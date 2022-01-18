Сидящему в колонии алтайскому экс-бизнесмену предписали гасить многомиллионный долг в рассрочку

Александр Канаков, бывший генеральный директор «Барнаулкапстроя», отбывающий наказание в рубцовской колонии строгого режима, будет проходить процедуру реструктуризации задолженности. Такое решение вынес арбитраж Алтайского края по заявлению предпринимателя, требовавшего обанкротить Канакова за многомиллионный долг.

С чего все началось

Александр Канаков осужден за получение взятки. Он отбывает четырехлетний срок наказания в исправительной колонии строго режима.

Но еще в 2019 году он поручился за фирму, которая в дальнейшем не расплатилась с поставщиком. В итоге именно Канаков оказался должен предпринимателю Евгению Корнееву 8,8 млн рублей.

Почему суд согласился с заявлением

Корнеев подал заявление о признании банкротом Канакова в октябре 2021 года. И суд счел заявление обоснованным.

Во-первых, долг имеется, это подтверждено решением Центрального райсуда, вступившим в силу. Александр Канаков доказательств полного или частичного погашения задолженности не представил.

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

«Данные обязательства не исполнены должником более трех месяцев, что позволяет квалифицировать их в качестве невозможных к удовлетворению в добровольном порядке», — отметил судья.

Во-вторых, Канакова о судебном процессе известили. Он, как следует из решения суда, находится в исправительной колонии № 10″ управления ФСИН по Алтайскому краю (Рубцовск).

Какое решение вынес суд

Однако арбитражная судья Номина Жигжитова ввела не реализацию имущества Канакова (распродажу), а реструктуризацию. В ходе этой процедуры он должен расплатиться с кредиторами в рассрочку — максимум за три года.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

«Доказательств того, что должник не сможет рассчитаться с кредиторами в рамках плана реструктуризации, не имеется», — объяснила судья.

Процедуру реструктуризации осужденному Канакову ввели пока на четыре месяца. Проект плана, по которому он будет расплачиваться с кредиторами, может составить как сам Канаков, так и кредитор.

План суд намерен рассмотреть 12 апреля. Если же этот документ не будет подготовлен, финансовый управляющий предложит ввести реализацию имущества.