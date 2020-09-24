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Экономика

Сибирский банкир получил срок за кредитную линию на 100 млн рублей

В Томской области бывший руководитель отделения Россельхозбанка получил условный срок за кредитную помощь, которую изначально не предполагали тратить на заявленные цели, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
Фото автора zoe pappas : Pexels

Бывшего руководителя томского отделения Россельхозбанка признали виновным в злоупотреблении полномочиями.

«Подсудимый получил наказание в виде одного года лишения свободы условно», — рассказали в Кировском районном суде Томска.

Фигурантом уголовного дела банкир стал в феврале 2020 года, когда региональная ФСБ заинтересовалась «махинациями».

По данным следствия, мужчина в июне 2019 года организовал открытие кредитной линии с лимитом 100 млн рублей для коммерческой организации.

При этом он знал, что кредит планируют использовать не по целевому назначению, а для извлечения прибыли. После этого компания получила субсидию из федерального бюджета на 2,2 млн рублей.

Ранее сбежавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал подростковые фото дочерей Путина.

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