Сибирскую фабрику, строгавшую из кедра уникальные карандаши, решили обанкротить

В Томской области на Сибирской карандашной фабрике, где когда-то делали миллионы карандашей из кедра, ввели процедуру банкротства, сообщает « Коммерсант ».

Процедуру банкротства на фабрике ввел Арбитражный суд Томской области.

«Заявление о признании компании несостоятельной подало московское ООО „Гермес“ из-за долга 351,4 тыс. руб. Также заявления о вступлении в дело подали ФНС с суммой исковых требований 4,6 млн рублей и ООО „Виаком-инвест“ (61,7 млн)», — отмечает издание.

Работавшая с 1934 года карандашная фабрика — единственный в России и странах СНГ производитель карандашей из сибирского кедра.

В 2020 году томский вице-губернатор Андрей Антонов сообщил, что производство кедровых карандашей перенесут в Москву на эксклюзивную линию.

Власти пояснили, что фабрика не способна конкурировать с китайским или российским производством, где используют более дешевое сырье, чем кедр.

Ранее сообщали про два крупных завода в Алтайском крае, которые решили продать из-за гигантских долгов.