Такой способ позволяет предприятиям пополнить оборотные средства на сумму до двух миллиардов рублей на срок до трех лет.

Фото: ПАО Сбербанк.

Наиболее востребовано онлайн-кредитование в Красноярском крае — с начала года общая сумма финансирования Сбером местных предприятий превысила 14,8 млрд рублей. На Алтае бизнес взял онлайн-кредитов на 6,1 млрд рублей.

Еще один популярный онлайн-продукт от Сбера для предпринимателей — банковская гарантия (обеспечение исполнения обязательства должника по уплате необходимой суммы кредитору): только с июля нынешнего года в Сибирском банке подобных сделок заключено на 299 млн рублей.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

— Мы постоянно работаем над актуализацией наших сервисов и совершенствованием цифровых сервисов. Благодаря современным разработкам, оперативное онлайн-кредитование наших корпоративных клиентов стало реальностью. Доля сделок, совершаемых таким образом, растет с каждым отчетным периодом, и мы уверены, что в дальнейшем онлайн-кредитование будет пользоваться еще большим спросом.

ПАО Сбербанк

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