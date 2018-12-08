Силуанов заявил, что российскую экономику стало меньше «колбасить»

Экономику России стало меньше «колбасить» от влияния внешних факторов, в том числе от колебаний стоимости нефти. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Антон Силуанов,

министр финансов:

Если помните, как раньше нас колбасило от изменения цен на нефть? Все это приводило к изменениям уровня курсовых соотношений, изменению инфляции. Сейчас эта зависимость, конечно, есть, но совершенно на других качественных уровнях.

Силуанов отметил, что сейчас изменения внешних условий замечаются не так сильно, как это было три года назад.

Накануне глава Минэнерго Александр Новак объявил, что текущая цена на нефть наиболее благоприятна для России с точки зрения поступлений в бюджет и балансировки ситуации на внутреннем рынке, отмечает Лента.ру.