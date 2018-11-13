Во главе «Сибирской генерирующей компании» встал сын писателя Солженицына

Что известно о Степане Солженицыне
Степан Солженицын выпускник Массачусетского технологического института и Гарвардского университета, специализировался на регуляторных и природоохранных аспектах энергетики.
В российском офисе McKinsey Солженицын работал с 2004 года, отвечал за направление электроэнергетики и теплоснабжения. Руководил проектами в области энергогенерации, развития и эксплуатации сетей, сбытовой деятельности.
В СГК он будет решать задачи модернизации энергетических предприятий, развития инфраструктуры теплоснабжения, повышения экологической эффективности объектов, пояснили в компании.
СГК и Кузнецов на Алтае
СГК обеспечивает теплом несколько регионов, в том числе и Алтайский край. У нас «Сибирская генерирующая компания» занимается теплоснабжение Барнаула, Бийска и Рубцовска, региональным филиалом компании управляет Игорь Лузанов.
За время руководства СГК Михаилом Кузнецовым сфера деятельности компании в нашем регионе была существенно расширена. При Кузнецове в сферу ее ответственности вошел 17-й микрорайон Барнаула, а затем она реализовала инвестпроект в Рубцовске. В начале года в состав СГК вошла Бийская ТЭЦ.
Александр Ландиа,
председатель Совета Директоров АО «СУЭК» :
Задачи, которые стояли перед Михаилом пять лет назад, выполнены. Сегодня компания умеет прогнозировать свое будущее, имеет понятные направления роста, руководствуется продуманными стратегиями развития по основным направлениям деятельности. Но самое главное, — чем Михаил может гордиться, наверное, больше всего — сформирована управленческая команда, способная решать самые амбициозные задачи, команда, нацеленная на результат
Чем связаны Солженицыны и губернатор Томенко
Интересно, что в компании McKinsey продолжает работать другой сын Александра Солженицына Ермолай Солженицын. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в первом подробном интервью altapress.ru рассказал, что Ермолай Солженицын — его товарищ, который своим примером вдохновил его выучить «Евгения Онегина».
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Лет в 36−37 я взял томик Пушкина и прочитал «Евгения Онегина». Мне он так понравился, я по-новому его воспринял — совсем не так, как в 15-летнем возрасте. И подумал: дай-ка выучу первую главу. Дней за 20 выучил. На всякий случай: я был директором комбината, поэтому использовал вечера, выходные.
Когда я это сделал, мой товарищ Ермолай Солженицын (один из трех сыновей Александра Исаевича, возглавлял офис компании McKinsey) вспомнил: отец заставлял его в четвертом-пятом классе учить наизусть всего «Онегина». И он его знал! Я решил: если школьник выучил, то и я смогу. Месяцев за 10 это удалось. Это один из примеров того, что если есть желание и ты по-настоящему загорелся, то можешь сделать все.