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Экономика

Сибирский застройщик-банкрот решил «по дешевке» продать долги на 520 млн рублей

Новосибирский застройщик выставил на торги права требований к четырем должникам на сумму свыше 520 млн рублей, сообщает «Континент Сибирь».

Кран на стройке.
Кран на стройке.
Михаил Хаустов

Дебиторскую задолженность четырех компаний выставило на торги ООО «Доступное жилье Новосибирск» («ДЖН»).

«Право требования компании к „Центру Жилищного Стального Строительства“ в размере свыше 498 млн рублей выставлены на торги за 17,8 млн, к „Стройгаранту“ в размере 11,4 млн — за 767,7 тыс., к „СК БазисСтрой“ в размере 10,3 млн — за 122 тыс., к „ДЕДАЛ-Н“ в размере 615,3 тыс. — за 117,9 тыс. рублей», — отмечает издание.

Первая и третья организация находятся в процессе банкротства. При этом само «ДЖН» признали банкротом летом 2019 года.

Примечательно, что владеет «ДЖН» бизнесмен, который также стал учредителем «Центра Жилищного Стального Строительства», имеющим самый крупный долг.

«ДЖН» является застройщиком ЖК «Новомарусино», возведение которого приостановили в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия нарушений строительных норм.

В мае 2021 года доведенные до отчаяния дольщики решили собственными силами достраивать дома, создав ЖСК «Новомарусино».

Кстати, в декабре 2020 года обманутая и больная раком дольщица «Новомарусино» пригрозила поджечь себя в центре города.

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