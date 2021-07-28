29 июля
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Экономика

Сибирскую фабрику, строгавшую из кедра уникальные карандаши, решили обанкротить

В Томской области на Сибирской карандашной фабрике, где когда-то делали миллионы карандашей из кедра, ввели процедуру банкротства, сообщает «Коммерсант».

Школа. Цветные карандаши
Школа. Цветные карандаши
СС0

Процедуру банкротства на фабрике ввел Арбитражный суд Томской области.

«Заявление о признании компании несостоятельной подало московское ООО „Гермес“ из-за долга 351,4 тыс. руб. Также заявления о вступлении в дело подали ФНС с суммой исковых требований 4,6 млн рублей и ООО „Виаком-инвест“ (61,7 млн)», — отмечает издание.

Работавшая с 1934 года карандашная фабрика — единственный в России и странах СНГ производитель карандашей из сибирского кедра.

В 2020 году томский вице-губернатор Андрей Антонов сообщил, что производство кедровых карандашей перенесут в Москву на эксклюзивную линию.

Власти пояснили, что фабрика не способна конкурировать с китайским или российским производством, где используют более дешевое сырье, чем кедр.

Ранее сообщали про два крупных завода в Алтайском крае, которые решили продать из-за гигантских долгов.

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