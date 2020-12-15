Обманутая и больная раком дольщица пригрозила поджечь себя в центре города

Жительница Новосибирска Лариса Коцырева заявила Om1.ru , что пойдет на крайние меры, если не получит купленное жилье.

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".

Коцырева отчаялась в ожидании маленькой квартиры-студии, приобретенной за 1,25 млн рублей в строящемся ЖК «Новомарусино».

Около пяти лет женщина живет на съемной квартире и вынуждена оплачивать аренду и ипотеку. Дом планировали построить в 2016 году, а стройку заморозили в 2015-м.

«Я приехала из Волгограда, жить было негде, вложилась в строительство. Потом у меня подтвердили третью стадию онкологии. Я пошла в банк и попросила о рассрочке или рефинансировании. Там не отреагировали. Страховая компания тоже не поможет — не тот случай. Сказали, нужно быть инвалидом первой или второй группы в случае ДТП», — рассказала она.

Теперь для женщины вопрос встал ребром: либо жизнь, либо квартира. Пригрозила поджечь себя в центре Новосибирска, если вопрос не решат.

Она объяснила свое решение тем, что терять ей нечего — за ипотечную квартиру необходимо с пенсии выплатить 400 тыс. рублей.

Коцырева также подчеркнула, что она не может найти работу для оплаты аренды и ипотеки. Якобы из-за онкологии работодатели и коллеги считают ее заразной.

«Меня выгнали с работы, сказали: „Увольняйся или вызовем службу безопасности“. Пришлось уйти добровольно», — пояснила женщина.

Стоит отметить, что дольщики ЖК «Новомарусино» накануне объявили массовую голодовку — прямо на территории стройки.

Протестующие заявили, что их силы на исходе, но они хотят обратить внимание чиновников на проблему. В списке обманутых 800 человек.

Впрочем, такую же акцию голодовки объявляли год назад — в ноябре-декабре 2019 года, а в октябре безуспешно голодали возле здания правительства региона.

Люди организовали группу «Дольщик Новосибирска ЖК Новомарусино» во «Вконтакте», где публикуют видео и рассказывают свои истории.

Ранее стало известно, что многострадальный долгострой в Барнауле разделят «на две части», чтобы наполовину успеть к Новому году.