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Жизнь

Обманутая и больная раком дольщица пригрозила поджечь себя в центре города

Жительница Новосибирска Лариса Коцырева заявила Om1.ru, что пойдет на крайние меры, если не получит купленное жилье.

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
скрин с видео

Коцырева отчаялась в ожидании маленькой квартиры-студии, приобретенной за 1,25 млн рублей в строящемся ЖК «Новомарусино».

Около пяти лет женщина живет на съемной квартире и вынуждена оплачивать аренду и ипотеку. Дом планировали построить в 2016 году, а стройку заморозили в 2015-м.

«Я приехала из Волгограда, жить было негде, вложилась в строительство. Потом у меня подтвердили третью стадию онкологии. Я пошла в банк и попросила о рассрочке или рефинансировании. Там не отреагировали. Страховая компания тоже не поможет — не тот случай. Сказали, нужно быть инвалидом первой или второй группы в случае ДТП», — рассказала она.

Теперь для женщины вопрос встал ребром: либо жизнь, либо квартира. Пригрозила поджечь себя в центре Новосибирска, если вопрос не решат.

Она объяснила свое решение тем, что терять ей нечего — за ипотечную квартиру необходимо с пенсии выплатить 400 тыс. рублей.

Коцырева также подчеркнула, что она не может найти работу для оплаты аренды и ипотеки. Якобы из-за онкологии работодатели и коллеги считают ее заразной.

«Меня выгнали с работы, сказали: „Увольняйся или вызовем службу безопасности“. Пришлось уйти добровольно», — пояснила женщина.

Стоит отметить, что дольщики ЖК «Новомарусино» накануне объявили массовую голодовку — прямо на территории стройки.

Протестующие заявили, что их силы на исходе, но они хотят обратить внимание чиновников на проблему. В списке обманутых 800 человек.

Впрочем, такую же акцию голодовки объявляли год назад — в ноябре-декабре 2019 года, а в октябре безуспешно голодали возле здания правительства региона.

Люди организовали группу «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» во «Вконтакте», где публикуют видео и рассказывают свои истории.

Ранее стало известно, что многострадальный долгострой в Барнауле разделят «на две части», чтобы наполовину успеть к Новому году.

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