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Экономика
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Во главе «Сибирской генерирующей компании» встал сын писателя Солженицына

Новым руководителем «Сибирской генерирующей компании» будет назначен один из сыновей лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына Степан. Ранее он работал старшим партнером в российском офисе международной консалтинговой компании «МакКинзи», сообщили в СГК. На этом посту Степан Солженицын сменит Михаила Кузнецова, возглавлявшего СГК с 1 октября 2013 года.

СГК.
СГК.
Анна Зайкова

Что известно о Степане Солженицыне

Степан Солженицын
Степан Солженицын
опубликовано на sibgenco.ru

Степан Солженицын выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики.

В российском офисе McKinsey Солженицын работал с 2004 года, отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.

В СГК он будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов, пояснили в компании.

СГК и Кузнецов на Алтае

СГК обеспечивает теплом несколько регионов, в том числе и Алтайский край. У нас «Сибирская генерирующая компания» занимается теплоснабжение Барнаула, Бийска и Рубцовска, региональным филиалом компании управляет Игорь Лузанов.

За время руководства СГК Михаилом Кузнецовым сфера деятельности компании в нашем регионе была существенно расширена. При Кузнецове в сферу ее ответственности вошел 17-й микрорайон Барнаула, а затем она реализовала инвестпроект в Рубцовске. В начале года в состав СГК вошла Бийская ТЭЦ.

Александр Ландиа,
председатель Совета Директоров АО «СУЭК» :

Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены. Сегодня компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет понятные направления роста, руководствуется продуманными стратегиями развития по основным направлениям деятельности. Но самое главное, — чем Михаил может гордиться, наверное, больше всего — сформирована управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи, команда, нацеленная на результат

Чем связаны Солженицыны и губернатор Томенко

Интересно, что в компании McKinsey продолжает работать другой сын Александра Солженицына Ермолай Солженицын. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в первом подробном интервью altapress.ru рассказал, что Ермолай Солженицын — его товарищ, который своим примером вдохновил его выучить «Евгения Онегина».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Лет в 36−37 я взял томик Пушкина и прочитал «Евгения Онегина». Мне он так понравился, я по-новому его воспринял — совсем не так, как в 15-летнем возрасте. И подумал: дай-ка выучу первую главу. Дней за 20 выучил. На всякий случай: я был директором комбината, поэтому использовал вечера, выходные.

Когда я это сделал, мой товарищ Ермолай Солженицын (один из трех сыновей Александра Исаевича, возглавлял офис компании McKinsey) вспомнил: отец заставлял его в четвертом-пятом классе учить наизусть всего «Онегина». И он его знал! Я решил: если школьник выучил, то и я смогу. Месяцев за 10 это удалось. Это один из примеров того, что если есть желание и ты по-настоящему загорелся, то можешь сделать все.

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