Во главе «Сибирской генерирующей компании» встал сын писателя Солженицына

Новым руководителем «Сибирской генерирующей компании» будет назначен один из сыновей лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына Степан. Ранее он работал старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи», сообщили в СГК. На этом посту Степан Солженицын сменит Михаила Кузнецова, возглавлявшего СГК с 1 октября 2013 года.

Что известно о Степане Солженицыне

Степан Солженицын опубликовано на sibgenco.ru

Степан Солженицын выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики.

В российском офисе McKinsey Солженицын работал с 2004 года, отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.

В СГК он будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов, пояснили в компании.

СГК и Кузнецов на Алтае

СГК обеспечивает теплом несколько регионов, в том числе и Алтайский край. У нас «Сибирская генерирующая компания» занимается теплоснабжение Барнаула, Бийска и Рубцовска, региональным филиалом компании управляет Игорь Лузанов.

За время руководства СГК Михаилом Кузнецовым сфера деятельности компании в нашем регионе была существенно расширена. При Кузнецове в сферу ее ответственности вошел 17-й микрорайон Барнаула, а затем она реализовала инвестпроект в Рубцовске. В начале года в состав СГК вошла Бийская ТЭЦ.

Александр Ландиа,

председатель Совета Директоров АО «СУЭК» :

Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены. Сегодня компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет понятные направления роста, руководствуется продуманными стратегиями развития по основным направлениям деятельности. Но самое главное, — чем Михаил может гордиться, наверное, больше всего — сформирована управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи, команда, нацеленная на результат

Чем связаны Солженицыны и губернатор Томенко

Интересно, что в компании McKinsey продолжает работать другой сын Александра Солженицына Ермолай Солженицын. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в первом подробном интервью altapress.ru рассказал, что Ермолай Солженицын — его товарищ, который своим примером вдохновил его выучить «Евгения Онегина».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: