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Экономика

Сидящему в колонии алтайскому экс-бизнесмену предписали гасить многомиллионный долг в рассрочку

Александр Канаков, бывший генеральный директор «Барнаулкапстроя», отбывающий наказание в рубцовской колонии строгого режима, будет проходить процедуру реструктуризации задолженности. Такое решение вынес арбитраж Алтайского края по заявлению предпринимателя, требовавшего обанкротить Канакова за многомиллионный долг.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

С чего все началось

Александр Канаков осужден за получение взятки. Он отбывает четырехлетний срок наказания в исправительной колонии строго режима.

Но еще в 2019 году он поручился за фирму, которая в дальнейшем не расплатилась с поставщиком. В итоге именно Канаков оказался должен предпринимателю Евгению Корнееву 8,8 млн рублей.

Почему суд согласился с заявлением

Корнеев подал заявление о признании банкротом Канакова в октябре 2021 года. И суд счел заявление обоснованным.

Во-первых, долг имеется, это подтверждено решением Центрального райсуда, вступившим в силу. Александр Канаков доказательств полного или частичного погашения задолженности не представил.

Александр Канаков, директор компании &quot;Барнаулкапстрой&quot;. Круглый стол &quot;Город в городе&quot;. Белокуриха 2019.
Александр Канаков, директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019.
Анна Зайкова.

«Данные обязательства не исполнены должником более трех месяцев, что позволяет квалифицировать их в качестве невозможных к удовлетворению в добровольном порядке», — отметил судья.

Во-вторых, Канакова о судебном процессе известили. Он, как следует из решения суда, находится в исправительной колонии № 10″ управления ФСИН по Алтайскому краю (Рубцовск).

Какое решение вынес суд

Однако арбитражная судья Номина Жигжитова ввела не реализацию имущества Канакова (распродажу), а реструктуризацию. В ходе этой процедуры он должен расплатиться с кредиторами в рассрочку — максимум за три года.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

«Доказательств того, что должник не сможет рассчитаться с кредиторами в рамках плана реструктуризации, не имеется», — объяснила судья.

Процедуру реструктуризации осужденному Канакову ввели пока на четыре месяца. Проект плана, по которому он будет расплачиваться с кредиторами, может составить как сам Канаков, так и кредитор.

План суд намерен рассмотреть 12 апреля. Если же этот документ не будет подготовлен, финансовый управляющий предложит ввести реализацию имущества.

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