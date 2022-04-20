Сибирские водители мусоровозов объявили забастовку

29 водителей и 29 операторов не вышли в смену в связи с отказом работать на новых машинах, поступивших на предприятие.

По словам одного из сотрудников компании, новые машины не оснащены необходимым оборудованием, а также способны перевозить не более 4 куб. м. мусора, тогда как старые машины вмещали в себя 10 куб. метров.

Группа «ВИС», которой принадлежит 50% ООО «ЭкоТранс-Н», решила повысить зарплату водителям и операторам, вышедшим на забастовку.

Как сообщила пресс-служба компании, в настоящее время водителям была предложена другая спецтехника, в том числе шесть мусоровозов Mercedes, пять мусоровозов Scania, шесть самосвалов и бункеровозов ГАЗ, семь мусоровозов КАМАЗ, мусоровоз МК.

«Для обеспечения своевременного вывоза ТКО дополнительно арендовано 14 единиц спецтехники с экипажами. Еще четыре мусоровоза, укомплектованные экипажами, привлечены по договорам подряда. Выполняется перераспределение техники из других районов города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «четыре экипажа из бастовавших накануне вышли на работу, еще семь экипажей приняли решение возобновить работу с 21 апреля».

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку соблюдения трудовых прав граждан и исполнения законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора (вывоза) ТКО ООО «ЭкоТранс-Н».